Sanna Marinin päätökselle luopua puheenjohtajuudesta löytyi Tampereella myös ymmärrystä puoluekannasta riippumatta, koska harva pitää viime vuosia helppoina.

Tampere

Moni Tampereella suhtautui keskiviikkona ymmärtävästi Sanna Marinin päätökseen luopua Sdp:n puheenjohtajuudesta.

Yli 35 000 ääntä Pirkanmaan vaalipiirissä saanut väistyvä pääministeri Marin kertoi keskiviikkona luopuvansa puolueensa puheenjohtajuudesta. Samalla hän sanoi pitävänsä epätodennäköisenä, että hänestä tulisi ministeri.

Keskustorilla pyöräilevä Pyry Ylitalo kertoo ymmärtävänsä Marinin näkökannan, vaikka ei äänestänytkään Sdp:tä.

”Onhan se ollut vaikea kausi hänelle. En tiedä, miten joku muu olisi voinut onnistua sen paremmin. Hän on ilmeisesti todella kuormittunut tuon neljän vuoden jälkeen. Ymmärrän, että on muutakin elämää.”

Ylitalon mukaan olisi ollut mielenkiintoista tietää jo ennen vaaleja, että Marin voi luopua puheenjohtajuudesta.

”Jos 35 000 on äänestänyt ja sitten vetäytyy, niin puolueella ja kannattajilla voi olla osittain sellainen fiilis, että hän kääntää selkänsä.”

Ylitalo arvelee, että Marinin päätös voi näkyä puolueen kannatuksessa, koska hän oli kampanjassakin puolueen vetonaula.

”Kyllä varmasti hänelle löytyy vertainen korvaaja, mutta ei välttämättä yhtä mediaseksikästä kuin Marin on.”

Kauppahallista Tampereen Hämeenkadulle astelleet Riikka ja Jouko Kolu ovat tuoreita paluumuuttajia. He kertovat äänestäneensä mutta eivät paljasta puoluekantaansa.

Jouko Kolu ei usko Marinin ratkaisun juuri näkyvän Sdp:n kannatuksessa, ainakaan pitkään.

”Kyllä hän varmaan on vetänyt naisäänestäjiä puolueeseen enemmän kuin jos olisi ollut mies puheenjohtajana. Luulen, että se on kuoppa [kannatuksessa], mutta ei se ole alamäki.”

Riikka Kolun mukaan moni nainen Tampereella kannattaa puoluetta juuri Marinin takia.

”Mitä olen kuunnellut täällä, niin on paljon naisia, jotka ovat Marinin takana.”

Riikka ja Jouko Kolu olivat hakeneet lampaankaretta Kauppahallista. ”Se on aika raskas pesti”, Jouko Kolu kommentoi pääministerin tehtävää.

Jos oman puolueen puheenjohtaja tekisi vastaavan ilmoituksen, miltä se tuntuisi?

”Totta kai se olisi pettymys. Onhan se vähän niin kuin äänestäjien narraamista”, Riikka Kolu sanoo.

Pariskunnan mielestä Marin on hoitanut työnsä pääministerinä hyvin. Jouko Kolu uskoo, että Marinin jälkeen pääministeriksi löytyy kyllä hyvä korvaaja.

”Kyllä löytyy. Minulla on ikää yli 70 vuotta, ja aina on löytynyt hyviä ihmisiä. Se on aika raskas pesti.”

Uudellamaalla äänestänyt Mari Hietikko kertoo ihmettelevänsä Marinin päätöstä luopua puheenjohtajuudesta. Hän ei niele Marinin selitystä siitä, että tämän kestokyky oli päätöksen taustalla.

”Jos vaalivoitto olisikin tullut, niin hän olisi ollut yhtä rasittunut ja väsynyt siinä tilanteessa ja olisi vielä pitänyt lähteä lyömään uutta hallitusta kasaan. Se tuntuu jotenkin hassulta selitykseltä.”

Mari Hietikko käveli keskiviikkona siskontyttärensä Miia Hietikon kanssa Keskustorilla Raatihuoneen edessä. Miia Hietikko olisi nähnyt mielellään Riikka Purran pääministerinä, mutta hän luottaa kokoomukseen.

Hietikko myöntää, että viime vuosina on tapahtunut paljon, muun muassa korona-aika ja Ukrainan sota.

”En tiedä, olisiko kukaan muu pystynyt yhtään sen parempaan. Panikointiahan se oli joka suuntaan.”

Talouteen liittyviin Marinin hallituksen päätöksiin Hietikko ei ole tyytyväinen.

”Talous on mennyt aika kuralle. Sitä joudutaan paikkailemaan aika monta vuotta.”

Hietikko uskoo, että Marinin päätös voi vaikuttaa puolueen kannatukseen, koska Marin on ollut niin paljon esillä.

”Jännä nähdä, kuka sitä lähtee vetämään. Se on mielenkiintoinen kysymys.”

Seinäjoelta juuri Tampereelle muuttanut Miia Hietikko äänesti vielä Vaasan vaalipiirissä. Hän ei haikaile Marinin perään.

”Minulla on kova luotto kokoomukseen ja kovat odotukset jatkosta. Odotan, että asiat menevät parempaan suuntaan.”

Kokoomus oli Hietikolle vasta kakkosvaihtoehto: hän kertoo äänestäneensä perussuomalaisia. Hietikon mukaan puolueen puheenjohtajassa Riikka Purrassakin olisi ollut pääministeriainesta.

”Purra ja Marin ovat vahvoja naisia molemmat, mutta Purra on ehkä kuitenkin asiallisempi joissakin asioissa.”