Sastamalassa asuva 27-vuotias perussuomalaisten ehdokas Miko Bergbom sai eduskuntavaaleissa yli 10 500 ääntä ja meni kirkkaasti läpi.

Pirkanmaalla sijaitsevasta Sastamalasta on siis tästä lähtien kaksi kansanedustajaa, Bergbom ja Arto Satonen (kok).

Bergbom on aamulla vastannut puhelimeen hotellissa Helsingissä, jossa hän vietti vaalivalvojaisia ja juhli vaalitulosta puoluetovereidensa kanssa. Kännykkä oli illalla niin täynnä viestejä, että hän yritti vielä yöllä ennen nukkumaanmenoa käydä niitä läpi.

”Varmaan tässä menee vielä muutama päivä sulatellessa.”

Hän kertoo olevansa menossa vielä maanantaina kotiinsa Sastamalaan tapaamaan läheisiään, joille on jäänyt vaalikampanjan aikana liian vähän aikaa.

Bergbom kertoo tehneensä vaalikampanjaansa sosiaalisessa mediassa. Hänellä on seuraajia Tiktokissa yli 50 000, Facebookissa 18 000, Twitterissä noin 13 000 ja Instagramissa runsaat 5 000.

”En ole jostain kolosta ryöminyt vain vaaleja varten tekemään viestintää, vaan olen ollut aktiivinen koko ajan.”

Hän kertoo puhuneensa somekanavissaan asioista suoraan ja kertonut tavoitteistaan. Pääpainona hänellä olivat erityisesti ilmastopolitiikan vaikutukset kehyskuntiin.

”Ihmisiltä, jotka ovat pieni- ja keskituloisia ja joilla ei ole varaa ostaa sähkö- tai hybridiautoa, tulee jatkuvasti viestejä. Siitä asiasta keskustelin.”

Myös tieverkosta ja ammatillisen opetuksen laadusta huolehtiminen kuuluu Bergbomin tavoitteisiin.

Miko Bergbom tammikuussa tulevan työpaikkansa edessä Helsingissä.

Jo ennen kuin Bergbom teki paluun kotikonnuilleen, HS suuntasi vaalipäivän aamuna Sastamalaan selvittämään syitä Bergbomin suosioon.

Anne Mattila

Sastamalan torilla on aamulla rauhallista. Kaivurit jyrisevät remontissa olevan torialueen reunassa. Muutama ihminen kävelee kohti Torikeskusta, jonka ulkopuolella vastaan tulee Anne Mattila. Hän kertoo äänestävänsä aina vaaleissa mutta ei perus­suomalaisia.

”Mielestäni he eivät ole poliitikkoja.”

Mattila kertoo äänestäneensä Sdp:tä, samaa ihmistä jo useissa vaaleissa. Koko maan vaalitulos ei häntä miellytä.

”Se oli tosi hirveä pettymys.”

Mattila kertoo nähneensä nuoren perussuomalaisen mainontaa mutta ei ole perehtynyt siihen kunnolla.

”Mielestäni eduskuntaan täytyy olla kokemusta.”

Viereisellä tontilla Onnibusin linja-auto tekee lähtöä ja Jussi Lehtinen saattaa matkustajaa bussiin. Lehtinen asuu aivan torin reunassa olevassa talossa.

”Nuori mies sai yli 10 000 ääntä, annan tunnustuksen. Ollaan asioista mitä mieltä tahansa, niin se on pojalle hieno saavutus.”

Bergbom sai Sastamalassa yli 2 500 ääntä, yli 18 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Lehtisen mukaan Bergbomia ei tunneta kunnassa erityisen hyvin.

”Jotain siinä kaverissa täytyy olla. Hän on tietysti nuorisotoiminnassa ollut mukana, mutta siltikin ihmettelen äänimäärää, jos verrataan Arto Satoseen, joka sai noin 6 000 ääntä.”

Jussi Lehtinen asuu kivenheiton päässä takanaan olevasta torista.

Lehtinen määrittelee itsensä sitoutumattomaksi oikeistolaiseksi. Tällä kertaa hänen valintaansa vaikutti henkilö.

Tärkeitä arvoja Lehtiselle ovat valtakunnan turvallisuus sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden säilyminen.

”Entinen tausta vaikutti, minulla oli helppo valinta.”

Pääkadulla kävelevä Riikka Tuomola on menossa töihin miehensä yritykseen, joka toimii terveydenhoitoalalla. Hän kertoo yrittäjien edun vaikuttaneen äänestyspäätökseensä, joten ääni meni kokoomukselle.

”Työvoimaa on vähän saatavilla. Mistä sitä saataisiin lisää, että enää ei tarvitsisi miettiä, onko työntekijöitä vai ei.”

Riikka Tuomola tiesi puolueen jo etukäteen mutta käytti vaalikonetta ehdokkaan löytämiseen.

Vaalikone auttoi henkilön valitsemisessa. Tuomola kertoo tienneensä Miko Bergbomin jo aluevaalien tulosten perusteella.

