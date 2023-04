Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut

Kyberturvallisuuden uhkataso Suomessa on kohonnut.

Kyberturvallisuuden uhkataso Suomessa on noussut hieman viime syksyn uhkatasoarviosta. Taso lasketaan kuitenkin yhä kohonneeksi asteikolla matalasta erittäin korkeaan.

Arviosta kertoi perjantaina pääjohtaja Kirsi Karlamaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista osana Traficomin ja Suojelupoliisin ajankohtaistilaisuutta.

Hyökkäykset ovat muuttuneet aiempaa kohdennetummiksi. Hyökkäysten kohteena on ollut myös huoltovarmuuskriittisiä toimijoita ja valtionhallintoa. Palvelunestohyökkäysten määrä on ollut kasvussa. Myös haktivismin määrässä on nähty muutos.

