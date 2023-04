Ukrainan uuteen 117. mekanisoituun prikaatiin kuuluu suomalaisten Pasi-vaunujen lisäksi Puolustusvoimien entisiä tykkejä.

Yhdysvalloissa pääsiäisen alla julkisuuteen tulleista dokumenteista paljastuu se, että erityisesti yksi uusista Ukrainaan perustetuista mekanisoiduista prikaateista on saanut entistä raskasta suomalaista sotamateriaalia ja koulutustukea.

Kyse on alkuvuodesta perustetusta 117. mekanisoidusta prikaatista. Vuodetuista asiakirjoista voi päätellä, että prikaati käyttää panssaroituina pyöräajoneuvoinaan suomalaisvalmisteisia XA-sarjan Pasi-panssariajoneuvoja.

Vuotoasiakirjojen mukaan Suomella on myös jokin osuus paitsi Pasi-ajoneuvojen myös prikaatin käyttämien telakuorma-autojen koulutuksessa. Lisäksi prikaatin käytössä on kevyitä kenttähaupitseja, jotka lienevät Suomen maavoimien entisiä tykkejä, jotka on viety Viroon.

Suomi ei kerro enää julkisuuteen sitä, mitä sotamateriaalia se lähettää Ukrainaan. Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin näkynyt kuvia ja videoita Suomen lahjoittamista tarvikkeista. Esimerkiksi Ukrainaan lahjoitettuja Pasi-vaunuja tiedetään tuhoutuneen sodassa jo useita.

Viimeisen viikon ajalta sosiaalisessa mediassa on näkynyt uusia kuvia ja videoita, joissa on on todennäköisesti Suomesta lähetettyjä raskaita Apilas-sinkoja ja 152 millimetrin tykkejä.

117. mekanisoitu prikaati kuuluu niihin kymmenkuntaan uuteen ukrainalaisprikaatiin, joiden perustamisesta tuli ensimmäisiä tietoja julkisuuteen tammikuun lopulla ja helmikuun alussa. Niissä oli mukana maavoimien mekanisoituja prikaateja ja tykistöprikaateja.

Edellä mainituista prikaateista saatiin lisää tietoa runsas viikko sitten, kun julkisuuteen vuotaneissa Yhdysvaltojen asevoimien ja tiedustelun salaisissa dokumenteissa kerrottiin, että Ukraina kouluttaa 12:ta uutta prikaatia kevääksi suunnittelemaansa vastahyökkäystä varten.

Näistä prikaateista Ukraina itse kouluttaa ja varustaa vain kolme. Yhdeksän muun varustamisessa auttavat Yhdysvallat ja muut Ukrainaa tukevat länsimaat.

Koulutuksessa olevat mekanisoidut prikaatit koostuvat dokumenttien mukaan panssarivaunu­pataljoonasta, kolmesta mekanisoidusta tai moottoroidusta jalkaväki­pataljoonasta sekä tykistöstä. Ukrainalaisen prikaatin vahvuus on noin 4 000 sotilasta.

Ukrainan vuotoasiakirjojen paljastamat 12 koulutuksessa olevaa mekanisoitua prikaatia ovat modernissa sodankäynnissä suuri sotavoima.

Esimerkiksi entinen Suomen maavoimien esikuntapäällikkö ja Etelä-Suomen sotilasläänin entinen komentaja, evp-kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola on kommentoinut Facebookissa, että ”oikein varustettuna, koulutettuna, johdettuna ja tuettuna sellaisella sotavoimalla saadaan aikaan ratkaisu”.

Vuotoaineiston perusteella 117. mekanisoitu prikaati varustetaan Britannian antamilla 28 Viking-tela-ajoneuvolla. Saman tyyppisiä vaikkakin eri mallisia ruotsalaisen Hägglundsin valmistamia tela-ajoneuvoja on käytössä myös Suomen puolustusvoimien pohjoisilla joukoilla.

Prikaatissa on vuotoasiakirjojen mukaan myös 20 suomalaista Pasi-ajoneuvoa sekä kymmenen ilmeisesti Hollannin lahjoittamaa M113-tyyppistä panssaroitua teloilla kulkevaa miehistönkuljetus­ajoneuvoa.

Vuotoasiakirjoista voi päätellä, että suomalaisilla on jokin rooli Pasien koulutuksen lisäksi Viking-ajoneuvojen koulutuksessa. Koulutus saattaa tapahtua jopa Suomessa.

Prikaatin kalustoon kuuluu myös kymmenen Kanadan lahjoittamaa Senator-panssariautoa. Kanada on kertonut, että se lahjoittaa Ukrainalle peräti 200 Senatoria.

117. prikaatin panssaripataljoona varustetaan 31 puolalaisella PT-91-taistelupanssarivaunulla. Kyseinen vaunutyyppi on valmistettu Puolassa, mutta se perustuu venäläiseen T-72-vaunuun.

Vuotoasiakirjojen mukaan 117. mekanisoituun prikaatiin sijoitetaan 12 Viron antamaa D-30-tykkiä. Kyseessä on Neuvostoliitossa jo 1950-luvulla kehitetty 122 millimetrin vedettävä haupitsi.

Viro hankki näitä haupitseja aikoinaan Suomesta, jossa niiden mallinimi on 122 H 63. Viro joutuikin hankkimaan niiden vientiin Ukrainaan viime vuonna luvan Suomelta.

Suomen maavoimilla on käytössään tällaisia haupitseja peräti 471 kappaletta. Niitä käytetään taisteluosastojen ja paikallisjoukkojen tukemiseen.

117. prikaatiin kuulu myös kahdeksan raskaampaa 155 millimetrin AS-90-haupitsia. Kyseessä on Britannian maavoimien käyttämä panssarihaupitsi.