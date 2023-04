Liikemies Kalle Kroonin piti remontoida Savonsolmu uuteen loistoonsa. Nyt Pieksämäen kaupunki on hakenut käräjäoikeuden kautta häätöä yritykselle, jonka toimitusjohtaja Kroon on.

Hotelli Savonsolmu sulki ovensa vuonna 2020. Sen jälkeen hotelli on rapistunut ja ollut ikivallan kohteena. Hotellissa syttyi tulipalo maanantaina.

Maanantaina Pieksämäellä pahoin palaneen hotelli Savonsolmun taustalta löytyy sotkuinen omistajakuvio.

Pieksämäen kaupunki on hakenut nykyiselle omistajalle häätöä tontilta käräjäoikeuden kautta. Asian ratkaisu on kuitenkin vielä kesken, kertoo kaavoituspäällikkö Anssi Tarkiainen Pieksämäen kaupungilta.

Vuonna 1976 avattu hotelli ei ole ollut toiminnassa sitten vuoden 2020, kun sen silloinen omistaja ajautui konkurssiin.

Uudeksi omistajaksi löytyi nettihuutokaupan kautta vuonna 2021 ruotsalainen Nordic Real Estate Management, jonka toimitusjohtaja on Kalle Kroon.

Salaperäinen liikemies on ostellut pilkkahinnalla kiinteistöjä ympäri Suomea, mutta jättänyt tonttivuokria ja vastikkeita maksamatta. Kroonin kiinteistökaupat olleet laajasti esillä mediassa, ja myös HS on kertonut niistä aiemmin.

Savonsolmun uuden omistajan oli tarkoitus remontoida hotelli ja avata se pian uudestaan, mutta tätä ei koskaan tapahtunut. Sen sijaan omistaja jätti tonttivuokrat maksamatta.

Hotelli Savonsolmun tontin omistaa Pieksämäen kaupunki.

Hotelli Savonsolmun sisustus oli 1970-luvulta.

Syksyllä 2022 Pieksämäen kaupunki purki tontin vuokrasopimuksen. Tämän jälkeen omistajalla on ollut kuusi kuukautta aikaa purkaa rakennus ja siistiä tontti.

Mitään ei ole tapahtunut.

Kaavoituspäällikkö Anssi Tarkiainen kertoo puhelimessa, että mitään ei todennäköisesti tapahdukaan ennen kuin kaupunki saa häädettyä vuokralaisen ja voi ottaa rakennuksen haltuunsa.

HS tavoitti Kalle Kroonin tiistaina. Kroon kuuli Savonsolmun tulipalosta HS:n toimittajalta.

”Minulla ei ole enää mitään tekemistä hotellin kanssa. Kaupunki on häätänyt meidät sieltä. Meillä oli kuusi kuukautta aikaa purkaa rakennus ja ottaa sieltä se, minkä otamme ja sen jälkeen rakennus on siirtynyt kaupungin haltuun. He saavat päättää, mitä sille tekevät”, Kroon kertoo puhelimessa.

Kroon ei kuitenkaan kuulostanut yllättyneeltä tulipalosta.

Kroonin mukaan hän kävi ennen joulua tyhjentämässä hotellin huoneista irtaimistoa juurikin siitä syystä, ettei hotellista löytyisi mitään, jota voi polttaa helposti.

”Ilkivaltaahan siellä on ollut koko ajan. Paikallisia huumenuoria pyörinyt”, Kroon sanoo.

Itä-Suomen poliisi kertoi tiistaina epäilevänsä palosta kahta alaikäistä. Poliisi ei ole kuitenkaan puhunut huumenuorista.

Kroonin mukaan Pieksämäen kaupunki on osaltaan syypää siihen, miksei hotellia koskaan avattu uudestaan. Kroon kertoo käyttäneensä jo ”muutaman sata tuhatta” hotellin talotekniikan kunnostamiseen. Seuraavaksi hänen oli ollut tarkoitus remontoida ja kalustaa myös hotellin huoneet, mutta rahoitusta siihen ei enää järjestynytkään.

”Pieksämäen kaupunki ei suostunut tekemään tontin vuokrasopimusta kuin vuodeksi kerrallaan. Eihän kukaan luotonantaja lähde rahoittamaan projektia, jolla ei ole tulevaisuutta tiedossa välttämättä kuin vuodeksi”, Kroon sanoo.

Savonsolmu on vetänyt puoleensa ainakin paikallista nuorisoa. Tiistaina poliisi tiedotti epäilevänsä tulipalosta kahta alaikäistä.

Anssi Tarkiainen Pieksämäen kaupungilta sanoo, ettei Kroonin kanssa ole käyty keskusteluja tontin vuokrasopimuksen kestosta.

Savonsolmun tontin vuokrasopimus oli voimassa vuoteen 2024 asti. Tarkiaisen mukaan Kroonin yritys olisi halunnut ostaa tontin, mutta kaupunki ei halunnut luopua tontista.

Savonsolmu sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Pieksämäen Toivoniemessä. Rautatieasemalle on vain muutama sata metriä. Sijainti niemennokassa on avannut hotellista joka puolelta maisemat Pieksänjärvelle.

Tarkiainen huomauttaa, että toisin kuin Kroon väittää, Savonsolmun kiinteistö ei ole vielä siirtynyt kaupungin hallintaan. Kaupungin pitää odottaa käräjäoikeuden ratkaisua häätöasiassa.

”Siihen asti me emme voi toisen omistamassa kiinteistössä mitään tehdä.”

Tarkiaisen mukaan näyttää uhkaavasti siltä, että kiinteistön purkaminen kustannuksineen jää kaupungin kontolle. Ilkivaltaa kokeneelle ja nyt myös osittain pahoin palaneelle rakennukselle tuskin löytyy enää pelastajaa.

”Odotetaan nyt käräjäoikeuden päätös ja katsotaan sitten, onko kaupungilla mahdollisuus esimerkiksi jonkinlaisiin vahingonkorvauksiin asiassa.”

Takavuosien menomestan karu kohtalo surettaa Tarkiaista.

”Kulttuurihistoriallisesti rakennuksen arvo on vähäinen, mutta paikallisilla on paljon hotelliin liittyviä arvokkaita tunnemuistoja.”