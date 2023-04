Kasarmiremontissa yksinkertaiset kikat ja isot ilmanvaihtokoneet parantavat nyt sisäilmaa.

Helsingin ilmatorjuntarykmentin korpraali Joel Simola (vas.), alikersantti Matias Lindström ja upseerikokelas Ukko Laakkonen Parolannummella tuvassa, joka on vastikään kunnostettu.

Ei haise kasarmilta. Ei tuoksu oikeastaan miltään.

Parolannummen panssariprikaatin kasarmi numero 125 antaa viitteen siitä, millaisiksi suomalaisia kasarmeja nyt peruskorjataan. Neljäntoista miljoonan euron ja kahden vuoden perusparannus tuntuu heti varsinkin nenässä.

Aiemmin vaatteita ja varusteita kuivatettiin samoissa tiloissa, joissa myös asuttiin, mutta nyt kasarmin pihalla on erillinen teltta- ja naamioverkkokuivaamo. Sinne märät teltat saadaan roikkumaan ja koneellisesti kuivumaan.

Jokaisella varusmiehellä puolestaan on oma erillinen lukittava häkkikaappi, johon saa omat varusteensa kuivumaan. Jatkuva pyyhkiminen märällä rätillä vähenee, koska käytävillä on keskuspölynimurin liitäntöjä.

Alimmassa kerroksessa on myös kuraeteinen, jota käytetään samoin kuin lapsi- ja koiratalouksissa: saappaat voi sisään tullessa pestä lattiakaivon päällä.

Alimman kerroksen koulutustilaan tullaan nyt kuraeteisen kautta.

Ja ennen kaikkea ilma vaihtuu.

”Aiemmin kasarmin ilmanvaihtokone oli kottikärryjen kokoinen laite, nyt niitä on kaksi merikontillisen kokoista ja rakennuksen molemmissa päissä”, sanoo ylikersantti Santeri Tuominen Helsingin ilmatorjuntarykmentin esikunnasta.

Se kuvaa Puolustuskiinteistöjen halua muuttaa kaikki kasarmit terveellisemmiksi. Puolustuskiinteistöjen mukaan kasarmeista on peruskorjattu puolet 2000-luvulla ja nyt remontoidaan 15 prosenttia lisää. Tavoite on saada kaikki korjattua 20-luvun loppuun mennessä.

Siksi Panssariprikaati ja Puolustuskiinteistöt esittelivät uusinta peruskorjattua kohdettaan tiistaina.

Samalla uusiutuu muutakin. Nyt peseytymistilojen suihkuissakin on ovet, mikä helpottaa yhteismajoituksen järjestelyjä eli esimerkiksi suihkuaikoja. Samoin polkupyörät voidaan nyt ripustaa omiin koukkuihinsa pihavarastossa.

Kasarmien vessoihin tuli ovet 90-luvulla, nyttemmin myös suihkuissa on ovet.

Polkupyörät voi nyt varastoida aivan kasarmin pihalle.

Helsingin ilmatorjuntarykmentin uusissa tuvissa Parolannummella näyttää monelta tapaa samalta kuin vaikka 90-luvulla, mutta juuri sisäilman laatu on olennainen muutos. Pieni mutta iso muutos on myös se, että pistorasioita on nyt riittävästi vaikka 12 kännykälle.

Varusmiehet vaikuttavat tyytyväisiltä. Esimerkiksi sisäilmasta johtuvat nuhat ovat vähentyneet, he sanovat.

”Ei ollut suuria odotuksia tiloista tänne tullessa, mutta oli hirveän hieno huomata ensimmäisenä päivänä, että päästään uuteen yksikköön”, sanoo upseerikokelas Ukko Laakkonen Lahdesta.

”Täällä on tosi hyvä sisäilma nukkua ja käydä palveluksessa”, hän jatkaa.

Samaa sanoo espoolainen alikersantti Matias Lindström.

”Kokemukset ovat pelkästään hyviä. On pirteämmät tilat, mitä odotti.”

Korpraali Joel Simola Espoosta muisteli peruskouluaikojaan, joihin kuului koulujen sisäilmaongelmia.

”Oli positiivinen yllätys päästä juuri remontoituun rakennukseen. Täällä ei haissut miltään.”

Tiistain esittelytilaisuus saattoi olla ensimmäinen kerta, kun Puolustusvoimat uutena Nato-aikanaan kutsui mediaa varuskuntiin. Nato-jäsenyys ei tosin varuskunnissa paljon näy. Ei ole lippuja eikä hihamerkkejä

Helsingin ilmatorjuntarykmentin päivystäjän takana olevassa kuvassa näkyy piirros sen pääaseesta eli NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmästä. Päivystysvuorossa korpraali Janne Aaltonen.

Panssariprikaatin komentaja, eversti Rainer Kuosmanen sanoo, että arki jatkuu entisenlaisena, mutta kevään harjoituksiin osallistuu entistä enemmän muiden jäsenmaiden joukkoja.

Varusmiehet komppaavat – vielä ei jäsenyys tunnu eikä näy. Upseerikokelas Laakkonen kertoo, että päällikkö piti yhden oppitunnin, jossa aiheena oli Nato.

”Saattaa olla, että seuraavat saapumiserät osallistuvat enemmän kansainvälisiin harjoituksiin”, uskoo puolestaan alikersantti Lindström.