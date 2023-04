Tapaus sai viime vuonna paljon julkisuutta, kun toinen kissoista tallentui riistakameraan Joensuussa.

Venäjältä kaksi savannikissaa hankkinut nainen tuomittiin maanantaina Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa kuudesta rikoksesta 60 päivän ehdolliseen vankeuteen ja eläintenpitokieltoon vuoteen 2025 asti, kertoo Yle. Tutkinnan vuoksi tuomittu on jo kärsinyt ehdollisen tuomionsa.

Tapaus nousi uutisotsikoihin viime vuonna, kun toinen kissoista tallentui riistakameraan Joensuussa. Kun viranomaiset takavarikoivat kissat naisen yritettyä salakuljettaa niitä Venäjälle, nainen oli Ylen mukaan varastanut ne takaisin itselleen murtautumalla löytöeläinkotiin.

Poliisitutkinnassa kävi ilmi, että naisen kotona oli useita lemmikkejä vailla asianmukaista hoitoa.

Yle kertoo tuomion tulleen kolmesta salakuljetuksesta, haitallisista vieraslajeista annettujen säännösten rikkomisesta, omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkomisesta ja eläinsuojelurikoksesta. Rikoksiin liittyvät eläimet määrättiin Ylen mukaan valtiolle.

Nainen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Yle kertoo hänen väittäneen olleensa tietämätön afrikkalaisten kissojen laittomuudesta. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi naisen rikkoneen lakia tietoisesti, sillä kissoille oli Venäjällä hankittu eläinlääkärintodistus, jossa roduiksi oli määritelty muut kissarodut.

Alun perin kissojen epäiltiin olevan joko servaaleja tai ensimmäisen sukupolven savannikissoja. Servaali on villieläin, jota tavataan pensas- ja ruohomailla Afrikassa, ja savannikissa on vieraslajiksi luokiteltava servaalin ja kotikissan risteytys. Savannikissan maahantuonti Suomeen on sallittua vasta viidennen sukupolven kohdalla.