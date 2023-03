Keskiviikkona päättyi haku Joensuun kaupunginjohtajaksi. Kaupunki kertoi torstaina, että kaikki hakijat eivät olleet hakeneet johtajan virkaa, vaan joku oli jättänyt hakemuksen heidän nimissään. Yksi hakemuksista oli jätetty Jani Vähäkainun nimissä.

Jani Vähäkainulla on Youtubessa kanava, jolla on toista­kymmentätuhatta tilaajaa.

Varkautelainen Jani Vähäkainu yllättyi, kun hän sai kuulla olevansa yksi Joensuun kaupungin­johtajaksi hakevista. Asia selvisi hänelle keskiviikkoiltana, kun hänen Discord-kanavallaan jaettiin kuvakaappaus kaupungin sivulla olleesta hakijalistasta.

”En olisi osannut aavistaa, että tällaista tulee”, Vähäkainu sanoo. Hänelle ei ole ennen sattunut vastaavaa.

Varkaudessa asuva Vähäkainu kertoo Helsingin Sanomille, että hän ei ollut lainkaan tietoinen koko Joensuun kaupunginjohtajahausta. Hän arvelee, että joku on keksinyt hakea virkaa hänen nimissään, koska hän tubettaja.

Vähäkainulla on Youtubessa Hampaaton läski -kanava, jolla on toista­kymmentätuhatta tilaajaa. Hän on myös Tiktokissa, mutta aktiivisin hän on silti Youtubessa. Vähäkainu huomasi, että kaupungin hakijalistalla oli hänen lisäkseen myös muita Youtubesta tuttuja henkilöitä.

Joensuun kaupunki kertoi torstaina, että sen kaupunginjohtajahaussa on käynyt ilmi, että osa hakijoista ei ole hakenut kaupunginjohtajan paikkaa, vaan joku on jättänyt hakemuksen heidän nimissään.

Kaupunki sai torstaina yhteydenoton, jossa kerrottiin toisen nimissä tehdystä hakemuksesta sen jälkeen kun lista hakijoista oli mennyt julki. Hakijalista on otettu pois kaupungin sivuilta.

Helsingin Sanomat tutki Joensuun kaupungin sivuilta poistettua listaa johtajaksi hakeneista. Vaikuttaa siltä, että hakijalistalle oli useita sosiaalisesta mediasta tunnettuja henkilöitä, jotka välttämättä eivät ole hakeneet kaupunginjohtajaksi.

Vähäkainu ei ole ottanut yhteyttä Joensuun kaupunkiin asiasta. Hän ei aio myöskään tehdä niin, sillä hän uskoo, että kaupunki huomaa kyllä hakemuksista, kuka on oikeasti jättänyt hakemuksen ja kuka ei.

Hän suhtautuu asiaan harmittomana pilana, vaikka pitääkin tällaisia tapauksia somejulkisuuden nurjana puolena. Vähäkainu korostaa, että tapauksesta ei koitunut hänelle harmia.

”Eri asia olisi ollut, jos olisi sattunut jotain ikävää”, hän sanoo.

Joensuun kaupungin viestintäpäällikkö Petri Varis kertoi Helsingin Sanomille, että torstaina alkuiltaan mennessä kaupungin tietoon oli tullut yksi henkilö, joka ei itse ollut hakenut kaupunginjohtajan virkaa mutta oli silti hakijalistalla. Varis oli tietoinen, että henkilöitä saattaa olla useita.

Kaupunki on torstaina selvitellyt asiaa kuumeisesti järjestelmänsä kautta, Varis kertoo. Kaupungilla on käytössä Laura-järjestelmä, jossa työhakemuksen voi jättää ilman vahvaa tunnistautumista. Kaupungin mukaan tällä halutaan turvata se, että kaikilla olisi tasapuolinen mahdollisuus jättää hakemus.

Varis kertoo, että kaupungilla ei ole tiedossa, kuka tai ketkä ovat hakemusten takana. Jotta asiaa voitaisiin ryhtyä Laura-järjestelmästä ratkomaan, täytyisi henkilön jonka nimissä hakemus on tehty, tehdä asiasta ensi alkuun rikosilmoitus. Ilmoitusta ei voi tehdä kaupunki.

Vähäkainu kertoo Helsingin Sanomille, että hän ei aio tehdä asiasta rikosilmoitusta. Hänen viestinsä hakemuksen hänen nimissään jättäneille on, että heidän kannattaisi etsiä parempia harrastuksia.