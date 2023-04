”Isot miehet tuhersivat itkua vielä takavuosina, jos Lammille ei tullutkaan kutsua, mutta nyt Evon jahdista on tullut tavanomaisempaa suhdetoimintaa. Maailma ja Metsähallitus ovat muuttuneet Kekkosen ajoista”, kirjoitti Helsingin Sanomat kolmisenkymmentä vuotta sitten lokakuussa 1994.

Kyse oli Metsähallituksen isännöimistä hirvijahdeista Hämeenlinnan Lammilla, nykyisellä Evon retkeilyalueella. Mukana on ollut arvovaltaisia vieraita: virkamiehiä, poliitikkoja, sotilaita, suurlähettiläitä, jopa presidenttejä.

”Diplomaattijahdeiksikin” kutsuttujen metsästystapahtumien sädekehä on sittemmin himmennyt, mutta jahdit ovat yhä voimissaan.

HS selvitti, keitä jahteihin osallistuu ja miten jahdit ovat muuttuneet vuosien varrella.

Valtio alkoi järjestää edustushirvijahteja Evolla vuonna 1933. Jahdit ovat jatkuneet säännöllisesti lähes 90 vuotta sotataukoja lukuun ottamatta.

Kutsuista ja jahdin valmisteluista vastaa Metsähallituksen pääjohtaja. Vieraiden ei tarvitse juosta metsässä: siinä käytetään läheisen ammattikorkeakoulun metsäopiskelijoita ja opettajia, jotka ajavat hirviä passipaikoille vieraiden tähtäimeen.

Viime syksynä jahdissa oli mukana isäntien ja Metsähallituksen entisen johdon lisäksi yksitoista osallistujaa. Yhteensä osallistujia oli kahdeksantoista.

Jahtiin osallistuivat muun muassa ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski, maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston päällikkö Vesa Ruusila, Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen ja Suomen metsäkeskuksen johtaja Ari Eini sekä valtionhallinnolle koulutus- ja kehittämispalveluita tuottavan Haus-kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Kyösti Väkeväinen.

Median edustajista mukana olivat Helsingin Sanomien entinen vastaava päätoimittaja Kaius Niemi, Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen ja Kalevan päätoimittaja Sanna Keskinen.

Myös Suomen partiolaiset ja 4H-liitto olivat edustettuina jahdissa.

Aiemmin tapahtuman suosio on ollut niin suuri, että jahteja on ollut syksyn aikana useita. Tapahtuma saattoi myös kestää koko viikonlopun, mutta tätä nykyä se on yksipäiväinen.

”Tilaisuuden luonne on muuttunut alkuajoista, eivätkä monet entisajan käytännöt enää sovellu tähän päivään”, sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Tapahtuma on nykyisin sidosryhmätilaisuus, jossa käydään läpi Metsähallituksen ajankohtaisia asioita ja osallistujilla on mahdollisuus verkostoitua.

”Päivän ohjelmaan kuuluu asiasisältöä. Sen lisäksi metsästetään ja tarjotaan mahdollisuus tutustua metsästykseen myös niille, joille se ei ole ennestään tuttua”, Niemelä kertoo.

Jahdin kustannukset veroineen olivat syksyllä 2022 noin 9 200 euroa. Summa sisältää jahdin kulut, tarjoilut ja kuljetukset.

Torneja on maastossa yli 200.

Suurin yksittäinen kuluerä, noin 4 400 euroa, kattoi ruoanvalmistuksen, tarjoilut ja tiskauksen. Elintarvikkeet maksoivat noin 1 660 euroa, juomat 410 euroa ja kuljetukset 590 euroa.

Lisäksi Evon Erä -seuralle maksettiin jahdin kuluina 1 500 euroa.

” Jahdit ovat olleet eräänlaisen herrajahdin maineessa. Naisia tapahtumassa on ollut vain vähän.

Osallistujat korostavat jahdin merkitystä sidosryhmätilaisuutena.

Ympäristöministeriön Juhani Damski kertoo osallistuneensa Metsähallituksen hirvijahtiin joitakin kertoja virkansa puolesta.

