Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on kumonnut nikotiinipussien luokittelun lääkkeeksi. Sen johdosta tulli lakkaa valvomasta niiden maahantuontia.

”Nikotiinipusseja kohdellaan Fimean linjauksen myötä tullin näkökulmasta samoin kuin mitä tahansa muuta tavaraa”, tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kertoo.

Nikotiinipusseilla tarkoitetaan nikotiinia sisältäviä annospusseja, jotka eivät sisällä tupakkakasvia. Fimean päätös ei siis koske nuuskaa, eikä vaikuta sen maahantuontia koskeviin säädöksiin.

Aikaisemmin vahvemmat, yli 4 mg nikotiinia sisältävät nikotiinipussit on luokiteltu lääkkeeksi, joiden tilaaminen on vaatinut lääkeainereseptin. Linjauksen takia Tulli on ottanut haltuunsa tai takavarikoinut laittomasti maahantuotuja nikotiinipusseja ja aloittanut tarvittaessa esitutkinnan.

Fimea perustelee päätöstään sillä, ettei nikotiinipusseja voida lääkelain pohjalta luokitella lääkkeeksi pelkästään nikotiinin vaikutuksen perusteella.

Fimea toteaa uudelleenarvioinnissaan myös, ettei nikotiinipusseja voida luokitella lääkkeeksi, ellei niitä nimenomaisesti markkinoida lääketieteelliseen käyttötarkoitukseen.

Vahvojen nikotiinipussien tilaaminen alkoi Sinkkosen mukaan yleistyä koronapandemian myötä keväällä 2020, kun nuuskan maahantuonti vaikeutui koronarajoitusten myötä.

Ensimmäiset merkit uudesta ilmiöstä olivat näkyvissä joulukuussa 2019.

”Viimeisen noin kolmen vuoden aikana Tulli on tehnyt lähemmäs kaksi tuhatta nikotiinipussien haltuunottoa”, Sinkkonen kertoo.

Pelkästään vuonna 2020 tulli teki yli 900 nikotiinipussien haltuunottoa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on aloitettu tupakkalain muutoksen valmistelu. Valmistelun pohjana käytetään Tupakka- ja nikotiinipoliittisen kehittämistyöryhmän ehdotusta, joka rinnastaisi nikotiininuuskan perinteiseen, tupakkaa sisältävään nuuskaan.

Käytännössä tämä tarkoittaisi myyntikieltoa sekä maahantuontia koskevia rajoituksia.