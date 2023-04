Alkuviikko on epävakaa. Ennusteet eivät vielä ylety vappuun asti.

Sunnuntai-iltaan saakka voi nauttia tavanomaista lämpimämmistä päivistä. Lämpötila on noin 17–18 astetta lukuun ottamatta aivan rannikkoa merituulen vuoksi.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoo, että torstain lisäksi upea kevätsää jatkuu perjantaina ja lauantaina.

Säässä tapahtuu käänne sunnuntaina.

”Silloin alkaa olla vähän pilvisempää, ja sunnuntai-iltana satelee ehkä päivää enemmän vettä. Samoin maanantaina”, Laakso sanoo.

”Katupölyn kannalta on hyvä, että sadetta tulee. Sitä on ollut ihan tarpeeksi.”

Ensi viikko näyttää ennusteissa epävakaiselta.

”Lämpötila on vajaa kymmenen astetta, jos oikein satelee. Jos on oikein pilvistä, lämpötila voi jäädä lähelle viittä astetta. Alkuviikon ennustettavuus heikkenee aika paljon, ja on vaikea sanoa, missä tarkalleen ovat päivälleen matalapaineet ja sadealueet”, Laakso sanoo.

Vesi- ja räntäsateen raja kulkee Laakson mukaan sateiden alkaessa Jyväskylän tienoilla.

Vapun säästä on vielä liian aikaista sanoa mitään. Siitä saadaan tarkempaa tietoa ensi viikon alusta lähtien.