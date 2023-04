Tytti Yli-Viikari hakee vapauttavaa ratkaisua rikosjutussaan nyt mukana runokirja toivosta

Tytti Yli-Viikari on tuomittu käräjäoikeudessa sakkoihin virkarikoksista ja kavalluksesta. Tapausta käsitellään nyt hovioikeudessa.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikari asteli Helsingin hovioikeuteen saliin numero yksi perjantaiaamuna toivo mielessään.

”Luotan hovioikeuden käsittelyyn ja siihen, että asia saadaan paremmin kokonaisuutena käsiteltyä”, Yli-Viikari sanoi ennen oikeudenkäynnin alkua.

Hän sanoi odottavansa vapauttavaa ratkaisua.

”Tämä on ollut hämmentävä prosessi tähän asti. Olen ollut 20 vuotta virkamiehenä ja sinä aikana tehnyt paljon töitä hyvän hallinnon eteen”, hän totesi.

”Omassa prosessissani minua on hämmentänyt faktapohjan ja objektiivisuuden häilyvyys. Toivon ja uskon, että juridiset kysymykset käsitellään niin, että ne saadaan oikeisiin mittasuhteisiin.”

Mukanaan hänellä oli tällä kertaa Emily Dickinsonin runokirja Toivo on höyhenpukuinen. Juuri toivo toistuikin hänen sanoissaan perjantaiaamuna.

”Toivo on keskeinen elementti tämän raskaan prosessin aikana.”

Yli-Viikari kertoi nyt hakevansa töitä.

”Tämä prosessi on pitänyt minut työelämän ulkopuolella ja muodostanut esteen työllistymiselleni. Kaikki riippuu siitä, mikä on lopputulos täällä hovioikeudessa, mitä se ehkä sulkee pois ja mitä ovia avaa.”

Tytti Yli-Viikari saapui oikeuteen mukanaan Emily Dickinsonin runokirja Toivo on höyhenpukuinen.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden tammikuussa Yli-Viikarin virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kavalluksesta 80 päiväsakkoon.

Nyt hovioikeudessa syyttäjä vaatii hänelle ehdollista vankeutta.

Myös VTV:n hallintojohtajana toiminut Mikko Koiranen sai käräjäoikeudessa virka-aseman väärinkäyttämisestä 30 päiväsakon rangaistuksen.

Yli-Viikarille kertyy sakoista hänen tuloillaan maksettavaa 1 680 euroa ja Koiraselle 2 130 euroa.

Tuomiot virka-aseman väärinkäyttämisestä tulivat tapauksesta, jossa VTV:n ylitarkastajalle oli virkasuhteen päättymissopimuksen perusteella maksettu vastikkeetta 67 000 euroa palkkaa kahden vuoden ajan ennen kuin hän jäi eläkkeelle.

Yli-Viikarin mukaan päättymissopimuksen tarkoituksena oli saada 62-vuotias virkamies eläkkeelle mahdollisimman pienin kustannuksin ja tälle itselle inhimillisellä tavalla. Käräjäoikeuden mukaan virkasuhteen päättymissopimus oli ollut lainvastainen ja selkeästi harkintavallan rajat ylittävä.

Syyttäjä totesi nyt hovioikeudessa, että kyse oli tahallisesta teosta ja laittomasta sopimuksesta. Molempien on pitänyt tuntea oman alansa säännökset ja siten heiltä on voinut edellyttää asianmukaista ja tarkkaa säännösten huomioon ottamista.

Syyttäjä myös katsoi, ettei tekoa voi perustella inhimillisenä tekona eikä se poista teon moitittavuutta. Teko oli kokonaisuuden hänen mukaansa törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen.

Myös lentopisteiden keruu omaan käyttöön oli tahallista, syyttäjä katsoo. Hän olisi voinut myös pitää valtion pisteet erillään omistaan, mutta tietoisesti teki toisin.

Syyttäjän mukaan se, että lennetään perheen kanssa New Yorkiin on tuntuva taloudellinen hyöty. Lentopisteet on maksuväline, joka kertyy siitä, että valtion varoista maksetaan virkamiehen matka, kun hän lentää virkansa puolesta.

Se ei ole automaattinen palkkio siitä, että on virkansa puolesta istunut lentokoneessa, syyttäjä perusteli. Näin siis lentopisteet eivät olleet hänen omaisuuttaan, määräysvalta niistä on valtiolla.

Käräjäoikeus katsoi, että Yli-Viikari syyllistyi virkavelvollisuuden rikkomiseen ja kavallukseen, kun hän oli käyttänyt virkamatkoilta kertyneitä Finnair plus -pisteitä yksityismatkojen ja -ostosten maksamiseen.

Myös käräjäoikeuden mukaan virkamatkojen yhteydessä kertyneet lentopisteet kuuluivat VTV:n määräysvaltaan ja sitä oli pidettävä niiden omistajana.

Yli-Viikari on käynyt oikeutta myös potkuistaan, mutta huonolla menestyksellä.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi helmikuussa Yli-Viikarin valitukset, jotka koskivat hänen virantoimituksesta pidättämistään ja irtisanomistaan sekä Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtajan että ylijohtajan viroista.

Oikaisu 21.4.2023 kello 09.58: Jutussa luki aiemmin virheellisesti, että Tytti Yli-Viikarin mukana olleen runokirjan olisi kirjoittanu Emily Dickens. Runoilijan nimi on Emily Dickinson.