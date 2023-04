Nyt lähtevä viidestoista aseapupaketti menee ukrainalaisille sotilaille Puolassa annettavaan koulutukseen.

Suomi lähettää jo viidennentoista puolustustarvike­pakettinsa Ukrainaan. Tällä kertaa kyse on materiaalista, jota käytetään ukrainalaissotilaiden koulutuksessa EU-maiden yhteisessä operaatiossa.

Puolustusministeriö tiedotti asiasta perjantaina, kun presidentti oli päättänyt asiasta valtioneuvoston esityksestä.

Tällä kerrallakaan julki ei tule se, mitä, milloin ja miten apu tarkalleen ottaen lähetetään.

Uutta tässä lähetyksessä on ainakin se, että nyt sen kerrotaan menevän nimenomaan koulutustarpeisiin eikä siis esimerkiksi aseina suoraan rintamille.

Ministeriön mukaan lähetyksen sisältämän puolustustarvikeavun korvaaminen maksaa Suomelle 78 miljoonaa euroa.

Seuraavassa lähetyksessä menee rikki jo miljardin euron kokonaispotti, sillä kaikkien Suomen Ukrainalle toimittamien pakettien korvattava arvo on nyt noin 990 miljoonaa euroa.

EUMAM Ukraine -niminen koulutusoperaatio järjestetään Puolassa, ja sen tarkoitus on tarjota perus- ja erikoiskoulutusta 30 000 ukrainalaissotilaalle.

”Ukraina tarvitsee monenlaista tukea. Osallistumme EU:n koulutusoperaatioon kouluttamalla ukrainalaisia sotilaita ja tarvittavalla materiaaliavulla”, kertoo ministeriön tiedotteessa puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Ministeriön mukaan avussa on jälleen huomioitu Ukrainan tarpeita ja Puolustusvoimien resurssitilannetta.

Suomen antaman koulutuksen yksityiskohtia puolustusministeriö ei avaa operaatioturvallisuus­syistä, mutta tämän verran siitä tiedetään:

Suomi osallistuu EUMAM-operaatioon antamalla ukrainalaissotilaille koulutusmoduuleja, jotka järjestetään Puolassa tänä ja ensi vuonna. Koulutus alkaa tänä keväänä.

Suomi antaa Ukrainan asevoimille koulutusta ainakin lääkinnässä ja asejärjestelmissä, mutta näiden järjestelmien tyypistä ei ole tietoa. Huomioitavaa on se, että sodan oletetaan jatkuvan vielä kauan, sillä asejärjestelmä­koulutusta on tarkoitus antaa vielä ensi vuonnakin.

Suomalaiset kouluttajat ovat Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa sekä reserviläisiä. Koulutuksen tavoite on nostaa Ukrainan asevoimien suorituskykyä.

Merkittävimpiä julkisia tai julki tulleita Suomen lähettämiä aseita ja puolustustarvikkeita tänä vuonna ovat olleet esimerkiksi kuusi raivaus-Leopardia ja Panssari-Sisut eli Pasit, joita tiedetään jo tuhoutuneenkin.

Sosiaalisessa mediassa on tänä keväänä näkynyt kuvia ja videoita, joissa on on todennäköisesti Suomesta lähetettyjä raskaita Apilas-sinkoja ja 152 millimetrin tykkejä.