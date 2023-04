Venäjälle kulkee yksityishenkilöiden mukana myös tuotteita, jotka voivat päätyä rajan takana myyntiin, vaikka valmistaja on lopettanut viennin.

Venäjälle virtaa yhä pakotteiden alaisia tavaroita, vaikka vähentyneen rajaliikenteen takia valvonta on entistä tiiviimpää. Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit kertoo, että vaikka ajoneuvojen tarkastuskattavuus on aiempaa suurempi, pakotteiden alaista tavaraa pääsee yhä rajan yli.

”On rehellistä vastata, että kaikkea ei saada missään tapauksessa kiinni.”

Rakshitin mukaan yleinen arvio normaalitilanteessa on, että viranomaisten haltuun päätyy noin 5–10 prosenttia rajan ylittävästä laittomasta tavarasta.

”Kun matkustamista ja liikennettä on rajoitettu, ei olla normaalitilanteessa. Veikkaisin, että ollaan merkittävästi yläpuolella normaalitilanteen arviosta.”

Viennin arvo Venäjälle pieneni Tullin ennakkotilaston mukaan helmikuussa 71 prosenttia vuoden 2022 helmikuuhun verrattuna. Tuonnin arvo pieneni vielä enemmän, 86 prosenttia.

Yle kertoi tiistaina pietarilaisesta maahantuontiyrityksestä, joka järjestää kertomansa mukaan Venäjälle yksityishenkilöiden avulla suomalaistuotteita valmistajilta, jotka ovat lopettaneet vientinsä Venäjälle. Jutun mukaan myös yksittäiset henkilöt myyvät Venäjällä sinne viemäänsä suomalaista juustoa, lihaa, kahvia ja pesuaineita.

Ruokaviraston verkkosivujen mukaan Venäjälle voi viedä ilman tuontilupaa viisi kiloa eläimistä saatuja elintarvikkeita matkustajaa kohden. Tuotteiden on oltava avaamattomissa alkuperäpakkauksissaan ja niiden on oltava jollakin tavoin käsiteltyjä valmisteita, ei siis raakoja tuotteita.

Rakshitin mukaan Tullissa on havaittu ilmiö, että yksityiset ihmiset vievät lukuisan määrän jotakin tuotetta ja väittävät niitä omaan käyttöön meneviksi.

”Emme pysty todentamaan, mitä Venäjän puolella tavaralle tapahtuu. Kyllä meillä on pakotteiden aikana havaittu eri tavararyhmistä, että ei ole pelkästään yksityisviennistä kyse, vaikka näin väitetään.”

Rajalla on jäänyt kiinni muun muassa omaan käyttöön väitetyksi tulevaa kulutus­teknologiaa, joille on kysyntää Venäjällä, esimerkiksi puhelimia ja kaikuluotaimia. Jos kyseessä on pakotteen alainen tuote, niin Tulli puuttuu asiaan ja tekoa voidaan tutkia rikoksena. Tulli ei julkaise tilastoja takavarikoiduista tuotteista, mutta tapauksia on edennyt jo oikeuteenkin asti.

Vaikka tuotteet olisivatkin omaan käyttöön, Suomesta Venäjälle matkustava ei voi viedä EU:n pakotteiden alaisia ylellisyystuotteita. Mukana pitkässä listauksessa on muun muassa merkkivaatteita, erilaisia harrastustavaroita, teknologiaa ja myös elintarvikkeita ja alkoholijuomia. Yleinen arvoraja tuotetta kohden on 300 euroa, mutta esimerkiksi älypuhelimilla raja on 750 euroa.

”Kun uusia pakotteita tulee voimaan, niin alkuaika on sellaista, että ihmiset ovat epätietoisia joko aidosti tai muutoin vielä vievät tavaroita. Sitten kun haltuunottoja tehdään, niin vienti tyrehtyy aika pian.”

Rakshitin mukaan yksityishenkilöiden pakotteita kiertävä vienti on marginaalista verrattuna siihen, mitä kaupallisten kuljetusten kautta voidaan viedä.

”Puhutaan enintään promilleista, se on aivan minimaalista. Yksityishenkilöiden viennillä on enemmänkin merkitystä kyseisen maan yhteiskuntaan ja kansalaisiin kuin taloudelliseen toimintaan.”

Poikkeus ovat Rakshitin mukaan erikoislaitteet, joilla voi olla yksittäisinäkin merkitystä muun muassa teolliselle tai sotilaalliselle suorituskyvylle. Hän ei kerro, onko tällaisia tapauksia jäänyt tulliin.

”Sillä voisi olla merkitystä, jos yksityishenkilö veisi sellaisen laitteen niin sanotusti omaan käyttöön. Ne ovat ihan täysin yksittäisiä tapauksia, jos tällaisia on.”

Raksihitin mukaan yrityksillä, joilla logistiikka on ammattimaista, on keinot käyttää lailliselta näyttäviä menetelmiä. Kun pakotteiden alainen tavara on menossa Suomesta Venäjän kautta johonkin kolmanteen maahan, lasti voi päätyä joko suoraan tai kolmannen maan kautta Venäjälle.

”Pakotteiden heikkous tulee ilmi erityisesti siinä. Pitäisi pystyä tunnistamaan, mitä tavaralle tapahtuu rajanylityksen jälkeen.”