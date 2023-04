Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Esikoulukokeilu

Jo 5-vuotiaiden taidoissa on merkittäviä eroja, osoittaa raportti – Syntymä­kuukaudellakin on yllättävä vaikutus

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osoittanut selviä eroja viisivuotiaiden lasten taidoissa. Lisäksi kokeilu on heijastunut siihen, mihin tehtäviin henkilöstöä on ohjattu.

Lastenohjaaja Pinja Ruuskanen kuvasi syksyllä 2021 Inari Erosen ja kumppaneiden rakentamaa nuotiota Vantaan Martinlaakson päiväkodin Villit veturit -ryhmän Instagram-tilille. Päiväkoti on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa.