Star vuokrataan ilman Tallinkin omaa miehistöä. Irlantilaisella vuokraajalla on mahdollisuus ostaa alus omakseen.

Tallink vuokraa Helsingin ja Tallinnan välillä kulkevan Starin Irlantiin.

Star vuokrataan vapun jälkeen ainakin 20 kuukaudeksi Irish Continental Groupin käyttöön. Sopimusta on mahdollista jatkaa 2+2 vuodella, ja sopimukseen sisältyy myös mahdollisuus ostaa alus.

Star vuokrataan ilman Tallinkin omaa miehistöä. Star on liikennöinyt Helsingin ja Tallinnan välisellä reitillä vuodesta 2007. Reitillä ovat olleet myös Tallinkin muut Shuttle-laivat eli Superstar, Megastar ja My Star. Uusin näistä on My Star, joka aloitti reitillä joulukuussa.

Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene sanoo, että Starille on kartoitettu vaihtoehtoja jonkin aikaa.

”Monet eri tahot ovat olleet kiinnostuneita Starin vuokraamisesta ja on hienoa, että olemme nyt saaneet solmittua sopimuksen Irish Continental Groupin kanssa. Laivojen vuokraus on ollut ja tulee jatkossakin olemaan tärkeä osa liiketoimintamalliamme, sillä se vahvistaa yhtiötämme pitkän kriisiajan jälkeen”, Nõgene sanoi tiedotteessa.

Starin viimeinen lähtö Helsingistä Tallinnaan on vappupäivän iltana.

Tallink Siljan asiakaspalvelu on yhteydessä asiakkaisiin, joilla on matka varattuna Starille toukokuun 2. päivän jälkeen. Heille tarjotaan vaihtoehtoista matkaa varustamon muilla laivoilla.

Oikaisu 6.4. kello 16.21: Vaihdettu jutun pääkuvaksi kuva oikeasta laivasta. Korjattu myös aikamuotoa Tallinkin muista aluksista. Superstar on myyty, joten se ei enää ole käytössä Helsinki–Tallinna-välillä.