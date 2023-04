Henriikka Reinmanille jäi muistoksi synnytyksestä 15-senttinen vatsa­lihasten erkauma – Yleiseen vaivaan on herätty Suomessa vasta viime vuosina

Vatsalihasten erkaumaan on pitkään suhtauduttu kosmeettisena haittana, vaikka se voi aiheuttaa myös kipuja ja monenlaisia vaivoja, sanoo erkauman hoidosta väitellyt plastiikkakirurgi Reetta Tuominen.

Henriikka Reinmanista ikävintä vatsalihasten erkaumassa on ollut se, ettei omaan kehoon voi enää luottaa.

Henriikka Reinmanin parivuotias lapsi rakastaa äitinsä vatsaa. Se on pehmeä ja lämmin, ja sen keskeltä pilkottaa pullea napa.

”Lapsi kutsuu sitä pullanavaksi”, Reinman kertoo.

Reinmanilla itsellään on kuitenkin ollut vaikeuksia hyväksyä vatsaansa.

Reinmanille jäi muistoksi raskaudesta vaikea vatsalihasten erkauma. Sen johdosta hänelle kehittyi myös napatyrä – ja siksi napa muistuttaa lapsen mielestä nyt pullaa.

Vatsan ulkonäkö ei ole kuitenkaan Reinmanille se isoin ongelma. Erkauman vaikutukset kehon toimintakykyyn harmittavat enemmän.

Maasta tai makuulta nouseminen on hankalaa. Jos seisoo pitkään, selkää alkaa väsyttää ja sattua.

”Myös sisäelimet tuntuvat koko ajan olevan jotenkin vähän väärillä paikoilla”, Reinman kuvailee.

Hän on aina myös urheillut paljon, mutta raskauden jälkeen se ei ole ollut enää samalla tavalla mahdollista. Rajut pallopelit piti vaihtaa pilatekseen ja varovaiseen kuntosaliharjoitteluun.

Myös lempilajista lumilautailusta on tullut hankalampaa, ja volttien heittämisestä trampoliinilla Reinman voi enää vain haaveilla.

”Erkauma vaikuttaa kaikkeen, mihin tarvitaan keskivartalon tukea. Keho ei tunnu omalta, eikä siihen voi oikein enää luottaa.”

Kaksi vuotta synnytyksestä Reinmanin vatsa näyttää jo toisenlaiselta kuin heti synnytyksen jälkeen, mutta vatsalihasten erkauma on edelleen noin kymmenen senttimetriä.

Vatsalihasten erkauma on synnyttäneillä naisilla yleinen vaiva, mutta siitä on alettu puhua enemmän vasta viime vuosina. Miksi?

”Se on hyvä kysymys. Naiset ovat kuitenkin saaneet lapsia jo aika paljon kauemmin. Voi kysyä, olisiko tilanne toinen, jos miehet synnyttäisivät”, sanoo plastiikkakirurgi Reetta Tuominen.

Hän selvitti tuoreessa väitöstutkimuksessaan erkauman vaikutuksia synnyttäneiden naisten elämänlaatuun ja toimintakykyyn.

Tuomisen mukaan tietoa erkaumasta on ollut huonosti saatavilla ja vaivaan on liittynyt myös vähättelyä. Sitä on pidetty lähinnä ulkonäköhaittana, vaikka se voi aiheuttaa muun muassa selkäkipuja, kehonhallinnan vaikeuksia ja tyrän kuten Reinmanilla.

Kaikilla raskaana olevilla naisilla on erkauma raskauden viimeisellä kolmanneksella, mutta se ei ole lähtökohtaisesti ongelma vaan kehon normaalia sopeutumista kasvavaan kohtuun.

Vatsanpeitteet venyvät erityisesti viimeisellä raskauskolmanneksella. Suorien vatsalihasten välissä sijaitsevan lihaskalvon eli linea alban venyminen aiheuttaa lihasten erkaantumisen toisistaan.

Synnytyksen jälkeen erkauman voi yleensä tunnistaa vatsan pullotuksesta. Ponnistelu, nostelu, yskiminen ja nauraminen nostavat harjanteen vatsan keskelle.

Erkauman voi tuntea myös käsin: vatsaa tunnustellessa vatsalihasten väli saattaa tuntua pehmeältä, ja sormet uppoavat syvälle vatsalihasten väliin.

Useimmilla erkauma palautuu ajan kanssa. Palautumista voi itsekin avittaa kevyellä, vatsan syviä lihaksia kuntouttavalla liikunnalla. Joillekin erkauma kuitenkin jää, vaikka miten jumppaisi.

