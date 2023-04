Midsona Finland vetää pois markkinoilta erän maissinjyviä, joissa on todettu liikaa hometoksiinia.

Tuote-erä maissinjyviä vedetään pois myynnistä. Takaisinveto koskee Urtekram-merkin 400 gramman pussia luomumaissinjyviä.

Kyseisessä erässä on todettu lainsäädännössä määritellyn enimmäismäärän ylittävä pitoisuus aflatoksiinia, joka on hometoksiini. Pitkäaikaisessa käytössä se on terveydelle haitallista. Tuotteessa havaittu Aflatoksiini B1 on yhdistetty syöpäriskiin.

Maissinjyvien takaisinvedettävän erän EAN-viivakoodi on numeroina 5765228112533, tuotenumero on 1011253 ja parasta ennen -päivämäärä 25.07.2024.

Midsona hyvittää erän ostettujen tuotteiden hinnan kuluttajapalvelunsa kautta.