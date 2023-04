Kaikkiaan 41 Norjassa sattunutta tulipaloa voi liittyä Avantin pienkuormaajiin, epäilee Norjan poliisi. Poliisilla on tiedossa tapauksia vuodesta 2015 lähtien.

Ylöjärveläisen Avant Tecnon valmistaman pienkuormaajan epäillään aiheuttaneen tulipaloja Norjassa, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Avant on yleisradioyhtiön mukaan myynyt Norjaan noin viisituhatta pienkuormaajaa.

Norjan poliisi epäilee, että kaikkiaan 41 Norjassa sattunutta tulipaloa voi liittyä Avantin pienkuormaajiin. Poliisilla on tiedossa tapauksia vuodesta 2015 lähtien.

Tulipaloista osa on ollut tuhoisia. Esimerkiksi lokakuussa vuonna 2022 Byrkjelon kylässä syttyneessä navettapalossa kuoli 100 eläintä. Navetassa oli kaikkiaan 200 eläintä.

Norjan poliisin selvityksessä ilmeni, että kylässä sattunut tulipalo oli saanut alkunsa Avant Tecnon pienkuormaajasta, josta tuli oli lopulta levinnyt rakennukseen.

Tulipalojen epäillään johtuneen kuormaajan sähköjärjestelmästä, johon on tullut joko vika tai kulumaa, kerrotaan NRK:n jutussa.

Pienkuormaaja lumitöissä Porin Rauhanpuistossa.

Pienkuormaajien aiheuttamia tulipaloja on ollut viime vuosina myös Suomessa, kertoo asiasta uutisoinut Yle.

Esimerkiksi vuonna 2018 Siilinjärven navettapalossa kuoli kymmeniä lehmiä. Tulipalo alkoi pienkuormaajasta, jolla tilan omistajat levittivät rehua navetassa.

Avant Tecno on kertonut molemmille yleisradioyhtiöille aloittaneensa kampanjan, jossa se on tarjonnut sähkö­järjestelmästä johtuvan paloriskin vuoksi tarkastusta kuormaajille. Tarkastuksia on tarjottu sekä Suomessa että Norjassa.

Kampanjalla on pyritty ehkäisemään tulipaloja aiemmin Suomessa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tietoinen kampanjasta, sillä virasto on selvittänyt Avant Tecnon Suomen aikaisempia tulipaloja, kun se on suorittanut työsuojelun valvontaa.

Virasto on vuonna 2018 pyytänyt Avant Tecnolta selvitystä Suomessa sattuneista tulipaloista ja saanutkin siltä selvityksen toimenpiteistä, joihin yritys on ryhtynyt, kertoo ylitarkastaja Kati Tikkanen Helsingin Sanomille sähköpostitse. Norjan tilanteesta virastolla ei ole tietoa.