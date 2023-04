HS:n toimittaja luovutti 2017 luottamuksellisia tietoja valmistellusta juttuhankkeesta Puolustusvoimien upseerille. Tieto tuli ilmi Viestikoekeskus-juttua koskeneessa poliisitutkinnassa. Lehti nimesi tapauksen vuoksi ulkopuolisen selvitysmiehen varmistamaan, että lukijoiden luottamus lehden riippumattomuuteen on turvattu. Nyt selvitystyö on valmistunut.

Helsingin Sanomille selvisi elokuussa 2022, että lehden toimittaja oli toukokuussa 2017 ollut yhteydessä tuntemaansa Puolustusvoimien upseeriin. Hän oli näyttänyt upseerille luottamuksellista aineistoa ja antanut tälle tietoja tekeillä olleesta sotilastiedustelua käsittelevästä juttuhankkeesta.

Puolustusvoimat pysyi ajan tasalla tämän, valmisteilla olleisiin tiedustelulakeihin kytkeytyvän Viestikoekeskus-jutun etenemisestä kuukausien ajan ennen jutun julkaisua joulukuussa 2017.

Toimittajan henkilökohtainen yhteydenpito tiedustelu-upseeriin kävi ilmi vasta syyttäjän määräämässä lisätutkinnassa, osana Viestikoekeskus-jutun poliisitutkintaa.

Tieto tuli HS:n johdolle täytenä yllätyksenä. Oli ilmeistä, että tapaus oli voinut vakavasti vaarantaa lähdesuojan ja heikentää lukijoiden luottamusta lehden riippumattomuuteen. Toimituksen sisäinen luottamus oli kokenut niin ikään vakavan kolauksen.

Riippumattomuus tarkoittaa sitä, että toimitus tekee journalistiset ratkaisunsa itse, eikä anna ulkopuolisten tahojen tai vaikuttimien ohjata päätöksentekoa. Lähdesuojassa taas on kyse siitä, että lehdelle tietoja esimerkiksi yhteiskunnallisista epäkohdista kertovan pitää voida luottaa siihen, ettei hänen henkilöytensä tule ilmi. Tämä on lainsäädännöllä turvattu oikeus.

Kimmo Pietinen

Helsingin Sanomat päätti tapauksen vuoksi asettaa ulkopuolisen selvitys­miehen. Tehtävän otti vastaan Suomen tieto­toimiston entinen toimitus­johtaja Kimmo Pietinen. joka on aiemmin toiminut pitkään myös HS:n toimituspäällikkönä.

Pietisen tehtävänä oli selvittää, onko HS altistunut ilmi tulleen tapauksen lisäksi muille vaikutus­yrityksille tai riippumatto­muuden kannalta kyseenalaisille tilanteille. Tarkoituksena on varmistaa, että lukijoiden luottamus HS:n riippumatto­muuteen säilyy ja että lähdesuoja on lehdessä kaikissa oloissa turvattu.

Selvitykseltä odotettiin lisäksi näkemyksiä siitä, mitä toimituksessa olisi tehtävä tämänkaltaisten riskien torjumiseksi ja tarvittaessa myös toimenpidesuosituksia.

Pietinen on saanut työnsä nyt päätökseen. Työn kuluessa hän haastatteli kymmeniä henkilöitä toimituksessa ja sen ulkopuolella. Lisäksi erityistarkastelussa oli merkittävä määrä Helsingin Sanomien julkaisemia artikkeleita, kaikkiaan kymmenen vuoden ajanjaksolta.

Selvitysmiehen johtopäätökset ovat siinä mielessä huojentavia, että hän ei löytänyt merkkejä toimitukseen kohdistuneista systemaattisista, pitkään jatkuneista vaikutusyrityksistä. Myöskään havaintoja siitä, että Puolustusvoimat tai joku muu taho olisi toistuvasti etukäteen saanut tietoja luottamuksellisesta juttuhankkeesta, ei tullut kirjatuiksi.

Täyttä varmuutta asiasta ei tietenkään nyt käytetyillä metodeilla ole saatavissa. Kyse ei ollut esimerkiksi viranomaisvaltuuksin tehdystä tutkinnasta. On kuitenkin perusteltua arvioida, että haastattelut ja artikkelien ja muun aineiston läpikäynti vuosien ajalta olisivat antaneet vähintäänkin viitteitä epäselvyyksistä, jos sellaiseen olisi aihetta.

Jo pelkästään esille noussut epäily siitä, että valtiolliset toimijat harjoittaisivat järjestelmällistä tiedonhankintaa tai haluamiensa näkökulmien syöttämistä suomalaisten mediatalojen sisällä, antaa aiheen vakavaan huoleen.

