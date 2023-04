Ilmatieteen laitoksen mukaan sää jatkuu lähipäivinä tavallista viileämpänä.

Lintujen jo vauhtiin päässyt kevätmuutto on ollut viikon verran pysähdyksissä lumen ja pakkasten vuoksi. Tilanne ei kuitenkaan ole poikkeuksellinen eikä muutto ole kokonaisuudessaan kovasti myöhässä, kertoo Birdlife Suomi -lintujärjestön tiedottaja Jan Södersved.

”On tyypillistä, että aikaisin keväällä voi tulla takapakkeja, ja niitä voi tulla vielä huhtikuussakin”, Södersved sanoi STT:lle lauantaina.

”(Linnut) tulevat sieltä sitten ryminällä, kun sää muuttuu.”

Järjestö kertoo verkkosivuillaan, että suuri määrä Suomeen ehtineitä muuttolintuja kääntyi viikonvaihteessa takaisin etelään. Viime viikon sunnuntaina esimerkiksi Hangossa laskettiin 3 000 kohti Viroa lähtenyttä töyhtöhyyppää ja Raaseporissa yli 3 400 lounaaseen suunnannutta kiurua. Vielä maanantaina Hangossa lensi järjestön mukaan ainakin punakylkirastaita, mustarastaita, peippoja ja kottaraisia enimmäkseen eteläisiin suuntiin.

Södersvedin mukaan esimerkiksi kiuruja ja töyhtöhyyppiä on edelleen paikoin runsaasti Etelä- ja Lounais-Suomessa. Myös tuhatmäärin hanhia ja joutsenia on jäänyt aloilleen odottamaan kevään paluuta, Birdlife kertoo.

”Ne ovat suurina parvina pelloilla ja tulvilla odottamassa parempia aikoja. Missä on vain vähemmän lunta ja jonkinlaisia ruokailumahdollisuuksia”, Södersved sanoo.

Aiemmin pieninä joukkoina on saapunut muun muassa västäräkkejä, punarintoja ja rautiaisia. Birdlifen mukaan esimerkiksi Pohjois-Karjalaan on edennyt muutama kiuru ja Kuusamossa on nähty ensimmäiset pulmuset. Etelärannikolle on saapunut ensimmäisiä tiltaltteja, ja Paraisten Utössä on tehty kaikkien aikojen aikaisin sinipyrstöhavainto.

Ne muuttolinnut, jotka saapuvat yleensäkin Suomeen aikaisin, ovat tottuneet karuihin oloihin.

”Jos tällaiset (talvisen sään) jaksot jatkuvat hyvin pitkään, niin toki siinä on haastetta”, Södersved kuitenkin lisää.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää jatkuu lähipäivinä tavallista viileämpänä. On vaikea arvioida tarkkaan, milloin ilmat lämpenevät toden teolla.

”Uskon, että pääsiäisen tienoilla tai viimeistään sen jälkeen alkaa taas kevät edetä voimakkaammin”, Södersved arvelee.