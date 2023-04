Puolustusvoimille ostettu ”Daavidin linko” paikkaa Suomen taivaalla olevan ilmatorjunnan aukon.

Puolustusministeriö tiedotti toissa viikolla, että Suomi ostaa ilmatorjunnan korkeatorjuntajärjestelmän Israelista. Suomi on vaatinut sopimukseen erillisen takeen siitä, että Israel toimittaa järjestelmään kriittisiä osia myös mahdollisen sodan aikana.

Israelia on kritisoitu siitä, ettei se anna aseapua Ukrainalle. Syynä on se, että Israel ei halua vaarantaa suhteitaan Venäjään Syyrian tilanteen vuoksi.

Korkeatorjuntajärjestelmän hankintasopimukseen onkin tehty Suomen ja Israelin puolustusministeriöiden välinen kirjaus, jossa Israel sitoutuu toimittamaan kriittistä lisämateriaalia myös poikkeusoloissa.

Suomen puolustusministeriö tiedotti 5. päivä huhtikuuta, että Suomi ostaa pitkään valmistellun korkeatorjuntajärjestelmän israelilaiselta puolustustarvikeyhtiöltä Rafael Advanced Defense Systemsiltä.

Asekauppa on vuoden tärkein ja odotetuin. Sitä on korostanut Ukrainan sodan kokemukset ilmatorjunnan tärkeydestä.

Maavoimien mukaan kauppa sisältää ohjuslavetteja, ohjuksia, datalinkkejä ja israelilaisen Elta-yhtiön sensoreita.

Sensorit ovat käytännössä järjestelmän käyttämiä tutkia. Suomi hankki taannoin samalta Elta-yhtiöltä myös vastatykistötutkia.

David’s Sling - eli Daavidin linko -järjestelmän verollinen hinta on pääsopimuksen ja heti tapahtuvan ensimmäisen option lunastuksen jälkeen yhteensä 392 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomi on varannut noin 264 miljoonan euron option lisäostolle, jonka toteuttamisesta päätetään myöhemmin.

Jos kaikki optiot toteutetaan, tulee David’s Slingin verolliseksi hinnaksi yhteensä noin 656 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Puolustusvoimat joutuu hankkimaan myöhemmin ”suorituskyvyn rakentamisen edellyttämää yksikkövarustusmateriaalia”.

Lisämateriaaliin kuuluu muun muassa ajoneuvoja, radioita, liityntälaitteita, kaapeleita ja pimeänäkölaitteita. Niiden arvo on kymmeniä miljoonia euroja. Niistä tehdään erillinen päätös myöhemmin.

David’s Sling -järjestelmän lavetti ja Stunner-ohjus.

Mitä korkeatorjuntajärjestelmän hankintasopimukseen tehty erillinen kirjaus pitää sisällään, erityisasiantuntija Frans Peltonen puolustusministeriöstä?

”Se on Suomen ja Israelin puolustusministeriöiden välinen. Normaalisti kun tehdään puhtaasti kaupallinen sopimus, siinä sovitaan vain, mitkä asiat toimitetaan ja kaupalliset ehdot”, Peltonen vastaa.

”Tässä on tällainen ministeriöiden välinen osa, jossa ministeriöt sitoutuvat tiettyihin asioihin. Se sisältää maininnan järjestelmän huoltovarmuuden turvaamiseksi, ja sitä kautta mahdollistuu kriittisten lisäkomponenttien saanti kaikissa turvallisuus­olosuhteissa.”

Peltosen mukaan vastaavanlainen kirjaus saattaa olla joissain merkittävissä hankinnoissa mukana mutta ihan jokapäiväinen se ei ole.

Peltonen ei myönnä, että ylimääräinen kirjaus liittyisi Israelin tämänhetkiseen levottomaan poliittiseen tilanteeseen.

”Tässä on haluttu mennä tällaiseen järjestelyyn, että materiaalia on myös kriisi­tilanteessa saatavissa Israelista. Siinä halutaan turvata se, että lisämateriaalia on saatavissa kaikissa turvallisuusolosuhteissa.”