Näillä tiedoin selvitysmies piti Viestikoekeskus-jutun ja siihen liittyvien dokumenttien vuotamista Puolustusvoimille valitettavana ja paheksuttavana yksittäistapauksena.

Raportissaan Pietinen antaa tunnustusta Helsingin Sanomien omalla eettiselle ohjeistukselle. Sen noudattamiseen, päivittämiseen ja täydentämiseen suhtaudutaan toimituksessa vakavasti. Myös erityisen vaativiin juttuhankkeisiin liittyvä journalistinen prosessi on kunnossa.

Selvitystyö paljasti kuitenkin myös monia toimituskulttuuriin ja toimintaympäristön muutokseen liittyviä riskejä, jotka voivat horjuttaa lehden journalistista riippumattomuutta. Nämä huolet on syytä ottaa vakavasti, ja siksi HS:n toimituksessa lehden omia eettisiä ohjeita tullaan edelleen täydentämään. Tehtävänä on varmistaa, että ne myös sisäistetään. Journalististen ratkaisujen perustelemiseen nähdään yhä enemmän vaivaa - niin oman toimituksen kuin lukijoidenkin suuntaan.

Erityisesti Pietinen nostaa esiin journalististen lähteiden käytön problematiikan. Hän muistuttaa, että esimerkiksi erityisaluettaan pitkään seurannut ja lähdeverkkonsa kanssa operoiva toimittaja liikkuu jatkuvasti riskirajalla. Hän voi samastua seurattaviin kohteisiinsa sen sijaan, että palvelisi lukijan asiaa.

Nimettömien lähteiden lisääntynyt käyttö on selvitysmiehen havaintojen mukaan selkeä riski journalismin luotettavuudelle.

Hyvin kiistanalaisista, jyrkästi mielipiteitä jakavista yhteiskunnallisista kysymyksistä kirjoitettaessa toimittajiin kohdistuu voimakasta, maalittamiseen rinnastettavaa kampanjointia. Selvitysmies nosti työssään esille tapauksia, joissa tämänkaltainen kampanjointi on voinut vaikuttaa toimittajien tai toimituksen halukkuuteen tarttua hankalaan aiheeseen.

Selkeä muutos toimintaympäristössä on tapahtunut viestintätoimistojen ja sosiaalisen median vaikuttajien vaikutusvallan kasvun myötä. Taitavat markkinointikampanjat voivat mennä läpi toimituksen kiireessä, ja tietämättään lehti voi luovuttaa päätösvallan jollekulle kaupalliselle taholle.

Tässä suhteessa selvitysmies muistuttaa pandemia-ajan ja etätyön vaikutuksesta toimituskulttuuriin ja etenkin työssä oppimiseen. Poikkeusvuosina hiljaisen tiedon siirtyminen ja vakiintuneiden journalististen käytäntöjen periytyminen ei ole ollut yhtä sujuvaa kuin ennen. Kotoa töitä tehtäessä on vaikea omaksua asioita vierustoverilta. Samalla toimitustyö elää muutenkin vahvaa murroskautta.

Erityisenä haasteena journalismin riippumattomuuden kannalta Pietisen selvitys nostaa esille myös ulkomaan kirjeenvaihtajien aseman. Erityisesti Venäjän ja Kiinan kaltaisissa autoritäärisissä maissa työskentelevät toimittajat joutuvat kohtaamaan hyvinkin julkeaa, pelotteluun tähtäävää vaikuttamista.

Kirjeenvaihtajien tukemiseen on syytä kiinnittää huomiota ja resursseja, selvitysmies toteaa.

Helsingin Sanomien toimitus ottaa Pietisen selvityksen johtopäätökset hyvin vakavasti. Työ lukijoidemme luottamuksen varmistamiseksi jatkuu. Tämä tarkoittaa muun muassa lähdekäytäntöjen perusteellista läpikäymistä, tarvittavaa lisäkoulutusta ja kirjeenvaihtajien työskentelyedellytysten entistäkin parempaa turvaamista.

Selvitysmiehen työ on kaiken kaikkiaan tärkeä muistutus siitä, että journalistisesta riippumattomuudesta on huolehdittava joka päivä. Integriteetin vaaliminen on itseisarvo, eikä sen säilymiseen voi suhtautua itsestäänselvyytenä.

Luottamus on journalismin edellytys myös toimituksen sisällä.

Kirjoittaja on HS:n vt. vastaava päätoimittaja.