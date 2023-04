Rovaniemellä kouluruoan seasta löytyi torstaina hyönteisiä ja niiden toukkia, kertoo Lapin Kansa. Syypääksi selvisi laadukkaaksi mielletyt nuudelit.

Kouluruoan seasta löytyi Korkalovaaran peruskoulussa Rovaniemellä sääsken näköisiä hyönteisiä ja niiden toukkia.

Asiasta kertoi aiemmin Lapin Kansa. Rovaniemen kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluiden päällikkö Hajnalka Kiss-Herttua vahvistaa asian HS:lle.

Hyönteisiä löytyi nuudeleista yläasteikäisten ruokailun loppupuolella. Nuudeleita söi koulun arvion mukaan maksimissaan 40 oppilasta.

Päivän ruokalistalla oli alun perin perunat ja jauheliha­kastike. Perunat pääsivät kuitenkin loppumaan, joten keittiöllä tuli kiire laittaa tarjottavaa tilalle. Tällaisia tilanteita varten keittiössä on myös pikaisesti valmistuvia nuudeleita.

”Nuudelit vietiin kiireesti linjastoon ja osa oppilaista ehti ottaa ruokaa, kunnes yksi opettaja huomasi ruoassa jotain ylimääräistä”, Kiss-Herttua kertoo.

”Se oli joku siivellinen, sääsken näköinen elukka.”

Nuudeleiden tarjoaminen lopetettiin välittömästi.

Koulu ilmoitti tapahtuneesta vanhemmille Wilma-järjestelmässä heti torstaina.

Nuudelit olivat Thaimassa valmistettuja Santa Marian nuudeleita. Kyseessä ovat laadukkaan merkin nuudelit, joiden kanssa ei ole aiemmin ollut Kiss-Herttuan mukaan ongelmia.

Ylipäätään tapahtunut on hänen mukaansa julkisissa keittiöissä hyvin harvinaista.

”Meillä on ollut lähivuosina aiemmin yksi vastaava tapaus, jossa päiväkodissa löytyi jauhopussista jotain sinne kuulumatonta.”

Kaupunki tilaa nuudelit tukun kautta. Löydöksen jälkeen kaupunki teki tukulle myyntierästä reklamaation. Tukun kautta tieto kulkee valmistajalle.

Nuudelierän päiväys oli merkitty ensi vuoden puolelle. Erä ja hyönteiset päätyvät nyt kaupungin terveystarkastajan tarkempaan syyniin.

Tarkastaja on antanut jo alustavan arvionsa hyönteisestä otetun kuvan perusteella.

”Kuvan perusteella hän ei ollut erityisen huolissaan.”

Koska nuudelit olivat kypsennettyjä, terveyshaitatkin ovat epätodennäköisiä, Kiss-Herttua kertoo.

Rovaniemen kaupungilla on noin 50 keittiöitä. Useimmissa on nuudeleita varastossa, mutta Kiss-Herttua ei osaa antaa arviota määristä. Kaupunki on ohjeistanut keittiöitä tarkastamaan nuudelieränsä.

Kyseisen erän nuudelit hävitetään. Ennen tätä kaupunki kuitenkin vielä odottaa terveystarkastajan arvion hyönteisestä.

”Saamme vielä ohjeet siitä, voidaanko nuudelit hävittää normaalisti.”