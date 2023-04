Metsähallitus on myöntänyt maksuttomia metsästys­lupia sadoille silmää­tekeville

Monet tunnetut henkilöt ovat saaneet Metsähallitukselta maksuttomia metsästys- ja kalastuslupia. Vuoden kestävät sidosryhmäluvat loppuivat, sillä oikeuskansleri määritteli ne laittomiksi.

Metsähallitus on myöntänyt ilmaisia metsästyslupia omaehtoiseen metsästämiseen.

Metsähallitus on myöntänyt kymmenen viime vuoden aikana maksuttomia metsästys- ja kalastuslupia sadoille suomalaisille.

HS pyysi Metsähallitukselta listan sidosryhmäluvan saaneista henkilöistä vuosilta 2012–2022. Selvisi, että kymmenen vuoden aikana maksuttoman metsästysluvan on saanut ainakin kerran yli 900 suomalaista.

Sidosryhmälupia kalastukseen on myönnetty noin 470 suomalaiselle.

Joukossa on lukuisia tunnettuja henkilöitä, muun muassa kansanedustajia ja entisiä ministereitä, maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön korkeita virkamiehiä sekä yritysjohtajia ja median edustajia.

Lisäksi mukana on useita metsäteollisuuden ja metsäalan johtohenkilöitä. Listalla ovat esimerkiksi Metsä Groupin pääjohtaja, vuorineuvos Kari Jordan ja Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sekä MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Mukana ovat myös Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas, entinen pääministeri ja komissaari, Sitran yliasiamies Jyrki Katainen sekä kansanedustaja Markku Eestilä (kok) ja entiset kansanedustajat Markus Mustajärvi (vas) ja Mikko Kärnä (kesk).

Suurin osa listan henkilöistä on miehiä. Joukossa on kourallinen naisia, esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio sekä ympäristöministeriön entinen kansliapäällikkö Hannele Pokka. Myös hänen seuraajansa Juhani Damski on listalla.

Valtakunnallisen, omaehtoiseen tutustumiseen perustuvan metsästysluvan on Metsähallituksen mukaan saanut kymmenen vuoden aikana 203 henkilöä.

” Oikeuskanslerinvirasto antoi marraskuussa Metsähallitukselle moitteet metsästyslain vastaisesta toiminnasta.

Osa ei kuitenkaan ole käyttänyt lupaansa, vaikka heille on sellainen kirjoitettu. Esimerkiksi joukossa olleet entiset ministerit Juha Sipilä (kesk), Petteri Orpo (kok) ja Jari Leppä (kesk) eivät Metsähallituksen mukaan ole hyödyntäneet sidosryhmälupaansa.

HS on aikaisemmin kertonut hirvijahdeista, joita Metsähallitus järjestää edelleen vuosittain lukuisille merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa oleville henkilöille.

Lue lisää: 250 ampumatornia keskellä metsää – Tällaista on meno ”herrojen hirvijahdissa” nykypäivänä

Laajalle joukolle myönnetyt, jopa vuoden voimassa olevat omaehtoiseen tutustumiseen perustuvat metsästysluvat on nyt pantu jäihin, sillä oikeuskansleri on määritellyt ne laittomiksi.

Oikeuskanslerinvirasto antoi marraskuussa Metsähallitukselle moitteet metsästyslain vastaisesta toiminnasta. Metsähallituksen tulee kevään aikana selvittää toimet menettelyn muuttamiseksi.

Viimeistään 2. kesäkuuta on esitettävä selvitys myös maksuttomien tai alennuksella myönnettyjen metsästyslupien verotuksellisesta asemasta.

Erätalousjohtaja Jukka Bisin mukaan Metsähallitus on jo uudistanut sidosryhmälupiensa käytännöt ja luopunut omaehtoiseen tutustumiseen perustuvista sidosryhmäluvista metsästyksessä.

”Noudatamme tietenkin Oikeus­kanslerin­viraston ohjeita ja rajaamme sidosryhmäluvat vain Metsähallituksen järjestämiin jahteihin”, hän kertoo.

”Nykyisin metsästyslupa on sidottu tarkasti saajan työtehtäviin.”

” ”Jatkossa maksuttomia lupia myönnetään lähinnä metsästyksen valvontaa ja riistanhoitoa vastaan.”

Lupakäytäntö on ollut erittäin laaja. Se ei ole Bisin mukaan toiminut tarkoitetulla tavalla eli auttanut sidosryhmiä tutustumaan valtion metsästys- ja kalastusalueisiin.

Metsähallitus on myöntänyt lupia tärkeiksi katsomilleen henkilöille, jotta he voivat tutustua ”omatoimisesti” metsästykseen ja kalastukseen.

Osa luvista on myönnetty valtakunnallisina vuodeksi kerrallaan.

”Vuodesta 1993 voimassa olleen käytännön mukaisesti jopa vuoden voimassa olevia sidosryhmälupia on myönnetty laajalle joukolle. Ehtoja on tosin tiukennettu vuosien varrella”, Bisi kertoo.

Vallalla ollut käytäntö on hänen mukaansa perustunut maa- ja metsätalousministeriön maksuasetukseen. Oikeuskanslerinvirasto edellyttää myös asetuksen päivittämistä.

Lisäksi Metsähallituksen ja sitä valvovan maa- ja metsätalousministeriön tulee selvittää, syntyykö ilmaisluvista saajilleen verotuksellista etua.

”Jatkossa maksuttomia lupia myönnetään lähinnä metsästyksen valvontaa ja riistanhoitoa vastaan”, Bisi sanoo.

Jo toteutettu uudistus koskee omaehtoiseen tutustumiseen perustuvia sidosryhmälupia. Kalastuksen tapauksessa maksuttomien lupien oikeudellista perustaa selvitetään vielä.

”Kokonaisuus katsotaan uudelleen, kun saamme verottajan virallisen kannan asiaan.”