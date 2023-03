Riitan Herkun kanapizzoja vedetään takaisin myynnistä listerialöydöksen vuoksi.

Tuote, jota takaisinveto koskee on 280 gramman kanapitsa.

Erä Riitan Herkku -brändin kanapizzoja vedetään takaisin listerialöydöksen vuoksi.

Riitan Herkku oy kertoo, että takaisin vedettävä tuote on 280 gramman Kana-senttipizza. Mikäli sen parasta ennen -päiväys on 6.4.–9.4.2023, tuote vedetään takaisin. Tuotteen valmistaja on Härmä Food oy.

Riitan Herkun mukaan tuotteen voi palauttaa sen ostopaikkaan. Ostos hyvitetään.