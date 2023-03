Joku tai jotkut murtautuivat vanhaan kuntoutuskeskukseen Mäntyharjussa ja veivät satoja kiloja kuparia, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Varkaat veivät vanhasta kuntoutus­keskuksesta satoja kiloja kuparia Mäntyharjussa Etelä-Savossa, kertoo Itä-Suomen poliisi tiedotteessaan.

Poliisi arvioi, että Tuustaipaleentiellä sijaitsevan vanhan kuntoutuskeskuksen päärakennukseen on murtauduttu aikavälillä 15.–30. maaliskuuta. Rakennuksessa on purettu tiloja ja muun muassa vesijohtoputkia. Yhteensä tiloista on saatu irti satoja kiloja kuparia.

Rikokseen saattaa poliisin mukaan liittyä vanhempi Peugeot Partner merkkinen tumma pakettiauto, jonka oli nähty liikkuvan alueella tapahtuma-ajankohtana. Poliisi pyytää havaintoja vihjesähköpostiin: vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai vihjepuhelimeen 029 5415 232.