Moringia epäillään myös kahden kadonneen naisen taposta. Henkirikosepäilyt ovat vielä esitutkinnassa.

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään useista seksuaali-, väkivalta- ja henkirikoksista epäillyn miehen syytteiden käsittely.

Mika Moringia, 51, syytetään raiskauksista, pahoinpitelyistä sekä perusmuotoisista ja törkeistä vapaudenriistoista. Asianomistajia eli epäiltyjä uhreja on yhteensä seitsemän.

Osan teoista epäillään tapahtuneen Helsingissä, osassa tekopaikoista on vielä epäselvyyttä.

”[Asianomistajat ja Moring] ovat ajelleet autolla eikä sitten ole ollut varmuutta, missä päin on oltu, kun rikos on tapahtunut”, syyttäjä Nina Huttunen kertoi STT:lle maaliskuun lopulla, kun syytteet nostettiin.

Ensimmäisten teoista epäillään tapahtuneen vuoden 2017 loppupuoliskolla. Huttusen mukaan asianomistajat ovat naisia ja he olivat täysi-ikäisiä epäiltyjen rikosten aikaan.

Moringin pitkäaikainen asianajaja Matti Nurmela on aiemmin kertonut STT:lle, että Moring kiistää syyllistyneensä rikoksiin.

Moringin henkirikosepäilyt ovat vielä esitutkinnassa. Häntä epäillään Varsinais-Suomessa Salossa elokuussa kadonneen 28-vuotiaan Katja Miinalaisen ja syksyllä 2019 Pohjois-Savossa Vesannolla kadonneen 35-vuotiaan Saara Arvan taposta.

Katja Miinalainen nähtiin poliisin mukaan viimeksi Salon Kiikalassa 14. elokuuta. Poliisin mukaan Moring otti tällöin naisen kyytiin, minkä jälkeen he liikkuivat syrjäisillä paikoilla eri puolilla Suomea.

Poliisi julkisti joulukuussa Moringin nimen ja kuvan tietojen saamiseksi sekä mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi. Sen jälkeen poliisi saikin useita ilmoituksia, jotka johtivat uusiin rikosepäilyihin.

Moringia vastaan on aiemmin nostettu Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet myös kahdesta raiskauksesta. Tekoaika niissä on vuoden 2020 joulukuussa. Käräjäoikeuden on määrä käsitellä syytteitä toukokuussa.

Moring on aiemmin tuomittu lainvoimaisesti useisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta, minkä lisäksi hänet on määrätty useaan lähestymiskieltoon, joilla on suojattu hänen naisystäviään tai läheisiään. Hän on aiemmin käyttänyt toista nimeä.

Vuonna 2008 Moring tuomittiin vuosina 2006 ja 2007 tapahtuneista kuudesta pahoinpitelystä, pakottamisesta ja laittomasta uhkauksesta. Rikosten uhreina oli kolme eri naista.

Yksi naisista kertoi oikeudessa, että vankilalomalla ollut Moring oli pakottanut hänet uhkailemalla kanssaan metsään Helsingissä toukokuussa 2006. Naisen mukaan he viettivät metsässä noin kaksi viikkoa.

Tuona aikana Moring pahoinpiteli naista kolmesti ja uhkaili tätä. Naisen kertoman mukaan Moring sanoi hänelle ”lähdet täältä Medihelillä ja niskatuessa”. Nainen pääsi lopulta pakenemaan.

Toinen nainen kertoi lähteneensä Moringin kanssa Savonlinnaan mökille syyskuussa 2006. Mökillä riidan yhteydessä Moring otti naisen mukaan häntä rinnuksista kiinni, paiskasi päin puuta ja heitti maahan. Nainen kertoi, että he lähtivät ajamaan mökiltä kohti Helsinkiä. Matkalla Moring uhkasi laittaa naisen autoon 30 kiloa dynamiittia.

Kaksikon päästyä Moringin asunnolle Itä-Helsingissä tämä löi naisen mukaan häntä leukaan ja sanoi: ”Koska tämä suhde on nyt loppu, niin tehdään sille sitten lopullinen päätös.”

Moring jatkoi naisen ajeluttamista, ja jossain vaiheessa he pysähtyivät huoltoasemalle, missä nainen pääsi hälyttämään apua henkilökunnalta.

Heinäkuussa 2009 Moring tuomittiin muun muassa raiskauksesta, kahdesta pahoinpitelystä ja kolmesta laittomasta uhkauksesta, joiden uhri oli yksi ja sama nainen.

Oikeuden mukaan mies ja uhri tapasivat netissä ja uhri matkusti tapaamaan Moringia. Uhrin mukaan Moring piti häntä useita päiviä pelon vallassa niin, ettei hän pystynyt lähtemään. Mies myös raiskasi naisen asunnossaan, tuomiossa sanotaan.