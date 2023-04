Pohjanmaa-luokan sotalaivat eroavat monien muiden maiden vastaavista myös siinä, että alukset on suunniteltu kulkemaan jääoloissa.

HS selvitti, miksi Suomen historian suurimpien sotalaivojen koko kasvoi jälleen suunnitelmissa.

Merivoimat ja Rauman telakka ovat saaneet lähes valmiiksi Suomen historian suurimman sotalaivan perussuunnittelun.

Ensimmäisen Pohjanmaa-luokan laivan rakentaminen alkaa Raumalla loka–marraskuun vaiheessa.

Merikokeisiin alus lähtee suunnitelman mukaan vuonna 2026. Tämän jälkeen siihen asennetaan sotalaivan kova ydin eli taistelujärjestelmä. Täysin valmis alus on vuonna 2027.

Sitten rakennetaan kolme muuta alusta porrastetusti niin, että viimeinen luovutetaan Merivoimille vuonna 2029.

Ensimmäisenä ja toisena valmistuvien laivojen rakentamisen välille on jätetty aikaa. Toista runkoa aletaan koota vasta kun ensimmäisen runko on kokonaan valmis.

Kyseessä on täysin uusi sotalaivatyyppi, joten ajatuksena on, että ensimmäisen laivan rakentamisen aikana mahdollisesti havaitut ongelmat tai virheet ehditään korjata seuraavaan.

”Olemme siinä vaiheessa, että teknisesti vaativimmat työvaiheet alkavat olla takana. Sen jälkeen kun suunnitteluaineisto on valmis ja lukittu, tuotantovaiheen pitäisi olla helpompi. Kaikkein hankalimmat tekniset asiat ratkotaan tässä vaiheessa”, sanoo hankepäällikkö, komentaja Pekka Hietakangas Merivoimien esikunnasta.

”Voi näyttää ehkä siltä, että paljon ei tapahdu, kun kerrotaan rakentamisen viivästymisestä, mutta esimerkiksi tänä jäätalvena on testattu laivojen lopullinen potkuri Perämerellä. Kyllä tässä on paljon tapahtunut ja töitä on tehty.”

Puolustusvoimat käynnisti seuraavan sukupolven sotalaivan suunnittelun jo 2010-luvun vaihteessa.

HS kertoi tuolloin, että Suomi, Saksa ja Yhdysvallat olivat aloittaneet yhteisen tutkimushankkeen pintataistelualusten rakennesuunnittelussa.

Tutkimuksissa käytettiin alustoina käytöstä poistettuja suomalaisia ohjusveneitä Turkua ja Helsinkiä, joilla testattiin muun muassa niiden rakenteiden kykyä kestää räjähdyksiä.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Suomen merivoimat pääsi sovitun tiedonvaihdon lisäksi tutkimusyhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa. Yhteistyöhön kuului simulointia ja koetoimintaa laboratoriossa ja merellä.

Tuolloin kerrottiin, että Suomeen suunnitellun uuden alustyypin pitäisi pystyä torjumaan perinteisiä uhkia ja terrori-iskuja avomerellä ja rannikolla. Lisäksi sillä pitäisi voida osallistua kriisinhallintaoperaatioihin.

Suomi ja Yhdysvallat tekivätkin kaikessa hiljaisuudessa vuosia taistelualuksia koskevaa tutkimusyhteistyötä. Yhteistyö koski muun muassa potkuritekniikkaa. Amerikkalaisia ovat kiinnostaneet esimerkiksi potkurien jäissäkulkuominaisuudet.

Vuonna 2014 silloinen Merivoimien komentaja Kari Takanen kertoi, että Suomi oli pohtinut laivojen rakentamisessa yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Merivoimat harkitsi myös alusten ostamista käytettyinä ulkomailta, mutta sopivaa alustyyppiä ei löytynyt.

