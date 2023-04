Ilmatieteen laitoksen mukaan mahdollisuus nähdä revontulia Etelä-Suomessa on ensi yönä ”kohtalainen”.

Ensi yönä jopa Etelä-Suomessa saatetaan nähdä revontulia.

Ilmatieteen laitos kertoo, että mahdollisesti näkyvät revontulet johtuvat viikonloppuisista koronan massapurkauksista. Massapurkaukset ovat auringon avaruuteen sinkoamia kaasupilviä.

Massapurkaus on osunut maahan, joten se aiheuttaa tavanomaista suurempaa geomagneettista aktiivisuutta. Sen lisäksi aurinkotuuli on nopeutunut Maan kohdalla. Näiden olosuhteiden ansiosta revontulien todennäköisyys on tänään kohtalainen.

Ilmatieteen laitoksen mukaan massapurkauksen osuman suurin vaikutus kuitenkin lienee jo ohi.