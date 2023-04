Sisäministeriön asettama työryhmä päätyi selvityksessään kolmeen vaihtoehtoon. Yksi vaihtoehdoista muuttaisi monopolijärjestelmän täysin.

Veikkaus vastaa rahapelitoiminnasta Suomessa, mutta osa pelaamisesta on siirtynyt järjestelmän ulkopuolelle ulkomaille.

Saattaa olla, että Suomessa siirrytään nettirahapelien lisenssijärjestelmään. Vaihtoehtoa esitti maanantaina sisäministeriön asettama ulkopuolinen työryhmä.

Fyysiset pelit, kuten raha-automaattipelit ja kasinot sekä lotto ja muut arvontapelit säilyisivät valtion rahapelimonopoli Veikkauksella.

Toinen työryhmän esittämä vaihtoehto on niin sanottu Norjan malli eli monopolin vahvistaminen.

Periaatteessa on olemassa kolmaskin vaihtoehto eli nykymallilla jatkaminen. Työryhmä arvioi kuitenkin tämän vaihtoehdoista heikoimmaksi, kertoi ekonomi Harri Sailas sisäministeriön tiedotustilaisuudessa.

”Olemme tienhaarassa. Olemme sitä mieltä, että jotain pitää tehdä.”

Sailas on yksi hankkeen selvityshenkilöistä.

Nyt rahapelitoiminnasta vastaa Suomessa Veikkaus. Viime vuosina on havahduttu siihen, että osa pelaamisesta valuu ulkomaille. Veikkauksen ulkopuolisia pelejä pelaa arviolta 5–6 prosenttia väestöstä. Työryhmän tekemän arvion mukaan suomalaiset pelaajat häviävät ulkomaisiin peleihin vuodessa noin 500–550 miljoonaa euroa.

Ongelmana on se, että ulkomaisilla peliyhtiöillä ei ole ole samoja pelihaittoihin liittyviä velvoitteita kuin Veikkauksella. Ulkomaille pelattujen määrien kasvulla on myös vaikutuksensa valtion rahapeli­toiminnasta saamien tuottojen kehitykseen, ryhmä huomauttaa.

Selvityksessä käydään läpi Ruotsin, Tanskan, Norjan, Hollannin ja Ranskan rahapeli­järjestelmien mallit.

Norja on Euroopan maista ainoa, jossa on enää käytössä yksinoikeus­järjestelmä. Norjan mallilla saavutettaisiin nykyistä suurempi kanavointiaste, mutta toisaalta malli edellyttäisi nykyistä tehokkaampia estotoimia. Mallissa hyvää on paremmat edellytykset rahapelihaittojen ennalta­ehkäisemiseen. Tiedot mallin toimivuudesta ovat kuitenkin ristiriitaisia, Sailas sanoo.

Muissa maissa ollaan otettu käyttöön nettipelien osalta lisenssi­järjestelmä. Sailaksen mukaan kussakin maassa siirtymää edelsi huolellinen selvitys. Selvityksessä todetaan, että järjestelmään siirtyminen on kaikissa maissa parantanut pelaamisen kanavointia halutuille pelialustoille.

Siitä, miten lisenssi­järjestelmä vaikuttaa pelaamisen haittoihin ja ongelmiin, ei pystytä vetämään yksiselitteisiä päätöksiä.

Käytännössä lisenssijärjestelmä tarkoittaisi sitä, että lisenssiin ostaneet rahapeliyhtiöt saisivat myydä nettirahapelejä suomalaisille. Verrokkimaissa on eroja markkinoinnin rajoituksissa, mutta selvää on, että järjestelmään siirtyminen toisi mukanaan rahapeli­mainonnan.

”Selvää on, ettei alaikäisille saisi suunnata minkäänlaista markkinointia.”

Myös muun muassa nuorille aikuisille kohdennettuun markkinointiin pitäisi selvityksen mukaan asettaa sääntelyä.

Verrokkimaissa rahapelituottojen verotus vaihtelee 18–29,5 prosentissa. Sailaksen mukaan Suomessa verotus voisi realistisesti olla noin 20–25 prosenttia.

Sailas kuvailee asiaa tasapainotteluksi: Suomen tulisi olla markkinana houkutteleva ja rahapeli­yhtiön tulisi saada hyötyä lisenssin maksamisesta, mutta toisaalta rahapelien haitat tulee pyrkiä minimoimaan.

Selvityksessä painotetaan, että rahapelaamisesta aiheutuvien terveydellisten, taloudellisten ja sosiaalisten haittojen ehkäiseminen ja vähentämisen tulee säilyä rahapelipolitiikan ja -lainsäädännön lähtökohtana. Samoin selvityksessä painotetaan rahapelihaittoja ehkäisevää ja korjaavaa tutkimusta.

”Jos tämä puoli ei hoidu, on parempi unohtaa lisenssijärjestelmä.”

Sailas arvioi, että lisenssien rinnalla säilynee tulevaisuudessakin laiton pelaaminen. Sitä voitaisiin Sailaksen mukaan vähentää rajoituksilla. Valvominen edellyttäisi uuden itsenäisen viraston perustamista.

Työryhmä arvioi, että muutos rahapeli­järjestelmään voitaisiin tehdä tulevan vaalikauden aikana.

"Jos lisenssijärjestelmään siirrytään, se vaatii huolellisen selvitystyön”, Sailas sanoo.

Esimerkiksi siirtymän vaikutuksesta valtiontalouteen on vielä vähän luotettavia arvioita.

Myös lainsäädäntöprosessi on pitkä ja vaikea.

Tammikuussa HS uutisoi, että hallituksessa voimistui näkemys, että valtionyhtiö Veikkauksen monopolista voitaisiin luopua nettipelien osalta.

Myös Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski on ilmaissut, että nykyiseen järjestelmään tarvitaan muutos.

Jos siirtymä lisenssijärjestelmään tapahtuisi, Veikkaus voisi vallan hyvin eriyttää nettipelejä tarjoavan osan itsestään ja hakea tälle osalle lisenssiä markkinoilla toimimiseen.

Lue lisää: Hallitus teettää selvityksen Veikkauksen digi­pelien kohtalosta

Lue lisää: Kysely: Enemmistö suomalaisista rajoittaisi netti­kasinoiden toimintaa

Lue lisää: Euro­jackpotin pää­voitot ovat tuoneet Suomeen jo yli 910 miljoonaa euroa – aika­jana kertoo, mihin rahat osuivat

Lue lisää: Myyjä yritti kieltää, poika pyöritti hedelmäpeliä vielä kerran – Alkoi helvetti, joka ajoi syviin velkoihin ja valheisiin