Alun perin taistelualusten rakentamisen piti alkaa jo vuonna 2019. Matkaan on kuitenkin tullut mutkia, joista suurimmat ovat olleet Rauman telakasta johtuvat myöhästymiset.

Rauman telakka jouduttiin valitsemaan rakentajaksi osin huoltovarmuuden ja osin poliittisen ohjauksen vuoksi. Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Rauman telakka allekirjoittivat suunnittelusopimuksen aluksista vuonna 2017.

Valtiolaivan ruorissa oli tuolloin pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus ja puolustusministerinä Jussi Niinistö (ps).

Rauman telakalla ei ole ollut odotetunlaista osaamista suurten sotalaivojen tekoon. Puolustushallinnolla on ollut myös työlästä saada varmistettua myöhästelyjen, talousongelmien ja toimitusjohtajavaihdosten kanssa kamppailevan telakan jatkuvuus.

Aikatauluongelmia ovat pahentaneet koronaviruspandemia ja Ukrainan sota.

Laivojen kolmiomaiseen mastoon on sijoitettu erilaisia antureita tai sensoreja, kuten tutkia.

Viivästyminen on vaikuttanut taistelualusten hintaan.

Puolustushallinnossa vannottiin vuosikausia erilaisten virkamiesten suulla, että neljän aluksen rakentamisen hinta ei nouse missään tapauksessa yli 1,2 miljardin euron. Sen vakuutettiin olevan ehdoton katto.

Kuitenkin esimerkiksi Suomen puolustusteollisuudessa epäiltiin jo alusta alkaen 1,2 miljardin euron pitävyyttä, koska suunnitteilla oli alustyyppi, jollaista ei ollut aiemmin rakennettu.

Osoittautui, että epäilijät olivat oikeassa. Alusten hintaa on jouduttu hilaamaan ylöspäin niin, että tämänhetkinen arvio loppuhinnasta on jo 1,45 miljardia euroa.

Kustannusarvion ylitys on niin suuri, että sillä rakentaisi kaksi Helsingin keskustakirjastoa Oodia ja vielä jäisi 50 miljoonaa euroa kirjojen ostoon.

Suurimmat hintavaikutukset taistelualushankkeessa ovat tulleet viivästymisestä, sanoo hankepäällikkö Hietakangas.

Viivästyminen tarkoittaa muun muassa sitä, että Merivoimat joutuu jatkamaan neljän Rauma-luokan ohjusveneen ja kahden Hämeenmaa-luokan miinalaivan käyttöikää.

Elinkaarien jatkaminen maksaa Hietakankaan mukaan miljoonia euroja. Kyseiset kuusi alusta oli tarkoitus poistaa käytöstä heti kun Pohjanmaa-luokan laivat valmistuisivat.

Esimerkiksi Rauma-luokan ohjusveneet ovat alumiinirunkoisia, joten niiden rakenteiden käytön turvallisuudesta pitää tehdä tutkimuksia. Miinalaivat ovat teräsrunkoisia, mutta niissä on vanhenevia osia, joiden käyttöikää pitää jatkaa alun perin suunnitellusta.

Puolustusvoimat ei ole hakemassa Rauman telakalta korvauksia myöhästymisistä aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin.

Rauman telakalla otettiin viime syksynä käyttöön uusi halli, jossa sotalaivat on tarkoitus rakentaa piilossa ulkopuolisten katseilta.

Lisää kuluja veronmaksajille aiheuttaa se, että uusien taistelualusten kokoa on jälleen jouduttu kasvattamaan. Laivojen pituuteen on lisätty juuri kolme metriä, jotta niiden kantavuus olisi riittävä koko käyttöiän ajan.

Hietakangas sanoo tuoreimman pituusmuutoksen syyksi sen, että loppusuunnittelussa laivojen paino paljastui tavoiteltua suuremmaksi.

