Monet lausunnonantajat väläyttävät, että Tuomioistuinvirasto voisi valita lautamiehet.

Käräjäoikeuksien lautamiesten poliittinen valintatapa nähdään ongelmallisena ja valintatavan muuttamista pidetään perusteltuna. Näin voisi tiivistää lausunnot, joita annettiin oikeusministeriön arviointimuistioon, jossa selvitettiin vaihtoehtoja nykyiselle lautamiesten valintatavalle.

Nykyisin kuntien ja kaupunkien valtuustot valitsevat lautamiehet valtuuston toimi­kaudeksi.

”Lautamiesten avoimesti poliittinen valintatapa valinnan kuuluessa nykyisin kunnan­valtuustoille on kaiken kaikkiaan periaatteellinen ongelma, joka tulisi ratkaista”, katsoo Oikeuskanslerinvirasto lausunnossaan.

Oikeuskanslerinvirasto yhtyy lausunnossaan muistiossa olevaan kantaan, jonka mukaan lautamiesten osallistuminen tuomioistuinten ratkaisutoimintaan voi haitata tuomioistuinlaitosten poliittista neutraliteettia, mitä juuri tuomioistuinlaitoksen riippumattomuus ja puolueettomuus edellyttävät.

Lautamiehet osallistuvat tiettyjen rikosasioiden sekä maaoikeusasioiden ratkaisuun. Heitä voi kutsua myös maallikkotuomareiksi, sillä heillä on tuomarin valtaa. Lautamies­kokoonpanossa on yleensä yksi lainoppinut puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä.

Lautamieskokoonpanoa johtaa lainoppinut puheenjohtaja. Jos joku kokoonpanon jäsenistä on puheenjohtajan kanssa eri mieltä, ratkaisusta äänestetään.

Valtakunnansyyttäjän toimisto on samoilla linjoilla oikeuskanslerin kanssa.

”Nykyinen valintatapa on tuomioistuinten riippumattomuuden ja puolueettomuuden näkökulmasta ongelmallinen”, lausunnossa todetaan.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian lausunnossa sanotaan, jos asiaa tarkastelee vallan kolmijaon ja tuomioistuinlaitosten riippumattomuuden näkökulmasta, vaikuttaa melko selvältä, ettei politiikkaa tai poliitikkoja tulisi välttämättä osallistaa tuomareiden valintaan lainkaan.

Oikeusasiamiehen kanslian mukaan tuomarien riippumattomuuden vahvistamisessa on kuitenkin pohjimmiltaan kyse perus- ja ihmisoikeuksien turvarakenteiden vahvistamisesta ja oikeusvaltion kestävyyden turvaamisesta.

Lautamiehiä edustava Maallikkotuomarit ry yhtyy myös kantaan, että lautamiesten valintapaa pitäisi muuttaa. Maallikkotuomarit katsoo, että politiikka on liian suuressa osassa valinnassa vaalien jälkeen.

”Joiltain osin valinnoista on tullut tietoisuuteen myös se, että valituille henkilöille ei ole annettu tietoa tehtäväkuvasta, mikä on lautamiehen tehtävä oikeudessa. Valitut ovat luulleet, että tehtävä on tehtäväkuvaltaan samankaltainen kuin vaalien jälkeen jaetut muut lautakuntapaikat”, Maallikkotuomarit ry kertoo.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia lisäksi toteaa, että kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet puolueiden listoilta, ja valitut ovat useimmiten itsekin olleet ehdolla kunnallisvaaleissa, mutta eivät ole tulleet valituksi valtuustoon.

Oikeusasiamiehen kanslia katsoo, että on modernin oikeusvaltion perusrakenteiden kannalta vaikeaa sovittaa yhteen sitä, että nämä henkilöt valvoisivat oikeudenkäyttöä käräjäoikeuksissa.

