Naton turvatakuissa on myös pelivaraa, muistuttaa Ulkopoliittisen instutuutin Mika Aaltola.

Nato-jäsenyyden myötä Suomi siirtyy Pohjois-Atlantin sopimuksen turvatakuiden piiriin. Toisin sanoen Suomen asevoimista tulee osa Naton yhteistä puolustusta.

Keskeisin määräys Pohjois-Atlantin sopimuksen eli Naton perustamis­sopimuksen turvatakuista sisältyy sen viidenteen artiklaan.

Artiklan mukaan aseellinen hyökkäys yhtä tai useampaa jäsenvaltiota vastaan katsotaan hyökkäykseksi kaikkia Naton jäsenvaltioita vastaan.

Nato-jäsenyyden myötä Suomen puolustus sovitetaankin osaksi Nato-liittouman puolustusta.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomella pitää olla kyky osoittaa sotajoukkoja toisen Nato-maan avuksi. Suomen pitää myös pystyä vastaanottamaan toisen jäsenmaan joukkoja, jos niitä tarvitaan.

Naton peruskirja sitoo jäsenmaat yhteistyöhön ja keskinäiseen avunantoon silloin, kun johonkin jäsenmaahan hyökätään aseellisesti. Avunanto voi olla aseellista mutta myös muuta, kuten poliittisia tai taloudellisia toimia.

Viidennen artiklan käyttöönotto vaatii kuitenkin aina kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyden. Jokainen jäsenmaa päättää myös itsenäisesti antamansa avun luonteen ja määrän.

Naton perussopimuksen mukaan muut jäsenmaat auttavat ”hyökkäyksen kohteeksi joutunutta yhtä tai useampaa osapuolta ryhtymällä viipymättä erikseen ja yhdessä muiden osapuolten kanssa tarpeelliseksi katsomiinsa toimiin, mukaan lukien aseellisen voiman käyttö”.

Viidennen artiklan muotoilu tarpeelliseksi katsotuista toimista on herättänyt joskus epäilyjä sen sitovuudesta.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola muistuttaa tämän Naton perussopimukseen jääneen muotoilun historiallisista juurista.

”Yhdysvallat halusi aikoinaan viidennen artiklan olevan vähän miedompi, mutta eurooppalaiset halusivat sen olevan sitovampi. Yhdysvallat ei halunnut, että se olisi automaattisesti mukana kaikissa eurooppalaisissa sodissa. Kongressin tahtotila oli liiallista sitoutumista vastaan”, Aaltola sanoo.

”Sinne jäi muotoilu, jossa korostetaan, että aseellinen hyökkäys katsotaan hyökkäykseksi kaikkia sopijamaita kohtaan, ja sopijamaat vastaavat siihen tarpeellisiksi katsomillaan keinoilla.”

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Naton rauhan ajan pelote perustuu siihen, että vastapuoli uskoo harjoiteltujen operatiivisten suunnitelmien automaattiseen käynnistymiseen.

Aaltola muistuttaa, että Naton viidennen artiklan tekee erityiseksi se, että sen käyttöönottoa harjoitellaan ja sitä varten on tehty suunnitelmia.

Harjoittelu ja suunnittelu synnyttävät keskinäiseen auttamiseen automatiikkaa, jolloin viidennen artiklan sanamuodon herättämä liikkumavara pienenee.

”Siihen on laitettu resursseja, jotka on aktivoitavissa. Kokemusperäisesti se on sangen pitävä, sillä kukaan ei ole sitä koskaan testannut. Kerran se on laukaistu.”

Laukaisulla Aaltola viittaa syyskuun 11. päivän terrori-iskuihin vuonna 2001. Tuolloin Yhdysvaltojen eurooppalaiset liittolaiset halusivat aktivoida viidennen artiklan Yhdysvaltojen auttamiseksi.

”Historiallinen fakta on se, ettei viidettä artiklaa ole haastettu. Puolustus­sopimuksien historian joukossa se on melko kova saavutus.”

Onko mahdollista, että Suomesta tulee sotilaallisen avun mallioppilas mutta muut maat eivät ajattele viidennestä artiklasta samalla tavalla?

”Maanpuolustustahto on joissakin Nato-maissa, kuten Saksassa, hälyttävän alhainen. Kun puhutaan demokraattisista maista, se aiheuttaa tietenkin rajoitteita avun automatiikalle.”

Nato on pyrkinyt lisäämään avun automatiikkaa puolustus­suunnittelun avulla sekä asettamalla liittouman itärajan maihin niin sanottuja ansalanka­joukkoja, jotka olisivat heti hyökkääjää vastassa.

Aaltola ottaa esimerkiksi Baltian ja Turkin. Turkin ei tarvitsisi lähettää aseellisia joukkoja Baltian puolustamiseksi, mutta se voi tehdä muita toimia ja pysyä siten viidennen artiklan puitteissa.

”Tavallaan klappi [liikkumavara], joka viidenteen artiklaan on luotu, antaa myös joustavuutta, joka tekee taas helpommaksi saavuttaa konsensus Nato-maiden kesken”, Aaltola arvioi.

Viidennen artiklan muotoilu mahdollistaa sen, että jäsenmaat toimivat erilaisella intensiteetillä.

”Klappitila on myös tavallaan Naton toiminnan kannalta hyve, koska kynnys viidennen artiklan laukaisuun saattaisi olla korkeampi, jos siellä olisi automaattinen yleinen kaikki pakottava klausuuli. Se hidastuttaisi asioita ja tuottaisi jahkailua.”

Joissain jäsenmaissa saattaa syntyä empimistä siitä, mikä on niiden kyky kestää yhteisen puolustuksen vaatimia uhreja.

”Joissain demokratioissa saattaa tulla sellainen tilanne, että mietitään, kuinka paljon ihmisiä ollaan valmiita laittamaan lihamyllyihin."

Ajatellaanko usein liian yksiviivaisesti, että viides artikla tarkoittaa sitä, että kaikki lähettävät sotajoukkoja?

”Kyllä, pikkuisen yksiviivaisesti siitä ajatellaan. Todennäköisesti eri maiden osallistuminen olisi käytännössä laadullisesti erilaista. Kaikkein keskeisintä on harjoiteltujen operatiivisten suunnitelmien käynnistäminen. Varmaan siihen riittää Natossa resursseja. Sehän on Naton rauhan ajan pelote.”