Väkivallanteko on taltioitu videolle, joka leviää nyt sosiaalisessa mediassa.

Aamulehti kertoo, että sosiaalisessa mediassa on levinnyt video, jossa yhtä oppilasta pahoinpidellään Hatanpään koulussa. Hatanpään koululla on kolme toimipistettä.

Tampereen Hatanpään koulussa on tapahtunut nuorten väkivallanteko, joka on kuvattu videolle. Asiasta kertoo Aamulehti, joka on saanut haltuunsa videon tapahtuneesta.

Aamulehden mukaan videolla näkyy, kuinka yhtä poikaa pahoinpidellään rajusti koulussa. Poika muun muassa paiskataan maahan ja häntä lyödään nyrkeillä päähän, kertoo Aamulehti. Video on tiettävästi kuvattuna torstaina noin kello 11.30.

Aamulehti on saanut haltuunsa myös toisen videon, jossa sama nuori poika joutuu muiden retuutettavaksi. Häntä vaaditaan videolla polvistumaan ja pyytämään anteeksi.

Aamulehdellä ei ole tietoa videoiden kuvaajasta.

Ainakin toinen video on Aamulehden mukaan levinnyt sosiaalisessa mediassa. Aamulehti on saanut videon pojan vanhemmalta, jolle poika on kertonut asiasta.

Hatanpään koulun rehtori Mari Palviainen on vahvistanut Aamulehdelle, että videot on kuvattu Hatanpään koulun alueella. Palviainen kertoo, että he ovat ottaneet yhteyttä oppilaiden huoltajiin ja viranomaisiin.

Hatanpään koulu sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella. Hatanpään yhtenäiskoulussa opiskelee 1.–9.-luokkalaisten lisäksi esioppilaita.