Arviomuistiossa esiteltiin myös erilaisia tapoja, miten järjestelmää voisi muuttaa. Muutosten tekeminen ei ole kuitenkaan helppoa ja myös moniin vaihtoehtoisiin tapoihin liittyy ongelmia.

Oikeuskanslerinvirasto suhtautui varauksellisesti siihen, että lautamiestehtävästä tehtäisiin kansalaisvelvollisuus, joka voisi arvonnan tai jonkin muun sattumanvaraisen tavan kautta osua lähes kenen tahansa kohdalle.

”Tällainen kehityssuunta olisi Suomen oikeusjärjestelmässä hyvin vieras ja siihen liittyisi arviomuistiossa esille tuotuja ongelmakysymyksiä.”

Sen sijaan osa lausunnonantajista piti varsin hyvänä vaihtoehtona sitä, että lautamiestehtävät tulisivat haettavaksi Tuomioistuinviraston kautta.

”Pidän tätä jopa varsin varteenotettavana vaihtoehtona. Tällöin korostuisi lautamiesten valintaprosessin eriytyminen poliittisista vaikuttimista”, Oikeuskanslerinvirasto toteaa.

Valtakunnansyyttäjän toimisto kannattaa myös ajatusta siitä, että Tuomioistuinvirasto julistaa lautamiestehtävät haettavaksi ja suorittaa kelpoisuus- ja muiden vaatimusten vuoksi tehtävät taustatarkistukset.

Valtakunnansyyttäjän toimisto katsoo, että tämän jälkeen Tuomioistuinvirasto voisi suorittaa halukkaiden kesken arvonnan, jos ehdokkaita on paikkoja enemmän.

”On ilmeistä, että tämänkaltainen valintamenettely lisää merkittävästi järjestelmän kustannuksia ja edellyttää Tuomioistuinviraston lisäresursointia”, lausunnossa kuitenkin muistutetaan.

Myös Maallikkotuomareiden mielestä voitaisiin pohtia, voisiko Tuomioistuinvirasto tehdä lautamiesten valinnan.

”Yksi vaihtoehto voisi olla lautamiesten valinta vasta kunnallisvaalien jälkeen. Kaupunkien ja kuntien päättäjät selvittäisivät lautamiehiksi haluavat.”

Maallikkotuomareiden mukaan näin saataisiin kiinnostuneimmat ja halukkaimmat hakeutumaan tehtävään, jolloin myös heidän ammattiosaamisensa tulisi esiin.

Lautamiesten osallistumista oikeudellisten ratkaisujen tekemiseen usein perusteltu yhteiskunnallisesti sillä, että he edustavat kansan oikeustajua. Oikeusasiamiehen kanslia muistuttaa, että niin sanottu kansan oikeustajua vaihtelee suuresti esimerkiksi ympäristönsuojeluun, maahanmuuttoon tai huumausaineiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

”Kahden lautamiehen sattumanvarainen valikoituminen yksittäisen jutun ratkaisu­kokoonpanoon ei näin ollen voine välittää koko kansan oikeustajun ohjaavaa vaikutusta ammattituomarin ratkaisutoimintaan.”

Hän nostaa esiin vuonna 2017 oikeusministeriön toimeksiannosta tehdyn Helsingin yliopiston tutkimuksen, jossa kansan oikeustajua yritettiin selvittää. Tutkimuksen mukaan kansalaisten käsitykset sopivasta rangaistustasosta vaihtelivat huomattavasti.

”Esimerkiksi sukupuoliyhteydestä lapsen kanssa osa tutkimukseen osallistuneista kansalaisista jätti rangaistuksen kokonaan tuomitsematta ja osa antoi teosta ehdotonta vankeutta”, oikeusasiamiehen kanslian lausunnossa sanotaan.

Oikeusasiamiehen kanslia lisää, että ajatus väestön yleisestä oikeustajusta osoittautui tutkimuksessa kaiken kaikkiaan varsin ongelmalliseksi.