Suomi on ostanut viime aikoina myös muita keskeisiä huipputeknisiä avain­asejärjestelmiä Israelista. Näitä ovat Israel Aerospace Industriesin valmistama uusi Gabriel-pintatorjuntaohjus ja Elta Systemsin valmistamat vastatykistötutkat.

David’s Sling on Israelin ja Yhdysvaltojen yhdessä kehittämä ilmatorjuntajärjestelmä. Järjestelmän myynti Suomelle edellyttää vielä Yhdysvaltojen luvan, mutta siinä ei odoteta olevan ongelmia.

Israelissa järjestelmän suunnittelija ja valmistaja on Rafael ja Yhdysvalloissa Raytheon, joka on valmistanut muun muassa Suomen Hornet-hävittäjien käyttämät Amraam-ilmataisteluohjukset.

Suomesta järjestelmän rakentamiseen osallistuu esimerkiksi Puolustusvoimien strateginen kumppani Insta, joka on Suomen ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmän kehittäjä.

David’s Sling on suhteellisen uusi järjestelmä, jonka Israel itse on ottanut käyttöönsä vasta vuonna 2017. Suomi on ensimmäinen ulkomaa, johon järjestelmä on myyty.

David’s Sling tulee Suomessa käyttöön vuosikymmenen lopulla. Sen tarkempaa aikaa ei puolustushallinto kerro. Järjestelmä vaatii lisää kantahenkilökuntaa, mutta hankinta­vaatimuksissa oli, että reserviläiset pystyvät käyttämään sitä.

David’s Sling on suunniteltu keskeiseksi osaksi Israelin omaa monikerroksellista ilmatorjuntajärjestelmää. Se asettuu ulottuvuudeltaan lyhyen kantaman ilmatorjunta­järjestelmä Iron Domen ja David’s Slingiä ylemmäs ulottuvien Arrow-järjestelmien väliin.

Suomen vaatimuksena oli, että torjuntakorkeus on vähintään 15 kilometriä. Vertailun vuoksi Suomen puolustusvoimien käytössä olevan Nasams-järjestelmän korkeusulottuvuuden on arvioitu jäävän alle kymmenen kilometrin.

David’s Slingin ohjuslavetti. Kuva on vuodelta 2017, jolloin järjestelmä otettiin käyttöön Israelissa.

Puolustusvoimat vaikenee visusti David’s Slingin ja sen käyttämän Stunner-ohjuksen tarkemmista ominaisuuksista.

Stunner-ohjuksen arvioidaan kykenevän lentämään yli 250 kilometriä. Se on niin sanottu hit-to-kill-ohjus, joka ei tarvitse räjähdyspanosta vaan se tuhoaa kohteensa törmäämällä.

Ohjuksen valmistajan Raytheonin mukaan ohjusta voidaan käyttää ilma-alusten tuhoamisen lisäksi lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia, suurikaliiperisia raketteja, risteilyohjuksia ja lennokkeja vastaan.

Julkisten lähteiden mukaan ohjuksen vahvuuksiin kuuluisi se, että se käyttää maaliin hakeutumisessaan kahta toisistaan riippumatonta järjestelmää eli aktiivista elektronisesti keilaavaa tutkaa (aesa-tutka) ja infrapunakuvantamista. Tämän vuoksi ohjus olisi vähemmän altis häirinnälle.

Runsas kolme vuotta sitten julkisuudessa liikkui väitteitä siitä, että yksi Stunner-ohjus olisi pudonnut ehjänä Syyriaan ja päätynyt venäläisten käsiin.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu oli vuonna 2017 mukana David’s Sling -käyttöönottoseremoniassa.

Suomella ei ole ollut korkealle yltävää ohjusilmatorjuntajärjestelmää sen jälkeen, kun Suomi luopui Buk-järjestelmästä viime vuosikymmenellä. Puolustusvoimien korkeatorjuntakyky on tällä hetkellä hävittäjätorjunnan varassa.

Tulevaisuudessa korkeatorjuntaa hoitavat nyt hankittavan David’s Slingin lisäksi rakenteilla oleviin uusiin Pohjanmaa-luokan taistelualuksiin hankittavat Evolved Seasparrow -ohjukset.

