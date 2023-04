Sotilasliiton jäsenyys näkyy muun muassa kenttäohje­säännöstön päivittämisenä ja monikansallisten harjoitusten arkipäiväistymisenä.

Sotilasliitto Naton jäsenyys tuo muutoksia Suomen Puolustusvoimien toimintaan. Käytännön arjessa muutokset näkyvät kuitenkin yllättävän vähän.

Moni saattaa odottaa, että varuskuntiin nostetaan ainakin Nato-liput salkoon tai että varusmiehille jaetaan vähintään uudet Nato-tunnukset.

Eversti Pasi Hirvonen joutuu kuitenkin tuottamaan pettymyksen innokkaimmille Nato-mielisille:

”Tämä kuulostaa tietysti vähän tylsältä, mutta eihän se varuskunnissa juurikaan näy. Voisi melkein sanoa, ettei se näy mitenkään.”

Nousevatko Nato-liput salkoon varuskunnissa?

”Lähtökohtaisesti eivät nouse muuten kuin silloin, jos varuskunnassa tai esikunnassa on jokin Natoon liittyvä tapahtuma tai sitten että käymässä on Nato-vieraita. Sitä ei ole tapahtumassa, että Nato-lippu liehuisi Suomen lipun rinnalla. Siltä osin toimintaan vähän kuin EU-lipun kanssa, eihän sekään varuskunnissa ja arjessa näy.”

Hirvosen mukaan myöskään varusmiehet eivät ole saamassa vaatteisiinsa mitään erillisiä Nato-merkkejä. Suomi jatkaa samaa käytäntöä kuin aikaisemminkin toimiessaan Naton kumppanimaana.

”Silloin kun Suomen joukkoja on Naton operaatioissa, silloin niillä on Naton tunnukset. Se on Natossa vakiintunut tapa. Kansalliset joukot toimivat omilla kansallisilla tunnuksillaan”, Hirvonen sanoo.

Nato-tunnuksia käytetään, kun kansalliset joukot ovat mukana Nato-johtoisissa operaatioissa eli Saceurin johdossa. Saceur on lyhenne, jota käytetään Naton Euroopan joukkojen komentajasta. Lyhenne tulee sanoista supreme allied commander Europe.

Suomen ilmavoimien Hornetit harjoittelivat kesällä 2021 italialaisten F-35-hävittäjien kanssa Ramstein Alloy -harjoituksessa.

Eversti Hirvonen on Pääesikunnassa Nato-yhteensovittamisen työryhmän johtaja.

Kyseessä on projektiryhmä, jonka Puolustusvoimat perusti viime kesänä tekemään Puolustusvoimien ja Naton sotilaallista yhteensovittamista. Vastaavasti Natolla on oma tiiminsä ja prosessinsa yhteensovittamista edistämässä.

Suomen ryhmä koostuu Puolustusvoimien eri toimialojen edustajista.

”Yksinkertaisimmillaan projektin tarkoitus on tukea sitä, että Puolustusvoimien kaikki toimialat tunnistavat oman roolinsa Naton eri prosesseissa ja pääsevät kiinnittymään niihin siten, että olisimme heti liittymisen jälkeen valmiita toimimaan kuten muutkin liittolaismaat”, Hirvonen sanoo.

Hirvosen mukaan liittymis­prosessissa on edetty suunnitelmien mukaisesti.

Suomi on siis todettu Naton kanssa hyvin yhteensopivaksi?

”Kyllä. Kuten moni on kuvannut, mikään Natoon liittynyt maa ei ole aikaisemmin ollut niin yhteensopiva kuin Suomi, ja tässä kohtaa pitää sanoa myös Ruotsi”, Hirvonen vastaa.

”Vaikka tosin se asia, jota on joskus sanottu, että olemme kuin plug and play -yhteensopiva, niin eihän se nyt ihan näin ole, mutta isossa kuvassa me olemme olleet paremmin yhteensopiva kuin mikään aikaisemmin Natoon liittynyt maa.”

Suomalaiset osallistuivat viime vuonna Norjassa pidettyyn Cold Response -talviharjoitukseen.

Yksi asia tulee varusmiehille tulevaisuudessa näkymään entistä enemmän: kansainvälinen harjoitustoiminta.

”Meillä on täällä enemmän ulkomaalaisia joukkoja harjoittelemassa meidän kanssamme. Monikansallisten joukkojen kanssa yhteistoiminnan harjoittelu arkipäiväistyy varmasti hyvin suurella osalla varusmiehiä tulevaisuudessa.”

Sen sijaan Puolustusvoimilla ei ole esimerkiksi muutostarpeita kaikkien varusmiespalveluksen suorittaneiden tuntemaan YLPALVO:hon eli Yleiseen palvelus­ohjesääntöön. Se on ohjeistus, jonka määräyksillä luodaan yhtenäiset käyttäytymismallit sotilaille.

”Yleiseen palvelusohjesääntöön ei ole mitään muutostarpeita. Jokaisella kansallisella asevoimalla on Natossakin omat kansalliset käytäntönsä siitä, miten toimitaan ja käyttäydytään.”

Muutoksia tulee sen sijaan ylemmän tason ohjeistuksiin ja ohjesääntöihin. Tällöin puhutaan käytännössä kenttä­ohjesäännöistä.

Vaikka jokaisella Nato-maalla on omat kansalliset kenttä­ohjesäännöt, pitää niissä huomioida se, että maat pystyvät toimimaan Naton alaisuudessa.

Suomessa kenttä­ohje­säännöstöön muutetaan Naton edellyttämät asiat sitä mukaa kuin kenttäohjesääntöä olisi muutenkin ajantasaistettu normaaleissa päivitys­kierroksissa eli muutaman vuoden välein.

”Tulemme omaksumaan Naton vahvistamat käsitteet operaatioista, johtamisesta, johtamisen toimivallasta, komento­suhteista ja niin edelleen. Ne pitää kuvata kenttäohje­säännöstössä ja kansallisesti saattaa meille käytäntöön ja arkipäiväiseksi. Ne näkyvät siellä monella tavalla”, Hirvonen sanoo.

”Jotta oltaisiin sodankäynnin näkökulmasta yhteen­toimivia, se edellyttää eri tasoilla, kuten operatiivisella ja taktisella tasolla, tietynlaisia yhtäläisiä käytäntöjä. Myös Naton standardointi tulee sekin vaikuttamaan meillä moniin asioihin.”

Natolla on tiistaina 4. huhtikuuta juhlapäivä, sillä sotilasliitto perustettiin tuolla päivämäärällä vuonna 1949.

”Meillä tämä arki jatkuu. Joihinkin Naton prosesseihin päästään mukaan vasta jäsenyyden myötä. Ankara työ tulee jatkumaan niin Puolustusvoimissa, puolustus­hallinnossa kuin ulkoasiain­hallinnossa. Kyllä tämä tulee vielä kestämään pitkään.”