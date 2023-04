Pohjanmaalla asuvan noin 50-vuotiaan naisen epäillään salakuljettaneen erirotuisia koiranpentuja Venäjältä Suomeen ja myyneen niitä täällä eteenpäin.

Epäiltyä salakuljetus- ja veropetosvyyhtiä ovat tutkineet Tulli ja poliisi. Tapaukseen liittyy myös väärennettyjen lemmikkieläindokumenttien, lemmikkien mikrosirujen ja lääkeaineiden salakuljetusta maahan.

Vyyhdin pääepäiltynä pidetyllä naisella on Tullin mukaan ollut hyvät yhteydet Venäjälle. Hän on kasvattanut koiria sivutyönään.

Naisella on viranomaisten mukaan ollut 180 koiraa vuosina 2016–2021. Valtaosa niistä oli pentuja. Kun viranomaiset tekivät kotietsinnän asuntoon, siellä oli kolmisenkymmentä koiraa.

Esitutkinnan mukaan osa koirista on syntynyt Suomessa, ja osa on tuotu Venäjältä. Viranomaiset epäilevät, että 180 koiraa on myyty väärennettyjen dokumenttien kera Suomessa eteenpäin keskimäärin noin tuhannen euron hintaan.

Viranomaiset ovat olleet yhteydessä niihin ostajiin, joiden henkilöys tiedetään.

”Jos olisin itse ostanut koiran, jonka rokotustodistus on väärennetty, olisin huolestunut. Jos joku epäilee, että oman koirat todistukset eivät ole kunnossa, kannattaa olla yhteydessä muun muassa eläinlääkäriin”, sanoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Salakuljetusvyyhti alkoi paljastua, kun Tulli löysi postilähetysten valvonnassa Venäjältä Suomeen tulleen epäilyttävän lähetyksen. Se sisälsi nimeämättömiä lemmikkieläinpasseja ja lemmikkien mikrosiruja.

Lemmikkieläinpassien mukaan eläimille oli annettu rokotukset, mutta passeihin ei oltu yksilöity rokotuksen saaneita eläimiä.

Tulli ja poliisi takavarikoivat kotietsinnässä suuren määrän lemmikkieläimiin liittyviä dokumentteja sekä niiden tekemiseen tarvittavia välineitä kuten leimasimia.

Tulli tutkii tapausta kahtena salakuljetusrikoksena ja poliisin törkeänä veropetoksena ja kirjanpitorikoksena. Esitutkinnat valmistuvat kevään aikana.