Tuomisen tutkimuksessa kahdesta kolmeen senttimetriä leveällä erkaumalla ei näyttänyt vielä olevan suurtakaan vaikutusta, mutta laaja erkauma voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia.

Laajasta tai vaikeasta erkaumasta puhutaan, jos sen leveys on yli viisi senttimetriä. Tällainen erkauma on kuitenkin harvinainen: Tuomisen tutkimusaineistossa sellainen todettiin vain 1,5 prosentilla.

Vaikeaakin erkaumaa on tavattu hoitaa fysioterapialla, mutta jos edes se ei auta, leikkauksesta voi olla hyötyä.

”Erkaumaan on suhtauduttu vähän sellaisena synnyttäneen naisen elämään kuuluvana asiana, jota nyt on vain pakko sietää, jos jumppaaminen ei auta. Mutta ei sitä ole pakko sietää. Leikkauksella voidaan parantaa sekä toimintakykyä että elämänlaatua”, Tuominen sanoo.

Reinmanin erkauma oli pari kuukautta synnytyksen jälkeen 14–15 senttiä.

Nyt, kaksi vuotta myöhemmin, se on edelleen 10 senttiä, vaikka Reinman on kuntouttanut itseään tunnollisesti. Hän alkoi käydä fysioterapeutilla jo raskausaikana, sillä hän oli lukenut erkaumasta jo etukäteen.

”Osasin varautua siihen, sillä olen lyhyt ihminen ja vatsani työntyi raskausaikana hyvin voimakkaasti eteenpäin.”

Reinman on sosiaalisen median vaikuttaja, joka tunnetaan muun muassa Aamukahvilla-blogistaan. Hänellä ei ole aiheeseen liittyviä kaupallisia yhteistöitä, vaikka hän on kertonut erkaumastaan avoimesti.

Reinman on käynyt yksityisellä fysioterapeutilla, mutta hän olisi saanut lähetteen fysioterapiaan myös neuvolasta.

Reinmanin napatyrää on hoidettu julkisen terveydenhuollon puolella, jossa lääkäri oli valmis kirjoittamaan hänelle lähetteen erkauman korjausleikkaukseen.

”Lääkäri kuitenkin puhui erkaumasta kosmeettisena ongelmana. Kun sanoin, että kyse on kyllä paljon muustakin, hän myönsi heti, ettei ehkä ole vain tarpeeksi perehtynyt asiaan”, Reinman kertoo.

Henriikka Reinman on kertonut erkaumastaan avoimesti sosiaalisen median tileillään.

Reinman on osannut etsiä erkaumasta tietoa ja myös vaatia hoitoa. Kaikki eivät osaa, eikä asiaa välttämättä oteta esiin neuvolassa.

Reinman on julkaissut Instagram-tilillään kuvia synnyttäneestä kehostaan, sillä hän on halunnut esimerkillään normalisoida sitä, miltä naisen keho voi näyttää raskauden jäljiltä. Erkauman ja tyrän lisäksi hänen vatsanahkansa venyi raskaudessa niin, että vatsan iho on nykyään ruttuinen.

Reinman kertoo saaneensa satoja kiitteleviä yksityisviestejä, joissa naiset ovat avautuneet kokemuksistaan. Moni on miettinyt, onko jollakin tavalla viallinen, kun keho ei olekaan palautunut synnytyksen jälkeen entiselleen.

Viestien perusteella myös erkauma on melko tavallinen ongelma.

”Etenkin vanhemmat naiset ovat kirjoittaneet, ettei heidän aikanaan ole tällaisista puhuttu – vaivoja on pitänyt vain sietää. Ongelmista puhuminen on saatettu leimata turhaksi valittamiseksi, jos lapsella on kuitenkin ollut kaikki hyvin”, Reinman kertoo.

Vaikka palaute on ollut enimmäkseen positiivista, Reinman on saanut myös sellaisia kommentteja, joissa on kauhisteltu vatsan ulkonäköä ja haukuttu sitä voimakkain sanakääntein.

Reinmania harmittaa, että keskustelu synnytyksestä palautumisesta liittyy edelleen vahvasti ulkonäköön, kun kyse on isommasta asiasta: kehon toimintakyvystä.

Myös Reinman on kokenut syyllisyyttä siitä, että hän on surrut entisen kehonsa menettämistä, kun lapsi on kuitenkin terve ja ihana.

”Totta kai olin varautunut siihen, ettei kroppani näytä eikä tunnu raskauden jälkeen samalta kuin ennen, eikä sen tarvitsekaan näyttää. Muutosten rajuus kuitenkin yllätti.”