”Viime vuoden lopulla teimme arvion, mitä me voimme tehdä sille, että päästään niihin tavoitteisiin, mitä laivoille oli alun perin asetettu. Yksi keino on, että kevennetään aluksen rakennetta. Toinen on se, että muutetaan hieman mittoja, jotta päästään alkuperäisiin vaatimuksiin”, Hietakangas kertoo.

”Kaikkein yksinkertaisinta tässä vaiheessa oli noin kolmen metrin pidentäminen, jolla saatiin nettokantokykyä kasvatettua alkuperäisiin tavoitteisiin.”

Kolmen metrin lisäys tarkoittaa, että laivojen pituus kasvaa 117 metriin ja uppouma 4 300 tonniin.

Hietakangas kertoo, että uppoumaltaan noin 4 000 tonnin sota-aluksen sotilaallinen hyötykuorma on noin 500 tonnia. Loput 3 500 tonnia ovat aluksen omaa painoa.

Sotilaallisessa hyötykuormassa ovat mukana aseet, ampumatarvikkeet, henkilöstö ja muu varastotavara.

Suurin yksittäinen osuus hyötykuormassa on polttoaineella, jota voi olla mukana satoja tonneja. Lisäksi vaikkapa mukana oleva miinakuorma voi olla jopa sata tonnia.

Aluksen elinkaaren aikana siihen tehdään ylläpitotöitä ja peruskorjauksia, joiden vuoksi sen oma paino nousee. Tähän pitää varautua laivan rakentamisen aikana, ettei aluksen lastinottokyky vähene sen elinkaaren lopussa.

Niinpä länsimaisilla sota-aluksilla varaudutaan elinkaaren aikaiseen painon nousuun sillä, että uusiin aluksiin jätetään kasvun varaa 4–10 prosenttia aluksen omasta painosta. Sotalaivoissa on siis uutena normaalin lastinottokyvyn lisäksi tuon verran ylimääräistä lastinottokykyä.

Hietakankaan mukaan Pohjanmaa-luokan kasvuvara paljastui perussuunnittelun lopussa noin 30 prosenttia toivottua pienemmäksi. Ongelma päätettiin ratkaista aluksen mittoja suurentamalla.

Hietakangas sanoo, että aluksen mittojen muutokset olivat maltillisia ja paransivat sen kantokykyä ja vesivastusta.

”Vesivastuksen paraneminen osaltaan vaikuttaa positiivisesti myös aluksen nopeuteen ja polttoainetaloudellisuuteen. Muutokset siis paransivat aluksen kokonaissuorituskykyä.”

Miten pituuden kasvu näkyy aluksessa?

”Kolme metriä tulee konehuoneiden taakse. Sillä halutaan saada lisää kantokykyä kasvattamatta laivojen syväystä. Laivan mittojen osalta syväys on se, mistä emme halunneet tinkiä”, Hietakangas sanoo.

”Me emme halua, että laiva ui syvemmällä kuin viisi metriä, emmekä halunneet leventää sitä, koska se vaikuttaa kulkuvastukseen. Me haluamme, että laivalla on tietty linjakkuus ja nopeus. Periaatteessa laivan pituus on Merivoimien näkökulmasta toissijainen mitta.”

Hietakangas muistuttaa, että Pohjanmaa-luokan aluksen sotilaallinen hyötykuorma on noin kymmenkertainen nykyisiin ohjusveneisiin nähden.

”Tästä emme halunneet tinkiä.”

Yksi uusien sotalaivojen tehtävistä on meriliikenteen suojaaminen.

Sotalaivojen kokoa on tapana mitata uppoumalla. Uusien taistelualusten uppouma on yli kolminkertainen nykyisiin miinalaivoihin verrattuna.

Pohjanmaa-luokan koko onkin kasvanut rajusti siitä, mitä alun perin suunniteltiin viime vuosikymmenellä. Tuolloin puhuttiin runsaat 90 metriä pitkistä laivoista, joiden uppouma olisi runsaat 2 000 tonnia.

