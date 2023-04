Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Rikosepäilyt

Rovaniemellä paljastui laaja huumevyyhti, myynnissä muun muassa Subutexia

Lapin poliisi on tutkinut laajaa huumausaineisiin liittyvää rikosvyyhtiä, jossa epäiltyinä on yli kymmenen henkilöä. Poliisi on vanginnut vyyhdin pääepäillyn, jonka epäillään hyötyneen huumausainekaupasta noin 55 000 eurolla.

Rikosvyyhdin päätekijää epäillään noin 1 500 huumausaineeksi luokiteltavan Subutex-tabletin hankkimisesta ja levittämisestä Rovaniemen alueella. Kuvituskuva