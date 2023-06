Atlantinsammen ulkomuoto kantaa mukanaan jälkiä elämän alkuajoilta: valtava koko, selkäranka on luun sijaan rustoa, epäsymmetrinen pyrstö. Suomuja ei ole ollenkaan, niiden sijaan nahassa on kiinni luulevyjä. Modernimmat kalat ovat usein pienempiä, selkäranta on luuta, pyrstö on symmetrinen ja ihoa peittävät suomut.