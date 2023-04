Venäläinen kansanedustaja vaati Saimaan kanavan vuokrasopimuksen purkamista. Suomelle ei kuitenkaan ole tullut virallisia yhteydenottoja. Jos vuokrasopimus purettaisiin, tilanne jatkuisi käytännössä nykyisellään, sillä liikenne kanavan kautta on ollut pysähdyksissä Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta asti.

Rahtiliikenne Saimaan kanavalla on pysähdyksissä Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Kuva Soskuan sululta viime vuoden syyskuulta.

Suomelle ei ole tullut Venäjältä virallisia yhteydenottoja liittyen Saimaan kanavan vuokrasopimukseen tai sen purkamiseen. Näin kertoo HS:lle liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Sabina Lindström.

Venäläinen kansanedustaja Leonid Kalašnikov vaati Venäjän parlamentin eli duuman täysistunnossa tiistaina Saimaan kanavan vuokrasopimuksen purkamista. Syyksi tälle hän esitti sen, että Suomi päätti liittyä Natoon.

Lindström painottaa, että lausunnon takana on yksittäinen kansanedustaja. Näin ollen asia ei hänen mukaansa ole niin sanotusti vireillä, vaan Suomella ja Venäjällä on edelleen vuonna 2012 voimaan astunut vuokrasopimus, jonka pituudeksi on sovittu 50 vuotta.

Lindström ei halua lähteä spekuloimaan, onko Venäjän heitoissa kyse todellisesta uhkasta vai vain uhittelusta.

”Mielestäni se kuitenkin kertoo aika paljon, etteivät Venäjän viranomaiset ole olleet meihin yhteydessä.”

Venäjä väläytteli Saimaan kanavan vuokrasopimuksen purkua viimeksi vuosi sitten. Tuolloin duuman kansainvälisten asioiden komitean varapuheenjohtaja Dmitri Novikov kommentoi venäläiselle Izvestija-lehdelle, että mikäli Venäjän suhteet johonkin maahan huononevat, olisi luonnollista käsitellä uudelleen sopimuksia, jotka on tehty hyvien suhteiden aikaan.

Venäjä ei tuolloinkaan ottanut Suomeen yhteyttä asian tiimoilta. Tiistaina kyseessä oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun asiasta tehtiin duumassa virallinen vaatimus.

”Niin kauan kuin virallisia yhteydenottoja ei ole näköpiirissä, niin se ei aiheuta toimia meidän puoleltamme”, Sabina Lindström sanoo.

Lindströmin mukaan kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa vuokrasopimus vuoden varoitusajalla. Jos näin jostain syystä kävisi, tilanne jatkuisi käytännössä nykyisellään, sillä liikenne kanavan kautta on ollut pysähdyksissä Venäjän hyökkäyksestä asti.

Teollisuus on Lindströmin mukaan siirtänyt kuljetuksensa korvaaville reiteille. Hänen korviinsa ei ole kantautunut, että korvaavilla reiteillä ”olisi ollut sen suurempia ongelmia”.

Lappeenrannasta Viipurin kautta Suomenlahteen kulkeva Saimaan kanava on merkittävä Itä-Suomessa toimivan teollisuuden, kuten lannoite- ja raaka­mineraalien sekä metsäteollisuuden, vesikuljetuksille. Kaikesta Suomen ulkomaankaupasta sitä kautta kulkee kuitenkin vain hyvin pieni osa.

Suomi on vuokrannut kanavan Venäjän puolisen osuuden 1,2 miljoonan euron vuosihintaan. Lisäksi kanavasta maksetaan muuttuvaa vuokraa sen kautta kulkevan liikenteen määrän mukaan.