Jyväskylän Liikenne oy:n toimitusjohtaja Harri Saarenpää ei muista vastaavanlaista tapausta omalta uraltaan.

Huhtikuun alussa Jyväskylän Vaajakoskella nähtiin harvinainen näky, kun kolme lasta matkusti bussin perässä pitäen kiinni bussin rungosta.

”Olen ollut vajaa kahdeksan vuotta Jyväskylän Liikenteellä ja sitä ennen Savonlinjalla viisi vuotta, en ole törmännyt ennen tämmöiseen”, sanoo Jyväskylän Liikenne oy:n toimitusjohtaja Harri Saarenpää.

Häntä pidempään Jyväskylän Liikenteellä työskennellyt liikennepäällikkö muistaa kuitenkin yhden aikaisemman tapauksen, Saarenpää toteaa.

Kuljettajalla ei Saarenpään mukaan ole ollut mahdollisuuksia havaita bussin perän ulkopuolella matkustavia lapsia, sillä he olivat ”pimeässä kulmassa”.

”Heidän on täytynyt nousta kyytiin, kun auto on ollut pysähdyksissä, eivät he vauhdissa sinne ole pystyneet menemään.”

Olisi ollut todennäköistä, että lapset olisivat lyöneet päänsä asfalttiin, jos olisivat pudonneet, Saarenpää toteaa. Ilman onnettomuuksia päättynyt tempaus olisi voinut aiheuttaa muitakin vaaratilanteita.

”Kun tulee mutka tai väistötilanne [bussin] perä heijaa hirveästi, niin hehän lentäisivät kuin rukkaset sieltä sivuille. Jos lentäisi tien puolelle ja auto tulisi vastaan, niin kyllä voi kuvitella, miten siinä käy.”

Saarenpää ei osaa sanoa, kuinka kauan lapset matkustivat bussin perässä.

”Veikkaan, että he ovat jonkun pysäkinvälin menneet ja kun auto on pysähtynyt seuraavan kerran, he ovat luikahtaneet pois.”

Saarenpää ilmoitti tapauksesta Jyväskylän kaupungille, jotta tieto kulkisi eteenpäin koululle ja vanhemmille.

Asiasta kertoi aiemmin Keskisuomalainen.

