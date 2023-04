Sisä-Suomen poliisin mukaan mies uhkasi tiettyä osoitetta.

Tesomalla Tampereella otettiin torstaina kiinni aseella ilmaan ampunut mies. Teosta epäilty saatiin kiinni noin kello 10.20 Virontörmänkadun alueella.

Miestä tavoitteli torstaiaamuna usea Sisä-Suomen poliisin partio. Ampumisessa ei kukaan saanut vammoja.

Uhka on kohdistunut poliisin mukaan tiettyyn osoitteeseen, eikä epäilty uhannut ulkopuolisia.

Komisario Gun Sundqvist Sisä-Suomen poliisista kertoo, että mies on syntynyt 1990-luvulla ja asuu Tampereella. Hän on Sundqvistin mukaan niin sanotusti poliisille entuudestaan tuttu, mutta sitä poliisi ei kerro, mistä aiemmista teoista tai epäilyistä hän on tuttu.

Sundqvist ei täsmennä, kohdistuiko uhka tietyssä osoitteessa yhteen vai useampaan henkilöön.

Mies käytti ampuma-asetta. ”Selvittelemme, mikä ase on ollut kyseessä”, Sundqvist sanoo.

Hän ei kommentoi, kuka ampumisesta teki ilmoituksen hätäkeskukseen, eikä myöskään arvioi miehen kiinnioton sujumista.

Poliisi tutkii tapahtunutta laittomana uhkauksena ja ampuma-aserikoksena.