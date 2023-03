Turkki näytti viimein Suomen Nato-jäsenyydelle vihreää valoa, ja se sai ihmiset tyytyväiseksi Kuopiossa.

Tyytyväinen, myönteinen ja helpottunut.

Ne vaikuttavat olevan päällimmäisiä tunnelmat perjantaina Kuopiossa, jossa myös on otettu vastaan kaukaa Ankarasta tulleet uutiset Suomen Nato-jäsenyydestä.

Torstai-iltana lähellä puolta yötä Turkin parlamentti hyväksyi viimeisenä Nato-maana Suomen Nato-jäsenyyden. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin on vielä hyväksyttävä parlamentin lakiesitys Suomen jäsenyydestä.

”Erittäin hyvä homma”, sanoo kuopiolainen Mika Hämäläinen.

Hämäläinen on leikittämässä koiraansa aurinkoisena iltapäivänä jäällä Kuopion satamassa. Aurinko on houkutellut jäälle paljon muitakin ulkoilijoita.

”Tätä on odotettu. Ei ole tuohon naapuriin luotettu. Ikävä, ettei Ruotsi päässyt. Olisi ollut hienoa, että se olisi päässyt samaan aikaan”, Hämäläinen sanoo.

Mika Hämäläinen ja Santtu-koira ulkoilemassa Kuopion satamassa.

Hämäläinen on tyytyväinen, että jäsenyyden varmistuminen alkaa olla maalissa, koska Venäjän toiminta on huolettanut jo pitkään.

”Jo ennen kuin koko sota alkoi, oli sellainen tunne, että jossain vaiheessa tuo naapuri rupeaa jotain touhuamaan. Heidän presidenttinsä on ollut sen verran arvaamaton”, Hämäläinen sanoo.

Hän pohtii, miten Venäjä mahtaa reagoida Suomen Nato-jäsenyyteen. Ja mitä reaktioista seuraa, kun Suomi on Naton jäsen.

”Ei ehkä ole vara reagoida mitenkään, mutta jatkuuko yhteistyö millään muullakaan saralla. Niin kauan kuin tuo presidentti on sama, mikään ei varmaan muutu”, Hämäläinen pohtii.

”Mutta sitten jos jotain tapahtuu, sitten tapahtuu jotain suurta.”

Päivi ja Heimo Korhonen kertovat ottaneensa myös tyytyväisenä vastaan Suomen tuoreet Nato-uutiset.

Heimo ja Päivi Korhonen ja heidän lapsenlapsensa Alva olivat perjantaina iltapäivällä matkalla paistamaan makkaraa Kuopion sataman edustalla sijaitsevalle laavulle.

Päivi Korhonen sanoo tuntevansa kiitollisuutta ja viittaa tasavallan presidentti Sauli Niinistön kommentteihin äänestystuloksesta. Niinistö kiitti tuoreeltaan äänestyspäätöksen jälkeen kaikkia Nato-jäsenmaita ”luottamuksesta ja tuesta”.

”Kyllä se [Nato-jäsenyys] luo meille turvaa. Emme ole yksin”, Korhonen sanoo.

”Sitä on jännityksellä odotettu ja hyvin kävi. Toivotaan, että Ruotsikin hyväksytään”, Heimo Korhonen lisää.

Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Nina Pakarisella ei ollut selkeää mielipidettä siitä, pitäisikö Suomen hakea Nato-jäsenyyttä vai ei. Venäjän hyökkäys sai hänet pohtimaan asiaa.

Nyt Natoon meno tuntuu Pakarisesta ihan hyvältä ”ajatellen tätä tilannetta maailmalla tällä hetkellä”.

Nina Pakarinen ulkoilemassa vauvansa kanssa Kuopion satamassa.

”On olemassa jonkinlainen back-up. Ettei olla ihan yksin. Vaikka kuulummekin Euroopan Unioniin, on se [Nato] tietysti parempi turva siellä taustalla”, Pakarinen sanoo.

”Tokihan siihen kuuluu myös tiettyjä velvoitteita. Tuleeko tänne niitä tukikohtia tai muuta. Tai kun puolustukseen pitäisi nyt käyttää tietty määrä rahaa. Käytetäänkö sitä kahta prosenttia vai eikö. Eduskuntavaalien jälkeen varmaan nähdään, miten sitä asiaa lähdetään viemään eteenpäin.”

Jarkko Krögerin mielestä mielestä Nato-jäsenyys tuo Suomelle turvaa ja varmuutta.

”Olen aina ollut sitä mieltä, että Nato on varmaan ihan hyvä asia. Mutta ennen viime vuotisia tapahtumia se ei ole ollut ajankohtainen. Nyt se on. Ja minun mielestäni se on hyvä näin”, hän sanoo.

”Totta kai se varmasti tulee kasvattamaan Suomen kuluja maanpuolustuksen suhteen. Ehkä se on kuitenkin sen arvoista, että pystyy olemaan turvallisesti.”