Alkoholittomuus, häiriökäyttäytymisen kitkeminen ja esteettömyys.

Kun HS kysyi lukijoidensa kokemuksia opiskelijakulttuurin muutoksesta, moni kyselyyn vastannut kertoi huomanneensa, että näihin asioihin on alettu kiinnittää opiskelijatapahtumissa aiempaa enemmän huomiota.

HS:n alkuviikosta esittämään kyselyyn vastasi noin neljäkymmentä 22–70-vuotiasta. Kaikkien jutussa esiintyvien kommentoijien henkilöllisyydet ovat HS:n tiedossa. Osa vastaajista ei halunnut esiintyä jutussa omalla nimellään esimerkiksi aiheen arka­luontoisuuden vuoksi.

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallituksen puheenjohtaja Lotta Leinonen vahvistaa, että yliopistoissa on tapahtunut kehitystä alkoholittomien vaihtoehtojen ja turvallisen tilan huomioinnissa.

”Viime vuosien aikana – ja sanoisin, että nimenomaan koronan jälkeen, kun opiskelijatoimintaa lähdettiin uudelleen käynnistelemään – on hyvin vahvasti ollut sellainen ajatus, että toiminnasta haluttiin tehdä parempaa.”

Huomiota haluttiin kiinnittää erityisesti siihen, että tapahtumiin voisivat osallistua kaikki, Leinonen kertoo.

”Siinä yhtenä isona osana ovat alkoholittomat tapahtumat: että on ihan normi, että vappu- ja fuksiviikoilla ja muutoinkin on alkoholittomia tapahtumia ja vaihtoehtoja.”

Leinosen mukaan halu puuttua häiriökäyttäytymiseen on noussut opiskelijoista itsestään.

Tarpeeseen on pyritty vastaamaan myös yliopistoissa. Niiden sivuilla kerrotaan nykyään esimerkiksi turvallisemman tilan periaatteista, joilla pyritään rakentamaan kaikkia kunnioittavaa ja syrjimätöntä ilmapiiriä, sekä häirintäyhdyshenkilöistä, joille voi ilmoittaa epäasiallisesta käytöksestä.

”N:nnen vuoden teekkarina Hervannassa ja Tampereella opiskelijakulttuuri on kohentunut ja parantunut todella paljon opintovuosieni aikana sekä yliopistojen yhdistymisen myötä. Ongelma- ja häiriökäyttäytymiseen on otettu kantaa ja sitä on kitketty pois, ja yo-kunta Treyn avulla kaikki tapahtumat seuraavat nykyään turvallisen tilan periaatteita. Yliopistolla on myös kehitetty paljon vapaa-ajan toimintaa, ja Tampereella löytyykin monille mieluisaa harrastetoimintaa niin luovuuden kuin liikunnan sekä juhlimisen parissa.”

Nainen, 25, Tampere