Reinman yritti vielä minimoida ”vahingot” jo raskausaikana: söi terveellisesti, huolehti kunnostaan, ravasi fyssarilla ja rasvasi ihoa.

”Tämä on ollut hyvä muistutus siitä, että elämässä kaikkea ei voi kontrolloida, vaikka miten yrittäisi tehdä kaiken oikein.”

Toistaiseksi Reinman ei ole halunnut korjata erkaumaansa leikkauksella, koska sellaista ei kannata tehdä, jos suunnitelmissa on vielä uusi raskaus.

”Melko varmasti haluan leikkaukseen sitten, kun lapsiluku on täynnä. En kuitenkaan kannusta turhiin leikkauksiin, sillä oikealla kuntoutuksellakin on mahdollista saada suuri osa vaivoista kuntoon.”

Henriikka Reinman on halunnut esimerkillään normalisoida sitä, miltä synnyttäneen naisen keho voi näyttää.

Tiedon ja keskustelun lisääntyminen on johtanut siihen, että korjaaviin leikkauksiin hakeudutaan aiempaa aktiivisemmin. Leikkausmäärät ovat viime vuosina kasvaneet.

Tarkkoja arvioita leikkausten kokonaismäärästä on vaikea antaa, mutta esimerkiksi Espoon Jorvissa, jossa Reetta Tuominen työskentelee, erkaumia korjataan nykyään vuosittain noin 30–40.

Lisäksi korjausleikkauksia tehdään yksityisellä puolella, josta ei ole saatavilla tilastoja.

Tuominen ei osaa arvioida, miten vaikeaa Suomessa on saada lähete erkauman korjausleikkaukseen. Se todennäköisesti vaihtelee sairaanhoitopiiristä ja lääkäristä toiseen.

”Tällä hetkellä tietenkin ihan kaikkiin leikkauksiin on vaikea päästä henkilöstöpulan takia.”

Tuominen kertoo, että erkauman korjaaminen leikkaushoidolla jakaa yhä kirurgien mielipiteitä. Osa kannattaa edelleen vannoutuneesti konservatiivista hoitolinjaa – eli pelkkää fysioterapiaa.

Yksi syy on ollut se, että tutkimustietoa leikkaushoidon hyödyistä ja haitoista on ollut saatavilla huonosti. Toinen syy voi olla se, että monen kirurginkin on vaikea luopua ajatuksesta, ettei kyseessä ole pelkkä ulkonäön vuoksi tehtävä leikkaus. Leikkauksessa pääsee nimittäin eroon usein myös ylimääräisestä vatsapoimusta.

”Siellä voi olla taustalla ajatusta, että pitääkö verovaroin kustantaa naisten vatsojen kiristäminen”, Tuominen sanoo.

”Erkaumaleikkaus voi kuitenkin parantaa ihmisen elämänlaatua siinä missä tekonivelleikkaus voi helpottaa polvivaivoista kärsivän elämänlaatua.”

Jopa erkauman diagnostinen raja on edelleen kiistanalainen. Mikä määritellään vielä normaaliksi, mikä diagnoosiksi? Yhtenäistä ohjeistusta terveydenhuoltoon ollaan vasta laatimassa.

Käytännöt vaihtelevat myös vakuutus­yhtiöiden terveys­kulu­vakuutuksissa: osa korvaa erkauman korjauksen, osa ei.

”Tästäkin kannattaa olla tietoinen, jos on hankkimassa terveyskuluvakuutusta ja lapsia”, Tuominen sanoo.

Henriikka Reinman liikkuu paljon luonnossa. Siellä murheet asettuvat mittasuhteisiinsa.

Aktivoi keskivartalo. Nappaa paketti kasaan. Keskity. Pidä keskivartalon tuki ja mieti, miten hengität.

Näin Reinman usein tsemppaa itseään. Kahdessa vuodessa hän on oppinut jo pärjäämään erkaumansa kanssa. Hän on myös löytänyt vesijuoksun ja uinnin.

”Veden paine tukee niin, että elimet tuntuvat asettuvan paremmin paikoilleen. Hengitys kulkee paremmin.”

Lisäksi Reinmanilla on käytössään keskivartaloa tukeva vyö.

”On myös ihmeellistä, miten keho oppii kompensoimaan, kun jotakin puuttuu.”

Viime aikoina Reinman on palannut jälleen rakastamiensa pallopelienkin pariin. Ne eivät ehkä ole turvallisin laji hänen kropalleen mutta tekevät pääkopalle niin hyvää, että riski kannattaa.

”Olen hyväksynyt sen, että kehoni on prosessissa. Tämä on minun hyvä ja tärkeä kehoni, mutta se on tällä hetkellä vähän rikki.”