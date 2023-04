”Se on tarkoituksella oma sotkuinen kokonaisuutensa” – Kartta näyttää ydinaseet Naton jäsenmaissa Euroopassa

Suomi saa pian päättää, miten se aikoo osallistua Naton ydinasepelotteen suunnitteluun.

Suomen liittyminen Natoon merkitsee samalla osallisuutta ydinaseiden tuomaan pelotteeseen. Se tarkoittaa valtavaa muutosta suomalaiseen turvallisuuspoliittiseen ajatteluun ja Puolustusvoimien varautumiseen.

”Suomi Naton jäsenenä tulee jäsenmaiden antamien turvatakuiden piiriin, ja siihen liittyy olennaisena osana ydinasesateenvarjo. Koko liittokunnan turvallisuus on sidottu ydinaseisiin”, sanoo Maan­puolustus­korkea­koulun strategian professori Tommi Koivula.

Natolla ei ole ydinaseita, mutta sen jäsenmailla eli Yhdysvalloilla, Britannialla ja Ranskalla on. Varsinkin Yhdysvallat on johdonmukaisesti pitänyt esillä sitä, että tarvittaessa maa puolustaa liittoumaa koko ydinasearsenaalillaan, Koivula sanoo.

”Suomen kannalta se tarkoittaa muutosta. Aiempi maanpuolustuksellinen ajattelu perustui ja valmistautui siihen, että puolustus on sellaista, ettei hyökkääjä saa haluamaansa. Siinä oli kyse eräänlaisesta puolustus-aikidosta.”

Hyökkääjän oli siis tarkoitus kokea Suomessa sellaiset tappiot, ettei sen kannata lähteä alkujaankaan hyökkäämään. Tätä kutsutaan pidäkkeeksi.

”Nyt muuttuu se, että Suomi siirtyy pidäkkeestä pelotteen maailmaan, jossa hyökkääjän riskit kasvavat eksponentiaalisesti. Hyökkääjä ei voi tietää, miten sille käy, eli hyökkääjä voi itsekin vakavasti vahingoittua.”

Yhdysvalloilla on Euroopassa 150–200 taktista ydinasetta. ”Taktinen” tarkoittaa tässä sitä, että ne ovat tuhovoimaltaan suhteellisen pieniä. Kyseessä on kuitenkin vain vähäinen osa Yhdysvaltain koko globaalista ydinasemahdista.

”Aina he muistavat sanoa, että heidän koko arsenaalinsa kuuluu Naton pelotteeseen”, Koivula sanoo.

” Suomeen ei ole tulossa ydinaseita – sen kieltää jo maan lainsäädäntö.

Naton pelotteen tekee uskottavammaksi myös se, että hyökkääjällä on vastassaan käytännössä kolme ydinasevaltaa. Esimerkiksi niiden ydinkärkiä kuljettavat sukellusveneet voivat olla missä vain maailmassa.

”Hyökkääjän on mahdotonta tietää, mitä Nato tekee, kun vastassa on tällainen monimutkainen verkosto. Se on tarkoituksella oma sotkuinen kokonaisuutensa”, Koivula arvioi.

Yhdysvaltain Eurooppaan sijoittamat ydinaseet tunnetaan nimellä B61. Niitä voidaan pudottaa hävittäjistä. Yksi tärkeä ominaisuus on se, että tuhovoimaa pystytään säätämään. B61:illä voidaan iskeä esimerkiksi yksittäisiin tukikohtiin, laivoihin, kolonniin tai johtoesikuntiin.

Suomeen ei ole tulossa B61:iä eikä muita ydinaseita – sen kieltää jo maan lainsäädäntö.

”Myös Natosta ja Yhdysvalloista on viestitetty, että aikeita ei ole laajentaa nykyistä ydinasetukikohtien verkostoa. Puola niitä halusi, mutta se torpattiin, koska se nähtiin eskaloivana tekona”, Koivula sanoo.

Ydinaseiden sijoittamisesta Suomeen ei saataisi hyötyä, koska varsinkin Yhdysvalloilla on joka tapauksessa poikkeuksellisen hyvä ulottuvuus eli sotilaskielellä ”mahdollisuus voiman projisointiin”.

Yhdysvallat voi muun muassa iskeä meriltä ballistisilla tai risteilyohjuksilla ja omalta mantereeltaan strategisilla ydinohjuksilla. Käytössä sillä on ilmavoimansa, laivastonsa ja ydinsukellusveneensä.

Pohdittavaa ja linjattavaa riittää myös siinä, että Suomi pääsee Naton jäsenenä osallistumaan ydinaseisiin liittyvään suunnitteluryhmään NPG:hen (Nuclear Planning Group).

”Se keskustelee ydinaseisiin liittyvän politiikan perusteista ja on myös merkittävä päätöksenteko- ja tietokanava. Keskusteltavaksi tulee myös Suomen puolustusvoimien mahdollinen rooli jäsenmaiden ydinaseiden käytön suunnittelussa”, Koivula kertoo.

Lue lisää: Olisi hienoa nähdä Suomi ydinase­harjoituksissa, sanoo Naton ydinase­politiikan johtaja

Yksi tällainen kysymys on hänen mukaansa esimerkiksi se, osallistuuko Puolustusvoimat Euroopassa Naton jokavuotiseen Steadfast Noon -ydinaseharjoitukseen.

F-35-hävittäjiä on varustettu kantamaan juuri B61-ydinasetta. Eräs mahdollinen harjoitus voisi olla sellainen, jossa toisen Nato-maan hävittäjä kantaa ydinasetta ja suomalainen hävittäjä suojaa vieressä.

”Se riippuu siitä, mitä Suomi haluaa signaloida kaikille osapuolille. Se on puolustuspoliittisesti todella iso asia ja asemoi meitä monin tavoin”, Koivula sanoo.

Maailma on runsaassa vuodessa muuttunut merkittävästi Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Muutoksesta kertoo sekin, että Suomessa joudutaan pohtimaan suhtautumista ydinaseisiin uudella tavalla, koska ne ovat tärkeä osa Nato-liittolaisten yhteistä puolustusta.

”Suomessa ydinaseet on aina nähty ongelmaksi. Nyt asioita täytyy katsoa uudessa valossa”, Koivula toteaa.

”Ydinase on myös liittouman strategisen vakauden instrumentti.”