”Osallistuminen erilaisiin sidosryhmätilaisuuksiin on osa työtäni”, hän sanoo.

"Metsähallitus on yksi ympäristöministeriön keskeisimmistä sidosryhmistä, ja ympäristöministeriö ohjaa Metsähallituksen Luontopalveluita.”

Jahdit ovat olleet eräänlaisen herrajahdin maineessa. Naisia tapahtumassa on ollut vain vähän. Esimerkiksi viime syksyn jahdissa mukana oli yksi nainen, Oulussa vaikuttavan sanomalehti Kalevan päätoimittaja Sanna Keskinen.

Hän kertoo olleensa Evolla ennen kaikkea hakemassa taustatietoa sekä kontakteja yhteiskunnan eri aloilla oleviin ihmisiin. Itse hän ei metsästä.

”Metsähallitus on Pohjois-Suomessa iso tekijä ja Kalevalle tärkeä sidosryhmä.”

Metsästys on tärkeä osa Kalevan aihekirjoa, Keskinen muistuttaa. Se on Pohjois-Suomessa yleinen ja monelle ainoa helposti saavutettavissa oleva harrastus.

”Yhteiskunnallisten vaikuttajien on hyvä ymmärtää myös metsästysharrastusta ja harrastuksen motiiveja.”

Evon alue on Keskiselle muutenkin tuttu ja tärkeä paikka, sillä hän on kotoisin Hauholta. Lisäksi hän on opettanut 1990-luvun lopulla äidinkieltä ja viestintää Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelmassa Evolla.

”Silloin 1990-luvun lopulla olin opiskelijaporukan mukana myös ajamassa hirviä passipaikoille. Nyt ei tarvinnut juosta metsässä”, hän sanoo naurahtaen.

Vuosien varrella ”diplomaattijahdeissa” on paitsi metsästetty myös politikoitu ja nautittu isäntien runsaasta vieraanvaraisuudesta.

Esimerkiksi presidentti Urho Kekkoselle kävi kerran niin, että railakkaan perjantai-illan jälkeen hän ei ollutkaan seuraavana aamuna jahtikunnossa, kertoo Metsähallitus.

Yksi Evon pitkäaikainen perinne on kuksasta juotu piripintaan kaadettu kaatoryyppy. Vuonna 1942 pääministeri Jukka Rangell oli saanut kenttävartiostolta lahjaksi kuksan. Metsähallituksen historiatietojen mukaan kuksa päätyi ajan oloon Evolle ja siitä otettiin ryyppyjä aina kaadon jälkeen.

Tapa jäi elämään. Vielä nykyisinkin jahdissa hirven kaataneet maistavat päivällisellä punaviiniä kuksasta.

”Päivällisen yhteydessä on ollut tarjolla alkoholijuomia, mutta niiden kulutus on hyvin vähäistä. Monet tulevat paikalle omalla autolla”, pääjohtaja Niemelä kertoo.

Niemelä korostaa, että Metsähallituksen jahti on osa suomalaista jahtiperinnettä ja metsästyskulttuuria. Viime vuonna valtion maille myönnettiin noin 86 000 metsästyslupaa ja tehtiin yli puoli miljoonaa eräkäyntiä.

Metsästyksellä on vahva asema Evolla. Jahtien jälkiä retkeilyreitin varrella toukokuussa 2022.

Metsästyksellä on vahva asema Evon retkeilyalueella. Hirvijahteja varten alueelle on pystytetty tiheä hirvitornien rivistö. Torneja on kaikkiaan noin 250, ja niille pääsee enimmäkseen tietä pitkin.

Pelko metsästyksen loppumisesta on vaikuttanut myös alueelle suunnitellun kansallispuiston etenemiseen. Evolle on esitetty maailman ensimmäistä tiedekansallispuistoa, mutta hanke ei ole toistaiseksi edennyt.

Asiasta on tullut poliittinen kiista. Pelinappuloita ovat siirrelleet vuorotellen kansallispuistoesityksen hyväksynyt ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö, joka kehittäisi Evoa retkeilyalueena.

Metsästys – myös hirvijahtien perinne – voi jatkua molemmissa vaihtoehdoissa.