”Moni on sanonut, että hänellä on ihan hyviä ajatuksia, vaikka hän onkin perussuomalainen, että häntä voisi äänestää. Varmaan se vaikuttaa, että hän on nuori ja pystyy edustamaan kauemminkin.”

Näkemys maahanmuuttajien tarpeesta erottaa Tuomolan ja Bergbomin selvästi.

”Senkään takia en häntä äänestänyt, että olen hänen kanssaan siitä tosi eri mieltä. Miksi tänne ei voisi tulla sellaisia ulkomaalaisia, jotka ovat kiinnostuneita työnteosta?”

Matka jatkuu Sastamalan keskustasta kohti Karkkua. Hämeenkyrön suuntaan menevältä tieltä poiketessa vastaantulijat ovat vähissä.

Risteyksessä olevan kyläkaupan pihassa Maria Passi ja Anja Lahdenperä kävelevät kohti kaupan ovia.

Molemmat ovat kotoisin nykyisen Sastamalan alueelta, mutta vain Passi asuu tällä hetkellä kaupungissa. Helsingissä asuvalla Lahdenperällä on mökki Karkun kyläkaupan lähellä.

”On oltava oma auto, jos täällä Karkussa on. Täältä on vähän hankala lähteä aina Vammalaan junalla. Bensan hinta ei saisi olla liian korkea”, Lahdenperä kertoo.

Kauan ulkomailla asunut Lahdenperä kertoo kannattavansa perinteisiä arvoja ja äänestäneensä Helsingissä kristillis­demokraatteja.

”Olen tyytyväinen, että oikeisto voitti. Mielestäni henkiset arvot ovat vasemmistolaisilla niin erilaisia.”

Maria Passi (vasemmalla) ja Anja Lahdenperä äänestivät kristillisdemokraatteja.

Myös muutaman kilometrin päässä kyläkaupalta asuva Passi vannoo perusarvojen nimeen. Sama puolue sai hänenkin äänensä.

”Äänestin kristillisiä, koska koin, että suunta on niin pielessä, että pitää palata perinteisiin arvoihin. Kristillisiin arvoihin ja isänmaallisuuteen.”

Passi pitää hyvänä asiana, että Bergbomin kaltaisia nuoriakin pääsee kansanedustajiksi. Perussuomalaisten kannatuksen kasvu on hänestä hyvä asia.

”Annetaan heidän yrittää. Onkohan maanviljelijöitten elämä tehty niin vaikeaksi, että sillä oli vaikutusta.”

Miko Bergbom kertoo käyttäneensä vaaleihin noin 3 000 euroa. Hän oli mukana myös perinteisillä torikierroksilla Pirkanmaan kunnissa. Sosiaalisen median kanaviin hän teki sisältöä vaalien alla joka päivä.

Bergbom arvioi, että perussuomalaisten kannatuksen yli 10 prosenttiyksikön kasvulle Sastamalassa on useita syitä. Hänen mukaansa sote-palveluiden taso on järkyttävän huonossa kunnossa eikä sote-uudistus parantanut tilannetta.

”Se sakkaa oikeastaan kaikilla palvelulinjoilla.”

Bergbomin mukaan toinen syy on perussuomalaisten nousuun ovat koko ajan kiristyvät ilmastotoimet.

”Todellisuus erityisesti kehyskunnissa on ihmisillä vähän toisenlainen. Tällaiset asiat vaikuttavat, kokevatko ihmiset, että heidän asiaansa kuunnellaan.”

Emme ole törmänneet vieläkään yhteenkään perussuomalaisten äänestäjään. Ääniharava Bergbom kertoi puhelussa asuvansa Häijään ABC-aseman lähistöllä, joten sinne siis.

Häijää kuuluu Mouhijärven äänestysalueeseen, jossa 41,6 prosenttia äänistä meni perussuomalaisille.

Ylivoimainen ykkönen Miko Bergbom sai alueella yli kolminkertaisen määrän ääniä toiseksi eniten ääniä saaneeseen Arto Satoseen verrattuna.

Liikenneaseman sisältä astelee nuori mies työvaatteissaan. Rakennushommia tekevä 25-vuotias Tuomas Mustajärvi kertoo äänestäneensä ensimmäisen kerran näissä vaaleissa. Hän kertoo äänen menneen ”tietenkin” Bergbomille, entiselle naapurilleen.

”Se on hyvä tyyppi, ja sillä on hyvät jutut. Arvot ovat aika lailla samanlaisia.”

Mustajärvi kertoo, että jos Bergbom ei olisi ollut ehdokkaana, ääni olisi mennyt jollekin muulle perussuomalaisten ehdokkaalle.

Tuomas Mustajärvi

Mustajärvi jakaa Bergbomin näkemykset maahanmuuttoasioissa ja myös siinä, että tieverkosta olisi pidettävä huolta.

”Kun tuosta lähdetään pienemmille asvalttiteille, niin ovathan ne suomeksi sanottuna ihan perseestä.”

Mustajärvellä ei ole selvää selitystä sille, miksi lähes joka toinen alueen asukkaista äänesti perussuomalaisia.

”Kai se on sellainen mukaansatempaava juttu.”