Asiantuntija: On hyvä, ettei nikotiini­pusseja enää luokitella lääkkeeksi

Uudessa laissa nikotiinipussit on tarkoitus rinnastaa tupakkaa sisältävään nuuskaan. Tämä tarkoittaisi pussien myyntikieltoa sekä maahantuontia koskevia rajoituksia.

”Hyvä, eteenpäin menevä päätös”, Ehkäisevän päihdetyön Ehyt ry:n asiantuntija Saija Himanka aloittaa.

Himanka puhuu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tuoreesta linjauksesta. Linjauksessaan Fimea kumosi nikotiinipussien luokittelun lääkkeeksi.

Nikotiinipusseilla tarkoitetaan nikotiinia sisältäviä annospusseja, joissa ei ole tupakkaa.

Fimean päätös linkittyy sosiaali- ja terveysministeriön aloittamaan uuden tupakkalainsäädännön valmisteluun. Valmistelun pohjana käytetään kehittämistyöryhmän ehdotusta, joka rinnastaisi nikotiininuuskan perinteiseen, tupakkaa sisältävään nuuskaan.

Käytännössä tämä tarkoittaisi nikotiinipussien myyntikieltoa sekä maahantuontia koskevia rajoituksia.

”On ollut haitallista, että nikotiinipussit on voitu niputtaa lääkkeeksi ja markkinoida sellaisena”, Himanka toteaa.

”Kun ne saadaan tupakkalain alle, päästään niihin tarttumaan paremmin ja ennaltaehkäisevästi.”

Fimean päätöksellä on kuitenkin merkittäviä lyhyen tähtäimen seurauksia. Kun Fimea ei enää luokittele nikotiinipusseja lääkkeeksi, lakkaa Tulli valvomasta niiden maahantuontia.

”Nikotiinipusseja kohdellaan Fimean linjauksen myötä Tullin näkökulmasta samoin kuin mitä tahansa muuta tavaraa”, Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kertoi aiemmin HS:lle.

Aikaisemmin vahvemmat, yli 4 mg nikotiinia sisältävät nikotiinipussit on luokiteltu lääkkeeksi, joiden tilaaminen on vaatinut reseptin. Linjauksen takia Tulli on ottanut haltuunsa tai takavarikoinut laittomasti maahantuotuja nikotiinipusseja ja aloittanut tarvittaessa esitutkinnan.

Vaikka pitkän tähtäimen tavoitteena on siis suitsia nikotiinipussien myyntiä ja maahantuontia, vapauttaa Fimean linjaus niiden maahantuonnin lyhyellä tähtäimellä.

”Tämä on hankala-asia, kun kukaan ei pysty nyt rajoittamaan maahantuontia”, Himanka sanoo.

Ehyt ry:n Himanka nostaa esiin nikotiinipussien erikoislaatuisen aseman nikotiinituotteiden keskuudessa. EU:n tupakkatuotedirektiivi kielsi makutupakan myynnin Suomessa jo vuosia sitten, vaikka kieltoa kielletäänkin erityisiä makuliuskoja myymällä.

Nikotiinipusseja taas markkinoidaan lukuisilla makuyhdistelmillä, joissa vain taivas on rajana.

”Makuja ja tuotteita on ihan hirveästi, ja uusia tulee koko ajan”, Himanka kertoo.

”Iso osa, ketkä näitä käyttävät, eivät ole koskaan tupakoineet tai käyttäneet perinteistä nuuskaa.”

Erityisen huolissaan Himanka on kuitenkin nikotiinipussien vahvuuksista. Siinä missä perinteisessä tupakkanuuskassa on yleensä noin 8–12 mg nikotiinia, voi nikotiinipussin nikotiinimäärä olla jopa monikymmenkertainen.

”Olen nähnyt 100 mg ja 150 mg tuotteita, joita mainostettiin karkin ja nallekarkin makuisena”, Himanka toteaa.

”Erityisen vahvoissa nikotiinipusseissa ollaan nikotiinipitoisuuksien suhteen myrkytysrajalla.”

Vahvojen nikotiinipussien tilaaminen alkoi Tullin Sinkkosen mukaan yleistyä koronapandemian myötä keväällä 2020, kun nuuskan maahantuonti vaikeutui koronarajoitusten myötä.

Ensimmäiset merkit uudesta ilmiöstä olivat näkyvissä joulukuussa 2019.

”Viimeisen noin kolmen vuoden aikana Tulli on tehnyt lähemmäs kaksi tuhatta nikotiinipussien haltuunottoa”, Sinkkonen kertoo.

Pelkästään vuonna 2020 Tulli teki yli 900 nikotiinipussien haltuunottoa.