Ursa on saanut satoja havaintoja tulipallosta ympäri Suomea. Tulipallon lentorataa ei tunneta vielä tarkasti, mutta se näyttää pudonneen Suomeen tai Ruotsiin. Tulipalloon voi liittyä meteoriitin putoaminen.

Ympäri Suomea tehtiin sunnuntaina illalla havaintoja kirkkaasta tulipallosta, joka putosi varsin hitaasti halki taivaan.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa on saanut tulipallosta yli kolmisensataa havaintoa Taivaanvahti-havaintojärjestelmäänsä. Tulipallosta on tehty havaintoja etenkin läntisessä Suomessa. Havaintoja järjestelmään on tullut aina Raaseporista Sodankylään asti.

Tulipallo havaittiin taivaalla noin kello 21.23. Ursa arvioi, että tulipallo näkyi taivaalla noin viisi sekuntia. Ursan tiedottaja Anne Liljeström sanoo tulipallon liikkuneen taivaalla varsin hitaasti.

Useat kertovat Taivaanvahti-sivustolla havainneensa oudon valoilmiön, joka tippui taivaalta, kun he seurasivat illan vaalilähetystä.

Kirkkaalla pallolla oli myös joko häntä tai pyrstö, useat kertovat. Pallossa saattoi nähdä oranssia, punaista tai keltaista. Eräs kuvaa, että pallon pyrstössä oli kaikki sateenkaaren värit.

Osa kertoo, että pallo muuttui vihreäksi sitä mukaa, kun se liikkui taivaalla. Tulipallon kerrotaan jättäneen jälkeensä vihertävää vanaa.

Osa kertoo sekoittaneensa tulipallon hätärakettiin, lentokoneeseen tai helikopteriin.

Saman tulipallon saattoi nähdä myös Ruotsissa ja Norjassa. Tästä syystä tulipallon tarkkoja tietoja selvittävät pohjoismaiden tulipalloverkot.

Tulipallon lentorataa ei tunneta vielä kovin tarkasti, mutta se näyttää pudonneen Suomeen tai Ruotsiin.

”Putoamisalue sijoittunee karkeasti arvioituna Ruotsin rannikon tuntumaan Vaasasta länteen”, arvioi Ursa tiedotteessaan.

Tulipallot ovat harvinaisen kirkkaita tähdenlentoja, joihin voi liittyä meteoriitin putoaminen. Ne näkyvät taivaalla noin 1–5 sekuntia.

Mikäli valoilmiö näkyy taivaalla yli 20 sekuntia, se ei todennäköisesti ole tulipallo, täsmennetään Ursan havaintojärjestelmä-sivustolla.

Oikaisu 3.4. kello 15.15: Ursa on tähtitieteellinen yhdistys, ei tähtitaivaallinen yhdistys, kuten jutussa aluksi virheellisesti luki.