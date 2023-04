Nuoret Tiktok-tähdet rynnistivät perus­suomalaisten riveistä edus­kuntaan – Tällaista sisältöä he tekevät

Poliittisen viestinnän tutkijan mukaan eduskuntaan nousseet Tiktok-tähdet ovat edelläkävijöitä omalla some-alustallaan ja viestivät siellä taitavasti. Vastakkainasettelu on tavallinen tyyli.

Taitavia viestijöitä ja edelläkävijöitä. Pitkäaikainen ja johdonmukainen viestintä omilla sosiaalisen median alustoilla.

Näin tiivistää poliittisen viestinnän tutkija Elisa Kannasto kolmen perussuomalaisen Tiktok-tähden nousun eduskuntaan sosiaalisesta mediasta.

Pirkanmaalta eduskuntaan nousevat Miko Bergbom, 27, ja Joakim Vigelius, 26, sekä Uudeltamaalta sinne noussut Onni Rostila, 31, ovat näkyviä hahmoja YouTubessa ja nuorten suosimassa Tiktok-palvelussa.

Bergbomin Tiktok-videot ovat saavuttaneet 1,5 miljoonaa tykkäystä. Vigeliuksen videoista on tykätty 94 000 ja Rostilan videoista vajaa 88 000 kertaa.

Perussuomalaisten tulevalla kansanedustajakolmikolla on jo kokemusta politiikasta, sillä kaikki ovat kaupunginvaltuutettuja ja aluevaltuutettuja. Bergbom ja Vigelius ovat myös perussuomalaisten nuorisojärjestön Peruussuomalainen Nuoriso ry:n entinen ja nykyinen puheenjohtaja.

Bergbom on ammatiltaan pintakäsittelijä. Rostila on lakimies ja Vigelius valtio-opin maisteriopiskelija.

Kannaston mukaan kolmikko on löytänyt omat sosiaalisen median alustansa, oman tyylinsä ja onnistunut tuottamaan alustaan sopivaa sisältöä. Se on saanut ihmiset reagoimaan.

”Puhutaan myös taitavasta viestinnästä. On löydetty se tapa, joka vetoaa ihmisiin, liikuttaa ihmisiä ja herättää reaktioita, jonka kautta somessa saa näkyvyyttä”, Kannasto sanoo.

Hän työskentelee koulutuspäällikkönä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Sosiaalisen median kautta viestiminen ja sen avulla suosion saavuttaminen on hyvin tuttua perussuomalaisissa. Sen kautta paljon näkyvyyttä saivat aikanaan myös Timo Soini ja Jussi Halla-aho, jotka molemmat pitivät omia blogejaan.

Perussuomalaisten keskushahmoihin yhä kuuluva Halla-aho keräsi ennen politiikkaan lähtöään suuren suosion Scripta-blogillaan. Hän esitti siellä kärkevää maahanmuuttokritiikkiä, joka toi hänelle myös tuomiot kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta.

Myös Bergbomin, Vigeliuksen ja Rostilan Tiktok- ja YouTube-videoilla käsitellään paljon maahanmuuttoa.

Kolmikko puhuu videoillaan paljon myös muista perussuomalaisten esillä pitämistä teemoista kuten sananvapaudesta, polttoaineen hinnasta, valtion velkaantumisesta, pakkoruotsista ja ilmastopolitiikan kritiikistä.

Videoissa roimitaan paljon nykyisen hallituksen toimia ja erityisesti pääministeri Sanna Marinia.

”Kaikilla on aika sama tyyli siinä, että nostetaan jonkun toisen puolueen tai ehdokkaan politiikka tai kommentti esiin ja lähdetään ruotimaan sitä. Eli tällainen vastakkainasettelu ja hyökkäystaktinen tapa toimia”, Kannasto sanoo.

"Ei siis kerrota, että mitä me perussuomalaiset tarjoamme vaan asiaan mennään aika paljon sitä kautta, mitä muut tekevät väärin. Ja korostetaan sillä sitä oman vaihtoehdon tarjoamista.”

Kannaston mukaan maahanmuuttokritiikki on kärkevää, mutta se on jossain määrin siistiytynyt Halla-ahon blogiajoista. Asiasta puhutaan ”tyylitellymmin”.

”Selkeästi on otettu kiinni ajankuvasta ja siitä, että on tullut syytteitäkin”, tutkija sanoo.

”Se lainsäädäntöhän on syntynyt siinä vaiheessa, kun rupesi tulemaan näitä tosi värikkäitä ulostuloja jopa poliittisessa kielessä. Totta kai siihen on pakko mukautua, kun sellainen [lainsäädäntö] on olemassa.”

Kannasto kuitenkin tunnistaa kolmikon esiintymisestä Halla-aholle tuttua retoriikkaa.

”Varsinkin Bergbomin ja Vigeliuksen kohdalla näkyy, että sitä tapaa puhua yleisölle on vähän ehkä jopa imitoitu sieltä Halla-ahon videoesiintymisistä. Toki se on paljon elävämpää ja kärkkäämpää, jota Tiktokin formaattikin vaatii, että siitä tulee kiinnostavaa”, hän sanoo.

Jo ennen vaaleja oli merkkejä, että perussuomalaisten aktiivisuus sosiaalisessa mediassa tulee näkymään myös vaalituloksessa.

Helmikuussa HS-gallup kertoi, että perussuomalaiset oli suosituin puolue eduskuntavaaleissa ensimmäistä kertaa äänestävien nuorten keskuudessa.

Yhtenä syynä perussuomalaisten suosioon nähtiin perussuomalaisten aktiivisuus erityisesti nuorten suosimassa Tiktokissa.

Kannasto huomauttaa, etteivät Bergbom, Vigelius ja Rostila hypänneet sosiaaliseen mediaan tekemään eduskuntavaalikampanjaa. He ovat toimineet siellä jo kauan ja lyöneet itsensä läpi siellä olevassa yleisössä.

Kolmikko myös tukee toisiaan sosiaalisen median sisällöissään. He esimerkiksi esiintyvät toistensa videoilla, ja siten kasvattavat myös toistensa seuraajajoukkoa.

Mukana on myös kansanedustajuutensa uusinut Sebastian Tynkkynen (ps), joka on jo pitkään ollut näkyvästi sosiaalisessa mediassa. Tynkkysellä on oma kärkevä ja piikittelevä tyylinsä.

Kannasto muistuttaa, että kaikenlaisella nosteella on Tiktokissa merkitystä. Siellä näkyvyyttä eivät tuo pelkästään seuraajat ja tykkäykset, vaan kaikki katseluun käytetty aika.

”Vaikka ihminen ei olisi samaa mieltä asiasta, mutta katsoo videon sisältöä ja niitä katsottuja sekunteja tulee, algoritmi palkitsee lisänäkyvyydellä sitä, joka on sen sisällön tuottanut. Tämä on tietysti merkittävä juttu”, Kannasto sanoo.

”Jos katsomme meidän nuorisoa, siellä on ihmisiä, joista osa saa kaiken informaationsa yhteiskunnallisista asioista pääasiassa Tiktokin kautta. Tämä ei koske vain tiettyä osaa nuorista, vaan se on todellisuutta jo eri koulutusasteillakin.”