Lapin vaalipiirissä äänikuningattaren viitta on pudotettu ensikertalaisen Sara Seppäsen (ps) harteille. Seppänen oli tuloksesta yllättynyt ja juhli sitä porosalaatin ääressä.

Lapin vaalipiirin ääniharavan, 40-vuotiaan Sara Seppäsen (ps) vaalivalvojaisissa oli sunnuntai-iltana tarjolla poroa ja lohta ”kuten Lapissa kuuluukin”.

Lapin herkuille olikin aihetta, sillä kun äänistä oli laskettu 88,7 prosenttia, kävi entistä selvemmäksi, että Seppänen oli koko Lapin vaalipiirin ääniharava. Ääniä hänellä oli tässä vaiheessa ääntenlaskua 9 867. Kun kaikki äänet oli laskettu, ääniä oli lopulta 11 145.

”Kun ennakkoäänet tulivat, niin en voinut uskoa silmiäni! Olin niin yllättynyt kuin vain voi olla. Uskomatonta!”

Peruskoulun luokanopettajana toimiva Seppänen on yrittänyt eduskuntaan jo kahdesti aiemmin. Kolmas kerta sanoi toden ainakin sen perusteella, millainen äänisaalis Seppäsellä oli, kun äänistä oli laskettu jo yli kolme neljäsosaa.

Kahden lapsen äiti kertoo syntyneensä ja kasvaneensa Lapissa ja aikovansa ajaa jatkossa erityisen tarmokkaasti Lapin asioita.

Mitä Etelä-Suomessa pitäisi ymmärtää Lapista?

”Lapissa asuu kolme prosenttia maan väestöstä, mutta me tuotamme 7,2 prosenttia koko maan viennistä. On tärkeää, että Lapin tiet ja raideyhteydet ovat kunnossa. Suomi on saari ja meidän ainoa yhteytemme länteen on Lapin raja Ruotsin kanssa.”

Logististen yhteyksien hyvä kunto on Seppäsen mukaan entistä tärkeämpää muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa.

”On hyvä muistaa, että Lappi ei ole reservaatti. Tämä ei ole paikka, jossa käydään vain pääsiäisenä ja vappuna laskettelemassa. Täällä on ihmisiä ja elämää. On koko maan kannalta hyvä asia pitää koko Suomi asutettuna.”

Vaikka Seppänen näyttää nyt kahmivan ensikertalaisena huiman äänimäärän, hän ei ole politiikan suhteen keltanokka. Hän on toiminut kaupunginvaltuutettuna Rovaniemellä vuodesta 2017 ja toimii parhaillaankin Lapin liiton valtuuston puheenjohtajana.

”Ei tämä minun hyvä tulokseni ole mikään rakettimainen nousu vaan pitkän työn tulos paikallistasolla. Politiikka on maraton-laji.”

Aikooko Seppänen nyt karistaa Lapin lumet kengistään ja muuttaa asumaan pääkaupunkiseudulle? Seppänen naurahtaa.

”En ole miettinyt vielä mitään käytännön asioita. Sen olen vaaleista oppinut, että vasta sitten voi suunnitella, kun äänet on kokonaan laskettu.”

Resilienssiä eli psyykkistä selviytymiskykyä, joustavuutta ja uudelleen orientoitumista mahdolliseen Helsinkiin muuttoon Seppäseltä kyllä löytyy omien sanojensa mukaan. Sitä hän on myös tutkinut väitöskirjassaan.

”Väitöskirjani aiheena on kansanedustajan resilienssi. Kyllä sitä resilienssiä minullekin on tässä jo matkan varrella kertynyt”, Seppänen vakuuttaa.