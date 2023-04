Helsinkiläisen opiskelijan tilisiirrot Osuuspankin kanssa takkuavat, sillä hänen nimensä liippaa läheltä Venäjän vastaisella pakotelistalla olevaa henkilöä.

Amerikkalainen The New York Times -lehti nosti esiin helsinkiläisen Andrei Makaroffin kinkkisen tilanteen aiemmin tällä viikolla. Osuuspankki on rajoittanut Makaroffin tilisiirtoja, sillä tällä on lähes nimikaima Venäjän vastaisella pakotelistalla.

Helsinkiläinen opiskelija Andrei Makaroff, 20, yritti tammikuussa siirtää ystävälleen 35 euroa, sillä hän oli tälle velkaa ”bensasta ja safkoista”. Summa kyllä lähti Makaroffin tililtä, muttei ole vielä tänäkään päivänä saapunut ystävän tilille.

Rahat ovat todennäköisesti jumissa Osuuspankin käsittelyssä, joka rajoittaa Makaroffin tilisiirtoja mitä ilmeisimmin tämän nimen perusteella. Suomalaisella miehellä on nimittäin lähes nimikaima, joka on Euroopan Unionin Venäjän vastaisella pakotelistalla: Venäjän duuman budjetti- ja verokomitean johtaja Andrey Makarov.

Nimien erilaisista kirjoitusasuista huolimatta Makaroff on joutunut viime kuukausina odottamaan rahojen siirtymistä ja todistamaan henkilöllisyyttään Osuuspankille.

”Aluksi naureskelin koko jutulle, mutta asia on alkanut hankaloittaa arkeani”, hän kertoo.

Helmikuussa Andrei Makaroff törmäsi jälleen ongelmiin.

Makaroff oli muuttamassa uuteen asuntoon, mutta edellinen vuokranantaja ei pystynyt maksamaan takuuvuokraa hänen tililleen. Osuuspankki vaati vuokranantajalta lisätietoja Makaroffin henkilöllisyydestä, kuten hänen syntymäaikansa, -paikkansa, kansalaisuuden ja henkilötunnuksen.

Sama juttu toistui, kun Makaroff yritti maksaa takuuvuokran uudelle vuokranantajalleen.

Tällä hetkellä hän on jo monen viikon ajan joutunut odottamaan opettajan sijaisuuksista tienaamaansa palkkaa, minkä hän epäilee johtuvan pakotelistalla olevasta nimikaimastaan.

Jotkut ovat ehdottaneet Makaroffille nimen vaihtamista ongelman ratkaisemiseksi.

”Siitä olen hieman loukkaantunut, sillä ei minulla ole mitään hävettävää nimessäni. Olen Andrei Makaroff, enkä ole vaihtamassa nimeäni.”

Makaroff kertoo, että hänellä ei ole koskaan aiemmin ollut ongelmia nimensä kanssa, eikä kukaan ole sitä aiemmin kyseenalaistanut. Hän on perinyt sukunimensä isisovanhemmiltaan, jotka pakenivat Suomeen Venäjän vallankumousta. Makaroff itse ei ole koskaan edes käynyt Venäjällä.

Helsinkiläinen Andrei Makaroff opiskelee Sibelius-akatemiassa ja tekee musiikkia. Hän on esiintynyt Ukrainan hyväksi järjestetyssä rauhantapahtumassa tekemällään sodanvastaisella kappaleella.

Andrei Makaroffin hankala tilanne on herättänyt huomiota Yhdysvalloissa asti. Sanomalehti The New York Times haastatteli häntä aiemmin tällä viikolla muutaman muun saman asian kanssa kamppailevan eurooppalaisen kanssa.

Artikkelin mukaan on vaikea sanoa, kuinka monella ihmisellä Euroopan unionissa on samankaltainen ongelma. Yhdysvalloissa vastaavankaltaisessa tilanteessa oleva henkilö voi The New York Timesin mukaan soittaa hallituksen palvelunumeroon, josta saa apua, mutta EU:ssa tällaista apua ei ole tarjolla.

Makaroff ei tiedä, mitä hänen pitäisi tilanteessa tehdä.

”Tilanne on ikävä ja se aiheuttaa minulle stressiä, mutta se on pientä verrattuna siihen, että tuolla on minun ikäisiäni ihmisiä rintamalla sotimassa.”

Makaroff kertoo, ettei hänellä ole ollut ongelmia muiden pankkien kuin Osuuspankin kanssa. Hän ei itse ole kyseisen pankin asiakas. Sen sijaan Makaroffin tilisiirtojen vastaanottajat tai lähettäjät, kuten hänen entinen ja nykyinen vuokranantajansa, ovat Osuuspankin asiakkaita.

OP-ryhmän viestinnästä kerrotaan HS:lle sähköpostitse, etteivät he voi kommentoida asiakassuhteisiin liittyviä asioita.

”Yleisellä tasolla kuitenkin osana asiakkaan tuntemista OP:lla tulee olla tehokkaat menettelytavat ja sisäinen valvonta sen varmistamiseksi, että noudatamme pakotesääntelystä ja jäädyttämispäätöksistä seuraavia velvoitteita”, sähköpostiviestissä kirjoitetaan.

Osuuspankilla on velvollisuus seurata maksuliikennettä varmistaakseen, ettei maksuja välitetä velvoittavan lainsäädännön, viranomaisohjeistuksen tai OP:n omien riskienhallinnallisten linjausten vastaisesti, kerrotaan viestinnästä.

OP vertaa maksu- ja asiakastietoja kansainvälisistä pakotteista annettuihin tietoihin.

”Tilisiirron vastaanottajilta tai lähettäjiltä voidaan pyytää lisätietoja, mikäli pankki ei pelkkien maksussa olevien tietojen perusteella pysty varmistumaan maksun sääntelynmukaisuudesta”, viestinnästä kerrotaan.

OP-Ryhmän viestinnän mukaan pankeilta edellytetään myös nimien mahdollisten vaihtoehtoisten kirjoitusasujen tunnistamista.

Pakotelistalle lisättyjen tahojen tiedot ovat usein puutteellisia, mikä teettää pankeille lisäselvitystä.

”Valitettavasti emme voi muutoin tarkemmalla tasolla kommentoida, miten pakoteseurantaan liittyvät järjestelmät ja prosessit toimivat”, sähköpostissa sanotaan.

Osuuspankin mukaan lisäselvitykset pyritään tekemään nopeasti, jotta maksujen viivästykset jäisivät mahdollisimman lyhyiksi.