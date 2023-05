Hoitajille maksettiin 600 euron bonus, joka perittiinkin heti pois: ”Motivaatio on ihan nolla”

Varkaudessa hoitajille maksettiin kerta­luontoinen, satojen eurojen korona­korvaus, joka vähennettiin heti heidän seuraavasta palkastaan pois. Työn­antajan toiminta on herättänyt hoitajissa tyytymättömyyttä.

Varkauden päivystyksessä, perusterveydenhuollon yksikössä työskenteleviltä sairaanhoitajilta perittiin takaisin kertaluontoinen, satojen eurojen niin kutsuttu koronakorvaus. Korvaus liittyy valmiuslain aikaisiin erityisolosuhteisiin.

Sairaanhoitajat Nea Tolvanen ja Janita Skonbäck kertovat, että tapaus on lannistanut, hämmästyttänyt ja jopa vihastuttanut. He kuvailevat yksikkönsä olleen ensimmäinen, joka kaupungissa otti vastaan koronavirukseen sairastuneita potilaita. He testasivat, jäljittivät ja hoitivat potilaita.

”Aika surkuhupaisaa, että meidän työtä päivystyksessä ei arvosteta yhtään. Töissä on aika lannistunut fiilis. Tehtiin tosi paljon töitä koronapotilaiden eteen”, Tolvanen ja Skonbäck kuvailevat.

Hyvinvointialueet maksoivat 600 euron kertapalkkion osalle hoitajista, jotka altistuivat koronavirukselle pandemian alkuaikana.

Korvausten pohjana oli valtakunnan­sovittelijan viime syksynä tekemä sovinto­ehdotus, vaikka tarkemmat neuvottelut käytiinkin hyvinvointialueilla alkuvuodesta.

Hyvinvointialueiden neuvotteluiden tulos oli osalle pettymys. Esimerkiksi Yle on kertonut, miten korvauksen ulkopuolelle jäi iso joukko hoitajia. Neuvotteluita korvauksista on kuvailtu riitaisiksi.

Vuodenvaihteessa tehtiin sote-uudistus, jonka myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä vastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Samassa myös palvelut siirtyivät.

Maaliskuun palkanmaksussa maksettu korvaus myönnettiin kaikille tietyt kriteerit täyttäville hoitajille, jotka työskentelivät vähintään seitsemän päivää 13. maaliskuuta –15. kesäkuuta 2020 välillä. Työntekijöillä tuli myös olla työsuhde samaan työnantajaan viime helmikuun lopulla.

Korvauksen saivat esimerkiksi hoitajat, jotka työskentelivät erikoissairaanhoidon päivystyksessä, kun taas perusterveydenhuollon päivystyksen työntekijät saattoivat pääasiassa jäädä ilman.

Poikkeuksiakin tehtiin. Esimerkiksi Pohjois-Savon Kuopion yhteispäivystyksen hoitajille maksettiin kertapalkkiot, koska he täydensivät erikoissairaanhoitoa.

Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen kuuluvassa Varkauden kaupungissa sattui virhe, jonka takia korvauksia maksettiin perusterveydenhuollon päivystyksen hoitajille, vaikka sopimuksen mukaan päivystysten osalta korvaukset oli sovittu maksettavaksi erikoissairaanhoidon päivystyksille.

Kaupunginjohtaja Joonas Hänninen kuvailee, että kaupunki oli tulkinnut sopimusta virheellisesti. Hän kertoo ymmärtävänsä erinomaisesti hoitajien närkästyksen, koska tapauksessa on toimittu heidän näkökulmastaan ikävästi.

”Ymmärrän, että tällaisesta pienestä tulkintavirheestä on aika massiivinen mielipaha syntynyt. Ymmärrän oikein hyvin, mistä se on syntynyt.”

Hännisen mukaan kyse on kuitenkin laajemmasta, sopimusteknisestä kysymyksestä, eikä niinkään rahallisesti merkittävästä kysymyksestä. Korvauksia ei tästä syystä voitu jättää perimättä Varkauden hoitajilta takaisin.

”En koe, että Varkauden kaupunki voisi olla sellainen osapuoli, joka muuttaisi koko kansallisen ratkaisun inhimillisen virheen takia”, hän sanoo.

Korvaukset perittiin työntekijöiltä pois, mikä on nostattanut heidän keskuudessaan tyytymättömyyttä työnantajaan. Tolvasen ja Skonbäckin mukaan osa työntekijöistä on joutunut jopa taloudelliseen ahdinkoon tapauksen johdosta.

Tolvanen ja Skonbäck kertovat, että hyvinvointialue ei neuvotellut takaisinmaksusta sairaanhoitajien kanssa. Korvaus vähennettiin automaattisesti heidän seuraavasta palkasta.

Hänninen myöntää, että hyvinvointialue olisi voinut periä palkkiot takaisin ”inhi­millisemmällä tavalla”.

Hänen mukaansa hyvinvointialue hoiti korvausten perinnän huonosti siinä mielessä, että palkkiot veloitettiin hoitajilta kerralla, suoraan yhdestä palkasta.

Satojen eurojen korvauksen takaisinmaksua oltaisiin esimerkiksi voitu jakaa osiin useammalle kuukaudelle.

”Olisi ollut hienovaraisempaa työntekijöitä kohtaan”, hän kuvailee.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelussuhdepäällikkö Kaarina Halonen pahoittelee tapausta hyvinvointialueen puolesta. Hyvinvointialue peri palkkion takaisin niiltä, joille sitä ei ollut määrä maksaa.

Hyvinvointialueen tehtävä oli Halosen mukaan ainoastaan tarkistaa, olivatko kuntien esittämät korvausten saajat yhä työsuhteessa samaan työnantajaan viime helmikuun lopulla.

Jälkikäteen tarkasteltuna Halonen arvioi, että kertakorvaus saattoi olla huono neuvottelutulos kaikkien osapuolten välillä. Neuvottelut olivat vaikeita, ja niissä oli mukana useita kuntia.

Koronapalkkioiden maksaminen on Halosen mukaan aiheuttanut paljon pahaa mieltä hyvinvointialueen sisällä, sillä osalle hoitajista se maksettiin ja osalle ei.

”Palkka on niin henkilö­kohtainen asia.”

Tolvanen ja Skonbäck kertovat, että kiire on jatkunut heillä kaupungin päivystyksessä, kun korona on jälleen nostanut päätään Varkaudessa. Työntekijöiden suhtautuminen tilanteeseen on kuitenkin koetuksella.

”Motivaatio on ihan nolla. Jotenkin tuntuu, että eipä paljon kiinnosta. Kerran työnantaja ei arvosta minua, niin voin lähteä koska vain”, Tolvanen kiteyttää monien työntekijöiden tämänhetkisiä ajatuksia.