Uusien ”monitoimikorvettien” kokoa on arvosteltu liian suureksi Suomelle. Teräväkielisimmät ovat arvelleet Merivoimien haluavan isompia aluksia, jotta se pääsisi paremmin mukaan kansainvälisiin merellisiin kriisinhallintatehtäviin.

Merivoimat on perustellut alusten kasvanutta kokoa muun muassa taistelunkestävyydellä: suurempaan alukseen mahtuu enemmän aseita, ja se pystyy olemaan kauemmin merellä.

Hietakangas ei niele laivojen kokoon kohdistuvaa arvostelua. Entinen miinalaivan ja ohjusveneen päällikkö muistuttaa Itämeren olojen todellisesta luonteesta.

”Alusten koon keskeisiä vaikuttimia on se, että niillä pystytään ylipäätään operoimaan Itämeren olosuhteissa”, hän sanoo.

”Itämeri saattaa näyttäytyä monelle, joka ei merellä paljon liiku tai liikkuu vain saariston sisällä, hyvinkin seesteisenä merialueena, mutta sellainen se ei ole. Esimerkiksi ohjusvene ja miinalaivakin ovat joskus aika köykäisiä Itämeren olosuhteissa.”

Miksi Merivoimat puhuu yhä korveteista, vaikka puolustushallinnon itsekin julkaiseman määritelmän mukaan alukset ovat luokkaa suurempia fregatteja?

”Se tuntuu olevan sellainen trendi, että kun meriaseiden teknologia kehittyy, niistä on tullut hieman suurempia. Sitä myöten taistelualusten koko on hieman kasvanut. Tuntuu siltä, että länsimaissa rakennetaan hieman suurempia alusluokkia kuin aikaisemmin”, Hietakangas vastaa.

Hän muistuttaa, että nyt yhdistetään kaksi Merivoimien pääasetta, ohjusvene ja miinalaiva, ensimmäistä kertaa. ”Olisihan se hassua, jos ratkaisu olisi miinalaivan kokoinen.”

Hietakankaan mukaan korvetin yksi ominaisuus on, että siinä on yleensä pienempi miehistö kuin fregatissa.

”Se ei pysty ihan niin moneen aselajitoimintoon samaan aikaan kuin fregatti pystyy. Toki Pohjanmaa-luokka kykenee teknisesti hurjan moneen asiaan muttei välttämättä kaikkeen samaan aikaan, mikä tekee siitä enemmän korvetin kuin fregatin.”

Havainnekuvassa vasemmalla on ruotsalainen Visby-luokan korvetti ja Pohjanmaa-luokan alus. Visby-luokan korvetit ovat noin 44 metriä lyhyempiä.

Pohjanmaa-luokan taistelualuksiin tulee 73 hengen miehistö. Siitä 41 on palkattua henkilöstöä ja loput varusmiehiä.

Merivoimat on jo aloittanut henkilöstö­ryhmien koulutukset. Koulutusta on annettu esimerkiksi taistelujärjestelmän osalta.

Pohjanmaa-luokan rakentaminen hyötyy siitä, että sama taistelujärjestelmä on jo asennettu peruskorjattuihin Hamina-luokan ohjusveneisiin. Jopa alusluokkien aseistus on osin sama.

Alusluokkien ilmatorjuntajärjestelmät ovat erilaisia, mutta taistelujärjestelmän toimittaja Saab on aiemmin integroinut samanlaisen järjestelmän kuin Pohjanmaa-luokkaan tulevan esimerkiksi Australian laivastolle.

Uusien alusten nimet ovat vielä päättämättä. Sota-alusluokalle on annettu nimeksi Pohjanmaa, joka Suomen merivoimien perinteiden mukaan enteilisi myös ensimmäisen aluksen nimeä.

Hietakangas sanoo kuitenkin, että näin ei välttämättä ole. Nimet päättää lopullisesti Merivoimien komentaja.