Puolustushallinnossa korkeatorjuntajärjestelmän hankinta kulkee nimellä ITSUKO1 eli ilmatorjunnan suorituskykyjen korvaamishanke.

Ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Mikko Mäntynen kertoo, että Puolustusvoimien ilmatorjunta on eurooppalaisittain ”hyvällä tolalla”.

”Kylmän sodan jälkeen melkein kaikki länsieurooppalaiset maat kokivat ilmatorjunnan vähemmän merkitykselliseksi, koska niiden joukkorakenteet keskittyivät enemmän kriisinhallintatehtäviin”, Mäntynen sanoo.

”Meillä taas on geopoliittisesta sijainnista johtuen kehitetty ilmatorjuntaa eteenpäin niillä voimavaroilla, joita tämän kokoisella taloudella on. Tavoitteena on ollut kerroksellinen, useita eri hakeutumismenetelmiä omaava ilmatorjunta. Siinä olemme onnistuneet.”

” ”Ilmatorjunta pystyy luomaan pitkäaikaista suojaa.”

Hakeutumismenetelmillä Mäntynen tarkoittaa erilaisia teknisiä ratkaisuja, joilla ohjukset hakeutuvat maaliinsa. Ohjuksen hakeutuminen voi perustua esimerkiksi lämpöön, tutkaan tai lasersäteeseen.

Mäntynen sanoo olevansa erityisen ylpeä Suomen käyttämästä kolmen puolustushaaran integroidusta ilmatorjunnan johtamisjärjestelmästä.

”Voisi melkein sanoa, että meillä ei ole puolustushaarojen ilmatorjuntaa vaan meillä on Puolustusvoimien ilmatorjunta, jota sitten jaetaan tilanteen mukaan tarvitsijoille.”

Mäntynen ei myönnä, että Suomen ilmapuolustuksessa olisi Daavidin lingon kokoinen aukko, koska korkeatorjuntaa voidaan suorittaa Hornet-hävittäjillä.

”Ilmatorjunnalla ja hävittäjätorjunnalla on molemmilla vahvuutensa. Hävittäjillä kyetään minuuteissa luomaan valtakunnallinen ilmapuolustuksen painopiste kun taas ilmatorjunta pystyy luomaan pitkäaikaista suojaa.”

Mäntynen muistuttaa, että Suomessa on jo ennestään käytössä viisi erilaista ohjusjärjestelmää ja nyt tulee kuudes. Niiden lisäksi on useita tykkijärjestelmiä ja ilmatorjuntakonekivääreitä. Yhdessä nämä muodostavat ilmatorjunnan monikerroksisen niin sanotun ”sipulimallin”.

”Niillä on eri korkeusalueet ja kantamat ja eri hakeutumismenetelmät. Ne täydentävät toisiaan. David’s Slingillä ei kannata ampua sellaisia kohteita, joihin jokin muu järjestelmä pystyy.”

Mäntysen mukaan David’s Sling pystyy torjumaan myös ballistisia ohjuksia. Hän varoittaa kuitenkin puhumasta ballististen ohjusten torjuntakyvystä.

Ballististen ohjusten torjuntakyky vaatisi kokonaisjärjestelmän alkaen avaruudessa olevista sensoreista, jotka havaitsevat ballististen ohjusten lähdön ja pystyvät seuraamaan niitä. Tällaisia kykyjä on yleensä vain sotilaallisilla suurvalloilla.

Mäntynen muistuttaa, että Naton jäsenmaana Suomi liittyy liittokunnan ilma- ja ohjuspuolustuksen kokonaisuuteen, joka voi tulevaisuudessa tarjota Suomelle mahdollisuuden olla mukana tällaisessa järjestelmässä.

”Olen hirveän varovainen käyttämään sellaista termiä kuin ballististen ohjusten torjuntakyky, koska en halua asiantuntijana kenellekään valehdella, että nyt meillä on sellainen. Meille tulee ohjusjärjestelmä, joka kykenee siihen osana kokonais­järjestelmää. Kokonaisjärjestelmä on tässä avainsana. On mielenkiintoista nähdä, mitä liittouma meille tähän tuo.”