Aurinkoisesta säästä voi nauttia maan eteläosissa perjantaihin asti. Viikonvaihteessa sää viilenee ja etelässäkin voi sataa räntää.

Sääennusteessa tapahtuu viikonvaihteessa käänne, kun 19 asteen lämpötilat saattavat vaihtua räntäsateeseen jopa etelässä.

Ennen vilunväreitä herättävää käännettä lämpötilat ehtivät nousta hiljalleen alkuviikon 10–15 asteesta maan eteläosissa Forecan mukaan jopa 17–19 asteeseen. Sää on laajalti torstaina ja perjantaina aurinkoinen ja poutainen laajalti myös muualla Suomessa.

Näillä lämpötiloilla hätyytellään jo kevään tähänastisia lämpöennätyksiä. Toistaiseksi kevään korkein lämpötila on 12. huhtikuuta Raumalla mitattu 18,1 astetta.

Kylmeneminen alkaa maan pohjoisosissa jo perjantaina, kun Lappiin saapuu pohjoisesta saderintama.

”Lauantaina on pohjoisessa jo ihan lumipyrypäivä. Silloin voi olla, että lämpötilat jaksavat nousta etelässä juuri ja juuri yli kymmenen asteen”, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto.

Sunnuntai-iltana ja maanantain vastaisena yönä lämpötilat kylmenevät koko maassa, kun maahan saapuu uusi matalapaine­alue. On vielä epävarmaa, millä korkeudella alue Suomen yli kulkee, Karusto kertoo.

”Jos alue saapuu hyvin eteläisellä reitillä, on etelässäkin lumisateen mahdollisuus. Mutta on myös mahdollista, että alue kulkee maan keskiosasta pohjoiseen, silloin etelään tulee vesisateita. On myös mahdollista, että alue kulkee pohjoisesta, jolloin etelä voi säästyä täysin vesisateilta.”

” ”15 asteeseen tottuneelle ihmiselle tuntuu kylmältä, kun käväistään pakkasen puolella.”

Varmalta kuitenkin vaikuttaa se, että lämpötiloissa tapahtuu notkahdus.

Pohjoisessa ennusteet painuvat pakkasen puolelle, maan keskiosiin on ennustettu viittä astetta ja maan eteläosiin alle kymmenen astetta. Jos maan eteläosiin tulee sateita, lämpötilat laskenevat niiden alla jopa viiteen asteeseen.

Sataneet lumet eivät enää tässä kohtaa vuotta maahan jää, Karusto kertoo.

Matalapainealue tuo mukanaan myös puuskaisen tuulen, joka saattaa saada lämpötilan tuntumaan entistä kylmemmältä.

Lämpötilat eivät kuitenkaan ole huhtikuun loppupuolelle nähden erikoisen kylmiä.

”Toki 15 asteeseen tottuneelle ihmiselle tuntuu kylmältä, kun käväistään pakkasen puolella”, Karusto sanoo.

Vappuviikon sääkehitystä on vielä tässä kohtaa vaikea ennustaa. Todennäköisesti sää muuttuu kuitenkin epävakaisemmaksi ja viileämmäksi.